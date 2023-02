Obdachloser masturbierte vor der Fensterfront eines Kindergartens

Sexuelle Belästigung Obdachloser masturbierte mehrfach vor der Fensterfront eines Kindergartens – Nun muss er nach zweijähriger Deliktserie ins Gefängnis Über die letzten zwei Jahre hat ein Obdachloser aus Heerbrugg insgesamt 39 Straftaten begangen, von Brandstiftung bis Körperverletzung. In den letzten Monaten fiel er aber insbesondere durch mehrere Fälle von sexueller Belästigung von Frauen auf. Jetzt kommt er 150 Tage hinter Gitter. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Obdachloser in Heerbrugg lief Frauen hinterher, während er masturbierte. Symbolbild: Getty

Stolze elf Seiten hat der Strafbefehl. 39 Straftaten sind dort aufgeführt, die ein 23-jähriger Schweizer aus Heerbrugg über die letzten zwei Jahre begangen hat. Trotz mehrfacher Verhaftungen und Warnungen zeigte sich der obdachlose junge Mann unbelehrbar. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Er begann seine Deliktserie, indem er an einem Aprilabend 2021 ins Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal ging, die Herrentoilette aufsuchte, und im Waschbecken ein Feuer legte. Es entstanden 500 Franken Sachschaden.

Zwei Wochen später wiederholte er den Streich. Diesmal löste der gelegte Brand den Feueralarm aus, worauf die Feuerwehr ausrücken und diesen löschen musste. Diesmal waren es 10’000 Franken Sachschaden. Und dann ging es erst richtig los.

Zweijährige Deliktserie

Anfang Juli traf er an einer Bushaltestelle seine Mutter und machte sich dann mit ihrem Portemonnaie davon. Fünf Tage später schmiss er Steine gegen die Scheibe eines Snackautomaten vor der Spar-Filiale in Altstätten. Als diese nicht kaputtging, warf er stattdessen die Schaufensterscheibe des Spars ein. Die Polizei nahm ihn fest, bevor er etwas entwenden konnte.

Im folgenden Jahr löste er unter anderem falsche Feueralarme aus, drang in eine private Liegenschaft ein, spritze dort mit Feuerlöschern um die Gegend und beschädigte ein Auto. Er wurde handgreiflich gegenüber Beamten, schubste in betrunkenem Zustand grundlos eine Frau, die stürzte und sich das Handgelenk brach.

Er lief masturbierend Frauen nach

Ab Oktober 2022 nahmen die Delikte des Obdachlosen eine neue und sehr beunruhigende Wende. Er stellte sich vor die Fensterfront eines Kindergartens in Heerbrugg und beobachtete eine Musiklehrerin, die gerade eine Schülerin unterrichtete. Die Schülerin sass mit dem Rücken zur Fensterfront. Dann packte der Mann seinen Penis aus und fing an, vor der Lehrerin zu masturbieren. Zwei Wochen später kehrte er zurück und wiederholte das Vorgehen bei einer anderen Lehrerin und tags darauf erneut bei der ersten Lehrerin.

Ebenfalls näherte er sich von hinten einer unbekannten Passantin und fasste ihr zwischen die Beine, bevor er sich davonmachte. Für diese Tat verspürte er offenbar Reue. Denn einen Monat später erschien der Mann bei der Polizeistation Altstätten und gab an, er habe an der Bahnhofstrasse in Altstätten «einen Seich mit einer Frau gemacht».

Allerdings lief er nur drei Tage danach am helllichten Tag mit der Hand in der Hose masturbierend zwei Frauen nach. Drei Tage später das gleiche Spiel bei einer anderen Frau. Diesmal zog er die Hose bis zu den Oberschenkeln hinunter und verfolgte sie bis zur Wohnung ihres Freundes. Drei Wochen später belästigte er eine weitere Frau auf ähnliche Weise und kehrte unterdessen auch wieder zum Kindergarten zurück, um dort vor der Fensterfront zu onanieren, während drinnen eine Frau am PC arbeitete.

Angesichts der Häufung der Delikte und, um den Beschuldigten von weiteren Verbrechen und Vergehen abzuhalten, sei eine Freiheitsstrafe angebracht, heisst es im Strafbefehl. Der Mann muss 150 Tage ins Gefängnis und zudem eine Geldstrafe und eine Busse von insgesamt 3900 Franken zahlen.

