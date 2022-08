Migros Amriswil: Conny Fahrni über ihren Arbeitsalltag

Serie: Transitorte in der Ostschweiz «Ich bekam einen Heiratsantrag»: Conny Fahrni über ihren Arbeitsalltag an der Migros-Kasse An der Ladenkasse ist es manchmal hektisch oder mühsam, aber nie langweilig. Kassiererin Conny Fahrni arbeitet seit über 30 Jahren im Verkauf und weiss so manche Geschichte zu erzählen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 10.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kasse ist Durchgangszone und der Ort, wo Kundinnen und Kunden mit dem Personal in Kontakt kommen. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Supermarkt als Transitort: Waren schweben über den Scanner, Mütter packen Lebensmittel in riesige Taschen und Kleinkinder quengeln nach Gummibärchen. Das Joghurt und die Packung Binden auf dem Warenband gelangen von A nach B und die Leute kommen ihrem endgültigen Feierabend ein Stückchen näher, während sie um 18 Uhr im Labyrinth der Ladengestelle das Aromat suchen.

An diesem Nachmittag, irgendwann in den Sommerferien, ist in der Migros in Amriswil nicht viel los. Ein Pensionierten-Pärchen erledigt den Wocheneinkauf, einige Teenager gönnen sich vom Sackgeld den Eistee für 90 Rappen. Die perfekte Zeit also, um mithilfe von Kassiererin Cornelia Fahrni, eigentlich Conny - «das ist mehr auf Zack» -, diesen Ort besser kennenzulernen.

Den Launen der Kunden ausgesetzt

Der Rundgang beginnt dort, wo der Einkauf normalerweise endet: an der Ladenkasse. Vier Kassen sind offen, die Schilder über den Köpfen der Kassiererinnen leuchten grün. Mit schnellen Bewegungen schiebt Conny Fahrni Avocados, Cornflakes und ein Erdbeercornet über den Scanner. Dann die obligatorische «Hend Sie Cumulus?»-Frage, bevor nach Fünfräpplern gekramt wird, um einen runden Betrag zurückzubekommen. Ist gerade nicht viel los, informieren sich die Kassiererinnen über Warentrenner hinweg gegenseitig über ihre Pausenzeiten oder den neuesten Tratsch.

Conny Fahrni ist an der Kasse in ihrem Element, seit über 30 Jahren arbeitet sie im Verkauf. Bild: Andrea Tina Stalder

Hier an der Kasse kommt Conny Fahrni am meisten mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt. Das habe gute und schlechte Seiten. «Viele lassen ihre Unzufriedenheit an uns aus. Wir sind halt die letzte Person, der sie im Laden begegnen», sagt sie. Während Corona seien die Leute besonders frustriert und unfreundlich gewesen. In solchen Situationen bleibe sie ruhig, erst in der nächsten Raucherpause rede sie sich dann ihren Frust von der Seele. «Manchmal schreie ich ihn auch heraus», gibt sie zu und lacht.

Zum Glück machten die unangenehmen Begegnungen nur etwa 20 Prozent aller Kundenkontakte aus, der Rest der Kundinnen und Kunden sei nett. Trotzdem würde sie sich mehr Wertschätzung für ihren Beruf wünschen.

Sommerserie: Transitorte in der Ostschweiz «Gekommen, um zu bleiben» heisst ein Song der ehemaligen deutschen Popband Wir sind Helden. Für unsere Sommerserie «Transitorte» suchten wir genau das Gegenteil: Plätze also, die man besucht, um bald wieder gehen zu können. Weil man meist nur dort ist, um von A nach B zu gelangen. Wir sind gekommen, um hinzuschauen. Und stellen in den nächsten Wochen ausgewählte Transitorte in der Ostschweiz vor.

Ein Heiratsantrag für «Frau Cumulus»

Am liebsten sind Conny Fahrni die Stammkunden, «die am Morgen ihren Znüni und am Nachmittag ihren Zvieri bei uns kaufen.» Da gebe es immer viel zu lachen und auch den ein oder anderen frechen Spruch - von beiden Seiten. «Die kennen mich und wissen, dass ich vorlaut bin», sagt sie, die von manchen auch als «Frau Cumulus» angesprochen wird. Es gebe sogar Kunden, die nur wegen Conny in die Migros kämen, sagt Kollegin Carmen.

«Sie flirtet nämlich auch am meisten.»

Eine flirtende Kassiererin als Kundenbindungsstrategie - wäre das nicht ein Argument für eine Lohnerhöhung? Conny Fahrni winkt ab und lacht.

Meistens sitzt Conny Fahrni mit einem Lachen an der Kasse und hat einen frechen Spruch auf den Lippen. Bild: Andrea Tina Stalder

Grundsätzlich wüssten alle Stammkunden, wie das Flirten gemeint sei. Ausser einer, vor vielen Jahren, als sie noch im Do it + Garden, ebenfalls in Amriswil, gearbeitet habe. «Eines Tages stand er im Anzug an der Kasse und ich fragte, weshalb er denn so elegant angezogen sei. Da machte er mir doch tatsächlich einen Heiratsantrag», erzählt Conny Fahrni.

«Der meinte das ganz im Ernst!»

Den Antrag habe sie abgelehnt - und den Kunden danach nie wieder im Laden gesehen.

Conny Fahrni arbeitet nicht nur in Amriswil, sondern wohnt auch dort. Einmal in der Woche geht sie an ihrem Arbeitsplatz einkaufen, gemeinsam mit ihrer Mutter. Wenn es jedoch schnell gehen muss und sie keine Zeit für ein Schwätzchen hat, kauft sie im Coop ein. Da treffe sie jeweils etwas weniger Leute, die sie kenne. Beruflich zur Konkurrenz wechseln würde Conny Fahrni aber nicht. «Meine Mutter war ein Migros-Kind, mein Vater ein Coop-Kind und ich bin nun halt beides.»

Ihr Mann darf nicht zum Self-Scanner

Neben der Kasse betreut Conny Fahrni auch die Self-Scanning-Automaten. Dort kontrolliert sie stichprobenartig die Einkäufe und hilft den Kundinnen und Kunden, wenn es Probleme gibt. Hat sie Angst, von den Robotern ersetzt zu werden? «Manchmal schon, aber ich kenne sehr viele Leute, die sagen, sie gehen aus Prinzip mit ihren Einkäufen an die Kasse. Und meinem Mann habe ich verboten, mit dem Self-Scanner einzukaufen.»

Mit den Self-Scanning-Automaten übernehmen die Kundinnen und Kunden das Kassieren gleich selbst. Conny Fahrni räumt die Scanner um. Bild: Andrea Tina Stalder

Einen Jobwechsel fasst die 54-Jährige nicht mehr ins Auge, der Lebensmittelverkauf sei eine sichere Branche, das habe der Lockdown gezeigt. Ihre Ausbildung hat Conny Fahrni in einem Kleidergeschäft gemacht. Später hat sie Zigarren, Schuhe, Vorhänge und Kosmetik verkauft. Einen Bürojob könnte sie sich nicht vorstellen. Zu gern hat sie ihr Team und den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Auch wenn diese mal etwas länger brauchen. «Ich sitze ja sowieso hier, ob sie jetzt ihr Kleingeld suchen oder nicht», sagt Conny Fahrni.

Macht sie sich aufgrund der Lebensmittel auf dem Warenband ein Bild von der Person, die die Produkte kauft?

«Nein, aber ich lasse mich gerne davon inspirieren, wenn ich noch nicht weiss, was ich zum Znacht koche.»

Vorurteile scheint Conny Fahrni nicht zu kennen. «Ob Millionär oder armer Schlucker, ich behandle alle gleich.» Ob sie tatsächlich schon einmal die Lebensmittel eines Millionärs übers Band geschoben hat, weiss sie nicht. Aber Kugelstoss-Legende Werner Günthör sei schon mal bei ihr an der Kasse gestanden. Und der Gräfin Bernadotte hat sie Kleider verkauft. Von diesem Besuch ist Conny Fahrni aber vor allem der Chauffeur in Erinnerung geblieben. «Der war ganz ein Hübscher.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen