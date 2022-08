Serie Tranistorte in der Ostschweiz: Das Businesshotel von Rotz

Serie: Transitorte in der Ostschweiz Gäste, Patron, gute Fee: Wer im Wiler Hotel von Rotz ein- und ausgeht Das Hotel von Rotz in Wil am Rande der Stadt liegt auf demselben Gelände des gleichnamigen Autocenters. Drei Momentaufnahmen aus dem Transitort Businessmotel. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 15.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vezire Bytyqi ist nicht nur für die Raumpflege im Hotel von Rotz verantwortlich. Bild: Belinda Schmid

Las Vegas. Eine grell flackernde Leuchtreklame. Ein in die Jahre gekommenes Gebäude, das verwahrlost am Strassenrand steht. Schmuddelige Zimmer. Die Bilder, die das Wort Motel während des gemeinsamen Mittagessens in den Köpfen der Redaktionskolleginnen und -kollegen auslöst, haben wenig mit der Realität des Hotels von Rotz am Rande der Äbtestadt Wil gemeinsam.

Sommerserie: Transitorte in der Ostschweiz «Gekommen, um zu bleiben» heisst ein Song der ehemaligen deutschen Popband Wir sind Helden. Für unsere Sommerserie «Transitorte» suchten wir genau das Gegenteil: Plätze also, die man besucht, um bald wieder gehen zu können. Weil man meist nur dort ist, um von A nach B zu gelangen. Wir sind gekommen, um hinzuschauen. Und stellen in den nächsten Wochen ausgewählte Transitorte in der Ostschweiz vor.

Das Business- und Seminarmotel mit 24-Stunden-Self-Check-in liegt nicht in der Wüste Nevadas. Sondern an der Grenze zwischen den Kantonen St.Gallen und Thurgau, an der Autobahn A1, in der Nähe der Ausfahrt Münchwilen. Dort, wo dereinst auf dem Areal Wil West Tausende neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Wer sind die Menschen, die im unscheinbaren Gebäude ein- und ausgehen? Ein Augenschein.

6.30 Uhr. Der lichtdurchflutete Frühstücksraum füllt sich langsam. Die Tische sind fast ausschliesslich von Männern in Arbeitskleidung besetzt. Körbe voll mit Gipfeli, Schalen mit frischen Beeren und kleine Plastikportionen Nutella stehen auf dem Buffet. Hier schaufelt sich einer Rührei auf den Teller, dort drückt ein anderer auf den Knopf der Kaffeemaschine. Anpacken, das braucht schliesslich Kraft und Energie.

Der Aargauer Daniel Engel hat spontanen Besuch von seiner Partnerin Seline Arpagaus bekommen. Bild: Belinda Schmid

Daniel Engel giesst sich Orangensaft in sein Glas. Der 36-jährige Aargauer arbeitet im Automobilbereich in der Montage. Normalerweise in der Zentralschweiz, diese Woche in Oberbüren, in der Region Wil. Engel strahlt. Neben ihm steht Seline Arpagaus. Der 36-jährige Engel sagt:

«Meine Partnerin hat mich gestern spontan besucht und hier übernachtet.»

Er ergänzt: «Schön, ist sie da.» Den spontanen Zusatzgast habe er anmelden müssen, das sei aber kein Problem gewesen, sagt er, und greift sich eine Scheibe Brot.

Eine Stunde später sind die Arbeiter auf und davon. Zu ihren Arbeitsplätzen auf Zeit, bevor sie bald wieder nach Hause fahren. Wenige Geschäftsleute sitzen an den Tischen. Ein Deutscher mit hellem Polohemd und Brille schaut still auf sein Handy, dann eilt er mit seinem Rollkoffer den Gang entlang, in Richtung Ausgang. Ein Mann und eine Frau aus Niederösterreich besprechen mit ihrem Schweizer Geschäftspartner den Tag.

Unternehmer Hanspeter von Rotz hat vor zweieinhalb Jahren unmittelbar neben seinem Autogeschäft ein Hotel gebaut. Bild: Belinda Schmid

«Alles ok?», fragt Hanspeter von Rotz. Der 70-Jährige, aufgewachsen auf einem Bauernhof in Sarnen, hat vor zweieinhalb Jahren das Hotel von Rotz gegründet, gleich neben seinem Autocenter, der Autowelt von Rotz. Inzwischen hat er die operative Führung in die Hände der nächsten Generation übergeben. Dennoch ist der Patron im Betrieb präsent, auch physisch.

«Ich begrüsse jeden Morgen meine Gäste und frage, wie es ihnen geht.»

Er müsse auch gleich wieder los, an einen Geschäftstermin nach Zürich. Es würden nicht nur Handwerker, Monteure oder Businessleute in seinem Hotel einkehren, sagt Hanspeter von Rotz. «Am Wochenende kommen auch Familien mit Kindern, die Ausflüge in die Berge oder mit dem Velo machen. Viele fahren ins Toggenburg.»

Wenige Monate nachdem das «Clever Stay Hotel von Rotz» seine Tore geöffnet hatte, brach die Coronapandemie aus. Weniger Gäste, Kurzarbeit – Hanspeter von Rotz sagt:

«Zu sehen, wie mein Personal leidet – das hat mir schon sehr wehgetan.»

Doch aufgrund des funktionalen Konzepts – Ein- und Auschecken am Automaten, rund um die Uhr, keine Réception im eigentlichen Sinne, ein Hotelrestaurant das Mittag- oder Nachtessen anbietet gibt es nicht – habe er «zum Glück» deutlich weniger gelitten als andere. Inzwischen laufe das Hotelgeschäft wieder «sehr gut», sagt Hanspeter von Rotz. Bald will er expandieren.

Vezire Bytyqi bringt frische Frotteewäsche in eines der Badezimmer. Bild: Belinda Schmid

52 Zimmer, darunter fünf Themenzimmer: Vezire Bytyqi ist nicht nur für die Raumpflege im Hotel von Rotz verantwortlich. Sie schaut, dass das der Frühstücksservice läuft, die Badezimmer sauber, die Betten gemacht sind. Die 34-jährige gebürtige Kosovarin aus Rickenbach bei Wil trägt hellblaue Putzhandschuhe und schiebt eine graue Plastikwanne voller weisser Frotteewäsche vor sich her.

Seit einem Jahr arbeite die «gute Fee» – wie der Patron sie nennt – im Hotel von Rotz. Hier gefalle es ihr besser als an ihrem alten Arbeitsort, dem Hotel Banana City hinter dem Bahnhof Winterthur.

«Dort war alles zu gross, zu stressig, hier ist es viel angenehmer.»

Bytyqi klopft an eine Zimmertür, niemand da. Die Mutter zweier Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren öffnet das Fenster. Beissender Zigarettenrauch liegt in der Luft – obwohl eine Tafel auf das Rauchverbot in hinweist. Die «gute Fee» greift sich das zerknüllte Leintuch und holt einen Wagen voller WC-Papierrollen. Auf der Brust der freundlichen 34-Jährigen baumelt ein goldenes Medaillon, darauf zu sehen ist eine Lyra, ein antikes Saiteninstrument. «Ein Geschenk meiner Schwiegermutter.»

Der Arbeitstag von Bytyqi beginnt frühmorgens, um 5 Uhr, am Nachmittag, gegen 14 Uhr, ist Feierabend. Manchmal arbeite sie auch am Wochenende. «Doch das macht mir nichts aus.» Wenn Vezire Bytyqi das Hotel von Rotz verlässt um nach Hause zu fahren, verbringt sie am liebsten Zeit mit ihrer Familie – beim Spazieren oder im Schwimmbad. Kochen ist die Leidenschaft der guten Fee des Hotels von Rotz.

«Am liebsten bereite ich albanische Spezialitäten zu, zum Beispiel Gulasch oder Pita.»

Pita – ein Börek-ähnliches, flaches, gefülltes Gebäck – gelinge ihr besonders gut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen