Kandidatin zur FM1-Mini-WG in der St.Galler Shopping Arena

Shopping Arena St.Gallen Ausgeschieden, weil sie auf die Toilette musste: Eine FM1-Mini-WG-Kandidatin erzählt Seit dem 16. März läuft das Mini-WG-Event in der Shopping Arena St.Gallen. Mittlerweile haben sich zwei der fünf Kandidatinnen und Kandidaten, welche in einem Kia Ceed um die Wette sitzen, verabschiedet. So auch Rahel Böhler aus Herisau. Nina Steiner Jetzt kommentieren 21.03.2023, 19.24 Uhr

Rahel Böhler aus Herisau hielt es nur drei Tage in der FM1-Mini-WG aus. Bild: Radio FM1

Mit dem Ziel, das Auto zu gewinnen, mussten Sie Tag und Nacht in einem Kia Ceed um die Wette sitzen und hatten nur alle paar Stunden eine kurze Pause. Würden Sie sich wieder für die FM1-Mini-WG anmelden?

Rahel Böhler: Ich habe den Event mega gut gefunden und würde es jederzeit wieder machen. Es war eine coole Erfahrung, an seine eigenen Grenzen zu kommen und etwas zu riskieren.

Haben Sie sich mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten gut verstanden?

In den wenigen Tagen, in denen ich dabei war, hat es sehr harmonisiert. Schlussendlich sind wir so zusammengewachsen, dass ich alle nochmals treffen möchte. Wir wollten unsere Kontaktdaten nicht vor laufender Kamera austauschen. Ich habe jetzt aber ein Instagram-Profil für alle gemacht. Dadurch können wir miteinander und mit der Community in Kontakt bleiben.

Wie fühlt es sich an, so lange mit fremden Menschen auf engem Raum zu sein?

Am Anfang dachte ich, es sei ziemlich befremdlich. Da aber alle Kandidatinnen und Kandidaten einen grossen Teamgeist haben, fühlte es sich schnell sehr vertraut an.

Konnten Sie nachts gut schlafen?

Dave hat geschnarcht, das hat mich aber nicht gestört. Im Gegenteil, es hat sich heimelig angefühlt, da mein Papi auch schnarcht. Ich konnte mich gut zusammenkugeln und hatte deswegen keine Probleme mit dem Schlafen.

Sie mussten Insekten essen. Wie kam es dazu?

Ich wurde über Facebook ausgewählt. Wahrscheinlich deswegen, weil ich am Anfang mal gesagt hatte, dass ich kein Problem damit hätte. Ich habe dort zum ersten Mal Insekten gegessen und würde es nicht unbedingt wieder machen. Sie waren zwar angebraten, haben aber nicht wirklich gut geschmeckt.

Wie war das Essen sonst?

Im Gegensatz zu den anderen fand ich es nicht schlimm. Ich bin zu Hause auch kein Gourmet-Essen gewohnt und esse ohnehin wenig Fleisch.

Sie sind aufgrund eines Toilettengangs ausgeschieden - was sagen Sie dazu?

Es ist okay, für mich. Ich habe mir überlegt, wie lange ich es noch aushalten könnte. Eine halbe Stunde hätte ich vielleicht noch geschafft, allerdings gab es erst zwei Stunden später wieder eine Toilettenpause. Vor der Kamera in die Flasche pinkeln kam auch nicht in Frage.