Transitorte in der Ostschweiz: Ein Besuch im Dorf Ricken

SERIE: TRANSITORTE IN DER OSTSCHWEIZ Hunger, Ruhe oder ein neues Windrad: Weshalb Menschen auf dem Rickenpass halten Der Verkehr zwischen dem Toggenburg und dem Linthgebiet hat das 530-Seelen-Dorf Ricken fest im Griff. Ein Besuch im Durchfahrtsort offenbart, weshalb sich ein Halt trotzdem lohnt. Seraina Hess 26.08.2022

Jeden Tag dicht befahren: die Rapperswiler- respektive Wattwilerstrasse in Ricken. Bild: Donato Caspari

Ohne Fussgängerstreifen wäre es ein Wagnis, die Wattwilerstrasse, die nur wenige hundert Meter weiter in Rapperswilerstrasse umbenannt wird, zu queren. Der Verkehr rollt an diesem Nachmittag in der letzten Sommerferienwoche dicht und laut vorbei, ein Gespräch an der Bushaltestelle verkommt rasch zu einem knappen Wortwechsel mit erhobener Stimme.

Sommerserie: Transitorte in der Ostschweiz «Gekommen, um zu bleiben» heisst ein Song der ehemaligen deutschen Popband Wir sind Helden. Für unsere Sommerserie «Transitorte» suchten wir genau das Gegenteil: Plätze also, die man besucht, um bald wieder gehen zu können. Weil man meist nur dort ist, um von A nach B zu gelangen. Wir sind gekommen, um hinzuschauen. Und stellen in den nächsten Wochen ausgewählte Transitorte in der Ostschweiz vor.

Über 4,5 Millionen Fahrzeuge donnern gemäss kantonaler Verkehrszählung jedes Jahr durch das Dorf Ricken, das auf knapp 800 Metern die gleichnamige Passhöhe bildet. Das sind im Schnitt fast 13'000 Fahrzeuge pro Tag, die rund 15 Kilometer zwischen Wattwil und Uznach hinter sich bringen. Auf dem holprigen Belag, der in der Region schon lange als die schlechteste Kantonsstrasse gilt, regiert die Eile, die Pendler schenken weder der Kirche, der Schreinerei noch dem Lokal des bosnischen Kulturvereins Beachtung. Kein Wunder, scheint sich ein Halt für die meisten nicht zu lohnen: Verglichen mit Aussichtspunkten südlich gelegener Alpenübergänge stellt sich hier kein Gebirgsrausch ein wie auf Lukmanier, Flüela oder Susten.

Der Campingplatz: Im Einfachen liegt die Schönheit

Nicole Decorvet sieht das anders. Hinter dem «Adler», einer von zwei Gaststätten im Dorf, liegt der gleichnamige Zeltplatz, auf dem die Mittvierzigerin einen kleinen Wohnwagen mit Holzanbau besitzt. Aus dem Kopfhörer, den sie sich über den Kopf gestülpt hat, rieselt ein Campingkrimi von Susanne Hanika. Vom Nachbarn, der seinen Anbau neu täfelt, bekommt sie ebenso wenig mit wie von den Autos, die wenige hundert Meter entfernt über die Kantonsstrasse brettern.

Nicole Decorvet fährt mehrmals pro Jahr nach Ricken, um in ihrer im Westernstil eingerichteten Hütte zu übernachten. Bild: seh

«Ich habe lange etwas so Ruhiges gesucht», sagt die Büroangestellte und Hauswartungsunternehmerin, die seit neun Jahren mehrmals pro Jahr von Richterswil nach Ricken fährt, mal mit, mal ohne Tochter. Selbst im Winter, wenn das Thermometer im Wohnwagen auf zehn Grad fällt. «Daheim lebe ich im Zentrum. Dort haben wir alles, aber keinen Garten.»

Die spartanische Infrastruktur im 530-Seelen-Dorf sieht Decorvet nicht als Nachteil, sondern als Gewinn:

«Wir brauchen nicht viel, zusammen mit der Nachbarschaft grillieren wir ohnehin jeden Abend und sitzen draussen ums Feuer – wir sind zu einer kleinen Gemeinschaft gewachsen.»

Corona habe dem Camping auf der «Adler»-Wiese zu einem kleinen Aufschwung verholfen. Neben den Dauergästen in ihren ausgebauten Wohnwagen würden immer öfter Velofahrerinnen und -fahrer anreisen, die für ein, zwei Nächte bleiben, bevor sie die Tour fortsetzen.

Campen auf der «Adler»-Wiese: Ruhe abseits der Hauptstrasse. Bild: Donato Caspari

Der Laden: Hier halten Hungrige und Einheimische

Auch an diesem Nachmittag ziehen auf der Rapperswilerstrasse immer wieder Velos vorbei. Sportlerinnen und Sportler, den Blick stur geradeaus gerichtet, die rasierten, sehnigen Waden unablässig in die Pedale tretend. Oder gemütlich strampelnde Seniorinnen und Senioren mit Funktionsshirts im Partnerlook, unterstützt durch mehr oder weniger starke E-Bike-Motoren.

Zufälliger Halt in Ricken: Hansruedi und Barbara Hächler, die in Iberg bei Winterthur ein Kinderkleidergeschäft führen. Bild: seh

Hansruedi Hächler aus Iberg bei Winterthur beisst in eine Banane, während er Sandwich und Trinkfläschli in der Satteltasche verstaut. Mit seiner Gattin Barbara Hächler ist er am Morgen in St.Martin im Calfeisental aufgebrochen, bis zum Ziel in Wald (ZH) dürfte es noch eine knappe Stunde dauern. Der Hunger hat die beiden zu einer kurzen Rast getrieben, genauer zum einzigen Supermarkt im Dorf, dem Spar mini.

Der Name ist im Geschäft Programm, die Fläche begrenzt, das Personal aber nicht minder herzlich. Hinter der schmalen Theke stehen Daniela Meier und Judith Fritschi. Meier lebt in Ricken, Fritschi in Gommiswald – «ännet dem Ricken» bedeutet für erstere das Toggenburg, für letztere das Linthgebiet. Genauso verhalte es sich mit der wirtschaftlichen Orientierung der Bevölkerung. Gespalten ist das Dorf auch politisch: Der westliche Teil mit dem Dorfzentrum gehört zu Gommiswald, der östliche mit der Kirche zu Wattwil.

Ricken ist ein gespaltenes Dorf: Der westliche Teil mit dem Dorfzentrum gehört zu Gommiswald, der östliche mit der Kirche zu Wattwil. Bild: Donato Caspari

Trotz der Teilung ist die Welt hier oben klein. In der Zeitschriftenauslage genügen «Blick» und «Toggenburger Zeitung», neben der Kasse befindet sich der integrierte Postschalter. Judith Fritschi und Daniela Meier duzen jede zweite Kundin.

Spar mini in Ricken: Hier findet die Kundschaft auf kleinstem Raum alles für den täglichen Gebrauch. Bild: Donato Caspari

Der Laden, gleichzeitig Mittel- und Treffpunkt des Dorfes, hält sich seit über drei Jahrzehnten – nicht nur wegen hungriger Pendler, die sich einen Snack auf den Weg mitnehmen, sondern dank der Einheimischen, die den Laden den nächsten Verteilern in Wattwil oder Gommiswald vorziehen. Zwar hat Denner 2019 den Vertrag gekündigt, doch die Dorfladen Ricken GmbH hat mit Spar rasch eine neue Partnerin gefunden.

Sie kennen die Kundschaft beim Namen: Daniela Meier (l.) und Judith Fritschi. Bild: seh

Zur Kundschaft im Laden kommen vor allem im Winter Tagestouristen hinzu: Schneeschuhwanderer oder Langläuferinnen, die auf der Loipe ihre Runden drehen. Verkäuferin Judith Fritschi, gleichzeitig Vorstandsmitglied des Loipenvereins, spricht sogar von einem Schneesport-Schub, der sich im Winter des Coronajahrs 2020 eingestellt habe.

Der «Schweizerhaus»-Parkplatz: Ein Windrädli auf den Heimweg

Über der Strasse, wenige Meter vom Dorfladen entfernt, schwirren grüne, gelbe, rote und blaue Windspiele durch die Luft, gut 150 dürften es sein. Zwischen wackelnden Tierköpfen und rotierenden Blumen bewegt sich ein ergrauter Mann und erklärt einem Kunden gestikulierend den Zusammenhang zwischen der Drehgeschwindigkeit und Grösse eines Windradblattes.

Hans Luder aus Oetwil am See (ZH) hält seit fünf Jahren regelmässig auf dem Parkplatz, den er vom Restaurant Schweizerhaus angemietet hat – während des Sommers fast täglich. Bei Sonnenaufgang fährt er auf den Pass, nach 19 Uhr baut er den Stand wieder ab.

«100 Franken», sagt der Kunde. «110», sagt Hans Luder. Sie finden sich in der Mitte.

Marktfahrer Hans Luder macht auf dem Ricken Geschäfte. Bild: seh

«Die Geschäfte gehen hier besser als auf den Märkten, vor allem seit der Pandemie», begründet der Marktfahrer den aussergewöhnlichen Standort. Pendlerinnen und Pendler würden seine Windspiele an der Hauptstrasse schon von weitem sehen und spontan anhalten.

«Vielleicht ist jemand schon zehnmal an meinem Stand vorbeigefahren – und hält dann doch beim elften Mal.»

Luder strafft die Schultern, reckt den Kopf und macht ein paar eilige Schritte in Richtung des BMWs, der auf der Hauptstrasse den Blinker gesetzt hat. Tatsächlich fährt das Auto auf den Kiesplatz. Es könnte der nächste Kunde sein.

