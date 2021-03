SELBSTVERSUCH Stift ansetzen und «einfach rauslassen, was euch heute genervt hat»: Im Online-Malkurs mit der St.Galler Künstlerin Lika Nüssli Ein Mal pro Monat laden die St. Galler Illustratorin und Künstlerin Lika Nüssli und befreundete Zeichnerinnen sowie Illustratoren ein, sich zeichnend mit Werken aus dem St. Galler Kunstmuseum auseinanderzusetzen. Normalerweise treffen sich die Laienkünstler dafür vor Ort. Jetzt aber scharen sie sich online um Nüssli. Funktioniert das? Wir haben es getestet. Viola Priss 04.03.2021, 11.59 Uhr

Ein Werk aus der St.Galler Erker-Galerie, frei interpretiert im Onlinekurs zu Hause. Bild: Tobias Garcia

«Ich kann eigentlich nicht zeichnen. Was mache ich denn hier? Zum Glück sehen die anderen nicht, was ich male. Oder sehen sie es doch?» Gedanken wie diese kennt der eine oder andere womöglich von Momenten kurz vor Beginn eines Kurses. Normalerweise wäre jetzt der Moment für die Zigarette davor und den Smalltalk mit anderen Teilnehmern à la «Bist du auch das erste Mal da?». Am heutigen Dienstag fällt das weg, ich logge mich zu Hause in den Malkurs der St.Galler Künstlerin Lika Nüssli ein und betrete den virtuellen Museumsraum.

Durch den Abend mit Künstlerin Lika Nüssli. Bild: Daniel Sutter

Mit 37 anderen und doch alleine vor dem weissen Blatt

«Ist das schön, seid ihr alle da. Ich dachte, bei den Temperaturen wärt ihr eher schon am Grillieren», begrüsst unsere Kursleiterin. Auf über zwanzig geteilten Screens macht sich ein Lächeln breit - lediglich der Ton fehlt. Nicht alle haben sich getraut, die Kamera einzuschalten. Auch ich zögere. Noch könnte ich einen Rückzieher machen, müsste nicht einmal unter einem Vorwand den Raum verlassen, sondern könnte mich einfach ausloggen und einen technischen Defekt vorgeben. Verführerisch.

Als könnte sie Gedanken lesen, steigt Lika Nüssli aber schon eine Minute nach Zoomkurs-Beginn direkt ein, wir legen los mit einer Aufwärmübung: Augen schliessen und tief durchatmen, drauf los malen.

Stift ansetzen und «einfach rauslassen was euch heute genervt hat».

Das fällt schwer, und ich spicke. Machen die anderen das auch? Ich sehe viele kleine Gesichter in der Galerie, die alle konzentriert die Augen geschlossen haben und mache mit, denke an jenen unschönen Kommentar vom Mittag, den Stress. Zu hören ist nur der Filzstift auf dem Papier und Nüsslis Stimme. Es funktioniert, der Stift ist binnen Minuten Exekutive meiner Gedanken geworden.

Ich male, sie malt, wir malen

Lika Nüssli, so nah, wie man sich am Bildschirm nur sein kann. Bild: Viola Priss

Wir öffnen die Augen und betrachten das Werk. Wer mag, zeigt seinen bildgewordenen Ärger in die Kamera, wir alle müssen über das Gekritzel lachen.

Weiter geht es im Experiment. Kein Platz mehr für Zweifel, Scheu oder Scham. Gezeichnet wird mal blind, mal linkshändig, mal aus dem Kurzzeitgedächtnis. Es türmen sich die Blätter zu meiner Rechten mit Krakeleien, unter die ich gerne «sind aber mit links gemalt, gell», schreiben würde. Doch für wen? Hier ist keiner, der bewertet, keine Nebenfrau, die vermeintlich schöner malt. Hier bin nur ich, der PC-Bildschirm und ganz viele andere da draussen, denen es in dieser Minute genau gleich geht.

«Bisschen gespenstisch ist es», sagt Lika Nüssli und lacht, «dass ich euch nicht über die Schulter schauen kann.» Ein stummgeschaltetes, vierundzwanzigfaches Nicken im Kleinformat pflichtet ihr bei. Und sie weiss unseren Ehrgeiz zu kitzeln: Werke aus der St.Galler Erker-Galerie sollen von daheim nachinterpretiert werden, ganz so, wie es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in der physischen Originalkursform täten. Linkshändig, auf Zeit und mit inzwischen heissen Wangen freue ich mich auf den Moment des einheitlichen Bild-in-die-Kamera-Haltens, wenn Nüssli lobt: «Oh wow, so toll! Zeigt nochmal!»

Es malt sich aus mir heraus

Eine Stunde Malen wie im Rausch. Ist der Kurs auch digital, das Ergebnis ist echt. Bild: Viola Priss

Es ist nicht schön, was da vor mir liegt, ich weiss auch nicht, ob es gut ist. Dieser Abend aber, diese Stunde Ausflug in eine Runde von Gleichgesinnten, die fühlt sich schön an, sehr sogar. Und so gut, dass ich, sobald Nüssli sich mit Handkuss von uns, ihren winkenden Anhängern, verabschiedet hat, mir einen Platz im Terminkalender sichere, für das nächste Mal im April. Dann hoffentlich in echt, mit Nervosität, Fluchtinstinkt und Verlegenheitsplausch vor dem Kurs mit Gleichgesinnten inklusive.

«Zeichnen mit...» Die Kurse von Lika Nüssli und Freunden im St. Galler Kunstmuseum sind online buchbar: Anmeldung unter anmelden@kunstverein.sg