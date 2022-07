Serie: Transitorte in der Ostschweiz Hier löst sich so manches Gefühl in Rauch auf: Fünf Geschichten aus Raucherbereichen in der Stadt St.Gallen Nichtraucher meiden sie, Raucher brauchen sie: Raucherbereiche. Kaum jemand geht freiwillig dorthin, die Sucht zwingt einen dazu. Und doch sind diese Orte Treffpunkte. Ein kleiner Rundgang. Renato Schatz Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Rauchen kann tödlich sein. Dennoch rauchten gemäss dem Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2017 über 27 Prozent der Bevölkerung, die älter ist als 15 Jahre. Bild: Westend61

Vor dem Mitarbeitereingang

In ihrer Arbeitskleidung sitzen sie da. Zu fünft, verteilt auf drei Bänke, zwei davon links, eine rechts. Die Bänke sind grün. Man erahnt, dass ihre Farbe vor langer Zeit einmal satter war. Und doch ist das bleiche Grün beinahe das einzig Bunte hier. Die Hausfassade: dunkel- und hellgrau. Der Briefkasten: hellgrau. Der Abfalleimer mit dem Behälter für die Tabakasche als Deckel: anthrazitfarben. Zwischen den Bänken führt ein Gang hindurch, der an einer Glastür endet. Das ist der Raucherbereich beim Mitarbeitereingang eines Ladens im Westen der Stadt. Kein Ort, an dem man bleiben möchte: Vor ein paar Jahren wurde die Öffnung des Bereichs zur Strasse mit einer fast zwei Meter hohen schwarzen Wand abgedeckt. Der Chef wollte nicht, dass die Kundinnen und Kunden den Platz mit den rauchenden Verkäufern sehen.

«Läck, habe ich einen Anschiss», sagt einer und zündet eine Zigarette an. Tschk! Ein anderer: «Keine Kunden hat es!» Die Monate zwischen der Hauptsaison im Frühling und dem Weihnachtsgeschäft, sie fühlen sich gerade «wie Jahre» an. Ob sie deshalb vor allem über das reden, was war, und nicht über das, was ist oder erst kommt?

Bild: CH Media

«Weisch no?», fragen sie deshalb, immer wieder. «Weisch no?», der Stift, der den Abfall samt Kübel im Container entsorgt habe, aber den Chef allen Ernstes fragte: «Wissen Sie, wie man Rabattaufkleber macht? Soll ich es Ihnen zeigen?» Hier kann man seinem Ärger Luft machen. Oder: ihn zu Luft machen, zu Rauch. Eine Frau sitzt stumm da, schaut ins Handy. Aber manchmal schielt sie nach links, nach rechts, wird hellhörig, schnappt auf. Es geht um den – Tschk! – Abteilungsleiter, der mit einer Kassiererin zusammen ist. Oder eben nicht? «Ich glaube, sie wissen es selber nicht», sagt einer.

Auf der Dachterrasse

Auf einer Terrasse eines Bürokomplexes mitten in St.Gallen. Dielen am Boden, man sieht die Türme der Stadt; Rathaus, Hauptpost, Kloster. Der Grill ist mit einer Plane zugedeckt. Drei Hochbeete stehen vor dem Geländer. An der Wand gegenüber hängt ein silberner Aschenbecher. Lichterketten. Start-up-Vibes.

Es ist fünf nach eins und Fabio sagt, angesprochen auf sein Programm am Nachmittag: «Ich bin seit fünf Minuten in einer Sitzung.» Er ist viel beschäftigt und selten erreichbar. Dennis weiss das, und ist Fabio auf dem Weg zum Raucherplatz gefolgt. Denn nun hat Fabio einige Minuten, zumindest kann er jetzt nicht flüchten. Sie besprechen etwas Geschäftliches. Lea kommt dazu. Sie bespricht etwas «Geschäftliches». Es geht um Glace im Wert von – Tschk! Tschk! Tschk! – 600 Franken, die jemand für das Team bestellt hat. Niemand weiss, wer es war. Das nächste Thema: die neuerdings kaputte Schiebetüre, die hinaus zur Terrasse führt. Bezichtigungen, im Spass.

Im Restaurant

Die Sitze sind dunkel. Die hohen Wände aus rotem Backstein wirken, als sei man in einem Pub in England. Und trotzdem hat das Interieur eher etwas von den USA als von Grossbritannien. Die Luft ist stickig und diesig von Abertausenden Zigaretten. Ein älterer Mann und eine ältere Frau sitzen in der Ecke, vermutlich ein Ehepaar. Der Mann versucht, der Frau jemanden in Erinnerung zu rufen, beschreibt ihn. Irgendwann sagt sie, sichtlich genervt: «Ich weiss nicht, von wem du sprichst.» Schräg über den beiden hängt ein Bild, ein Schwarz-Weiss-Porträt eines Mannes im Anzug. Darunter steht in grossen Lettern geschrieben: «Stolen Moments.»

Im Pub

Viel dunkles Holz, das Licht gedimmt. An der Wand hängen ein paar Bilder und ein grosser Fernseher. Ein Fussballspiel aus England läuft. Ein paar Spieler tragen langärmelige Trikots und Handschuhe. Das Spiel war Anfang März. Im Hintergrund ist ein Remix von Totos «Africa» zu hören. Bis die Bedienung den Raum durchlüftet, ist einem, als habe jemand ein feines weisses Tuch über die Linse gelegt.

Zwei junge Frauen kommen hinein, noch nicht volljährig. «Komm, wir sitzen an unseren Stammplatz», sagt die eine. Sie haben einen Drink in der Hand. Und in der anderen bald die Zigarette. Sie sprechen über – Tschk, tschk, «Scheisse» – Schlafwandeln. Über den Freund der einen, der ihren Musikgeschmack nicht mag. Es ist Montagabend.

In der Bar

Die zwei Männer haben das Münz aufgetürmt, durchsuchen dann nochmals ihre Rucksäcke, die Hosentaschen. Nichts. Sieben Franken 90 haben sie, 30 Rappen fehlen für die günstigsten Zigaretten im Automat. Sie versuchen es mit Euro, davon haben sie noch ein paar. Funktioniert nicht. Einer der beiden verlässt das Raucherstübli, geht hinein, in die Bar, fragt nach, ob er tauschen oder mit Karte bezahlen könne. Geht beides nicht.

Längst geht es nicht mehr nur um Zigis. Es ist ein Wettkampf, ein Spiel. «Es war so klar, dass wir zu wenig haben», sagt einer der Männer. Und so ist das nun auch ein Ringen mit dem Schicksal, mit der Deutung der Ereignisse. Ist das Glas halbleer oder halbvoll? Trifft es immer nur mich? Irgendwann traut sich einer der beiden, geht raus, um das Eck herum, dorthin, wo drei Männer beim Feierabendbier sitzen. «Habt ihr 30 Rappen?», fragt er. Jeder gibt zehn und das Glas füllt sich auf: von halbleer zu halbvoll. Tschk!

