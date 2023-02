FM1-Mini-WG kehrt zurück

Shopping Arena St.Gallen Die FM1-Mini-WG ist zurück: Fünf Personen sitzen in einem Auto um die Wette Es ist wohl die kleinste Wohngemeinschaft der Schweiz: Fünf Kandidatinnen und Kandidaten lassen sich in einen Kia Ceed einsperren. Das Prinzip: Wer am längsten sitzenbleibt, darf das Auto gleich behalten. Nina Steiner Jetzt kommentieren 07.02.2023, 18.54 Uhr

Einen solchen Kia Ceed kann man beim FM1 Mini-WG Event gewinnen. Bild: Radio FM1

Der Radiosender FM1 veranstaltet erstmals seit acht Jahren wieder ein Mini-WG Event. «Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Shopping Arena St.Gallen findet das Event dieses Jahr wieder statt.», so Daniel Merkle, Programmleiter von Radio FM1. Bereits 2015 liessen sich vier Personen freiwillig in einen Mini sperren. Die 52-jährige Monika aus dem Rheintal verharrte 13 Tage lang dort und durfte somit als Siegerin gleich in ihrem neuen Auto sitzen bleiben.

Daniel Merkle, Programmleiter Radio FM1 Bild: Radio FM1

Es bekommen fünf, von Radio FM1 ausgewählte Personen, die ehrenvolle Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Gegnern in ihr vielleicht zukünftiges Auto gesperrt zu werden. In einem Mini wäre es zu fünft ziemlich eng. Dieses Jahr wird in einem Kia Ceed gespielt. Die wohl kleinste und engste Wohngemeinschaft der Schweiz befindet sich ab dem 16. März in der St.Galler Shopping-Arena.

Zuschauerinnen und Hörer bestimmen mit

Um zu gewinnen, muss einer der fünf Kandidatinnen oder Kandidaten nicht nur am längsten im Auto sitzen bleiben, sondern auch verschiedene Aufgaben, sogenannte Challenges bestehen.

Das Motto der diesjährigen FM1-Mini-WG lautet «Interactive». Die Radio FM1-Hörerschaft bestimmt das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner mittels täglicher Abstimmungen. Es wird darüber entschieden, wer welche Challenge meistern muss. Laut Merkle sind die Challenges aber nicht nur mit negativen Konsequenzen behaftet, sondern man kann sich dadurch teilweise auch einen gewissen Komfort erspielen. Wie genau die Aufgaben aussehen werden - das sei noch geheim.

Alles liegt in den Händen der Hörerschaft. Die Kandidaten stehen in ständigem Kontakt mit der Community und werden per Livestream rund um die Uhr beobachtet. «Man muss also nicht mehr nur um die Wetten sitzen, sondern sich wirklich bemühen, nicht rausgewählt zu werden», so Merkle.

All-Inclusive-Urlaub in der Mini-WG

Wenn man das Auto freiwillig verlässt, eine Challenge nicht besteht oder eine Aufgabe nicht erfüllt, scheidet man aus. Auch kann es passieren, dass man vom Publikum rausgewählt wird. Es braucht also eine gewisse Strategie, um möglichst lange dabei zu bleiben.

Ganz so unmenschlich ist das Ganze dann doch nicht. «In der WG geniesst man eine Vollverpflegung durch die Gastbetriebe der Shopping-Arena, sozusagen ein All-Inclusive-Urlaub», scherzt Daniel Merkle. Ein Sterne- Menü sei es aber nicht, es handle sich um einfache Kost. In den Pausen stehen Getränke und kleine Snacks zur Verfügung, welche mit ins Auto genommen werden können.

Alle vier Stunden zehnminütige Toiletten- und Bewegungspausen

Damit es in der WG zu möglichst wenig Geruchs- oder sonstiger Belästigung kommt, gebe es alle vier Stunden eine zehnminütige Toiletten- und Bewegungspause. Merkle sagt: «Sollte man es nicht so lange aushalten und muss vorher das Auto verlassen, wird man disqualifiziert. Man muss also schauen, wie viel Flüssigkeit man zu sich nimmt. In der Vergangenheit war das erstaunlicherweise aber nie ein Problem.»

Aufgrund des Thromboserisikos durch das lange Sitzen in der gleichen Position, seien die Pausen auch aus gesundheitlicher Sicht wichtig. Zudem hat man gemäss Radio FM1 einmal pro Tag 15 Minuten Zeit, um zu duschen und seine Zähne zu putzen.

«Schlafen ist jederzeit möglich, aber es ist eben nicht so komfortabel», so Daniel Merkle. Die Challenges fänden immerhin nur zu den Öffnungszeiten der Shopping Arena statt, somit steht der Nachtruhe fast nichts im Wege. Das Radio FM1-Team sei jedenfalls 24 Stunden vor Ort.

Der Morgenshow-Moderator Felix Unholz wird durch das grosse Opening der Radio FM1-Mini-WG am 16. März führen. Umrahmt wird das Event durch einen Auftritt von Remo Forrer, dem Gewinner des Voice of Switzerland 2020 Gewinners Remo Forrer. Das Finale am 26. März wird dann vom sogenannten «Morgen-Joe», dem FM1-Morgenshow-Moderator Joe Keller moderiert.

Anmeldung Die FM1-Mini-WG findet vom 16. bis 26. März in der Shopping Arena St.Gallen statt. Interessentinnen und Interessenten können sich ab sofort bis 19. Februar für das Casting am Samstag den 25. Februar auf www.radiofm1.ch anmelden.

