Graubünden: Die Lyrikerin Gianna Olinda über den Olma-Gastkanton

Sehnsuchtsort Das erste Dorf nach dem Berninapass: Wenn Feriengäste den Olma-Gastkanton Graubünden besser kennen als Einheimische Die Bündner Lyrikerin Gianna Olinda Cadonau ist in Goa geboren und in Scuol aufgewachsen. Sie wundert sich über die leise Erwartung, dass sie als Bündnerin besonders viel über ihre Heimat wissen sollte. Gianna Olinda Cadonau Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Der Bernina-Express auf dem Ospizio Bernina: auf halber Strecke zwischen Puntraschigna und San Carlo. Bild: Peter Donatsch/Swiss-Image

Eine Bündnerin war ich das letzte Mal im Aargau. Besser gesagt eine von dreien, zusammen bildeten wir die Bündner Delegation. Der Anlass waren die Brugger Literaturtage. Da die geladenen Autorinnen und Autoren das ganze Programm bestritten, von Freitagabend bis Sonntagmittag, versteht sich von selbst, dass nicht nur aus dem neusten Roman gelesen wurde, nicht nur den romanischen Gedichten auf den Grund geschaut, sondern auch über Gott, die Welt und eben auch über alles Mögliche dazwischen diskutiert wurde.

Zum Beispiel über unsere Herkünfte. In unserem Fall, also für Flurina Badel, Joachim B. Schmidt und mich, über Graubünden. Da, im Aargau, in Gesellschaft von Deutschen, Baslern, Zürchern, iranischstämmigen Österreichern und eben Aargauer Autorinnen und Autoren kamen wir Bündnerinnen und Bündner dann schon etwas ins Schwärmen – aber nicht nur.

Die Basler und Zürcherinnen waren schneller

Erstmal ging es ums Verschachern der Engadinerhäuser an Zweit- und Drittwohnungsbesitzer, um die Zerbrechlichkeit eines Idylls, um die Durchmischung der Sprachen, Romanisch, Deutsch, Portugiesisch und Englisch. Aber auch von Capuns, Maluns, Plain in pigna und Tuorta da Nuschs war die Rede.

Von Gian und Giachen natürlich, den beiden Superstars unter den Steinböcken, bei denen wir unsicher waren, ob sie ein altes Liebespaar oder doch einfach bloss Kumpels sind. (Das sollten die Steingeissen Nina und Nesa mittlerweile geklärt haben, der Olma sei Dank.) Von den Steinböcken war es nicht weit bis zur Hochjagd, dem Bündner Jagdkaliber, das mit 10,3 mm eine stattliche Grösse vorweist, dann kamen die Berge, mit ihnen die vielen Täler – und da passierte es.

Wenn man vom Engadin aus über den Berninapass fährt, wie heisst dann der erste Ort nach dem Pass? Und wo hält der Zug? Wir wussten es nicht. Also nicht genau und nicht sofort. Die Basler und Zürcherinnen waren schneller. Nun könnte man sagen, Graubünden ist einfach ein grosser und unübersichtlicher Kanton mit seinen mehr als 7000 Quadratkilometern, mit 150 Tälern und mit ich weiss nicht wie vielen möglichen Ortschaften, die auf der anderen Seite dieses Passes liegen könnten.

Die Lyrikerin Gianna Olinda Cadonau ist in Scuol aufgewachsen. Bild: Yanik Buerkli

Zur Person Gianna Olinda Cadonau (39) ist Lyrikerin und bei der Lia Rumantscha in Chur für die Kulturförderung verantwortlich. Sie ist in Indien geboren und in Scuol aufgewachsen, hat in Genf internationale Beziehungen und in Winterthur Kulturmanagement studiert. Für ihren Gedichtband «L’ultim’ura da la not» hat sie den Preis Terra Nova der Schweizerischen Schillerstiftung bekommen. Nebenamtlich ist sie Co-Präsidentin des Kleintheaters La Vouta in Lavin. Gianna Olinda Cadonau lebt mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in Chur.

Graubünden und Indien

Nun hätte das auch früher passieren können. Schon bei den Capuns oder dem Plain in pigna. Die Frage hätte sein können, ob die echten Bündner Köchinnen und Köche wirklich etwas Maismehl neben dem normalen Mehl für den Plain in pigna verwenden oder nicht. Es geht nicht um Cavaglia, San Carlo oder Maismehl.

Da ist immer diese leise Erwartung, dass Bünderinnen Graubünden kennen sollten, dass wer Romanisch spricht, auch ein wenig Sprachexpertin zu sein hat und dass wer in Indien geboren ist, mindestens ein paar der mehreren hundert hinduistischen Gottheiten kennen sollte. Dabei bin ich in Goa geboren. Das ist, obwohl mehrheitlich hinduistisch, auch christlich geprägt.

Und überhaupt, Japan finde ich interessanter als Indien und den Genfersee übrigens auch. Aber ich schweife ab. Vielleicht fühle ich mich einfach mehr zu andersgearteten Landschaften hingezogen, womöglich aus Unwissen über deren Komplexität, sei sie sprachlich, gesellschaftlich oder geografisch.

Graubünden ist reich an besonderen Merkmalen. Der Kanton ist beliebt in der Schweiz, einiger seiner Orte bekannt bis nach Indien. Graubünden ist Sehnsuchtsort und Projektionsfläche. Genau wie Indien. Da das alles zusammenkommt, wenn ich mich mit jemandem über die Orte meiner Kindheit unterhalte, geschieht oft etwas Merkwürdiges.

Ich verschwinde. Ich verschwinde hinter den verschneiten Steilhängen, zwischen den fünf romanischen Idiomen, im Plain in pigna und ein bisschen auch unter der portugiesischen Kolonialisierung von Goa.

Das grosse Fern- und Heimweh der Engadinerinnen

Aber Schluss mit diesen geografischen Abschweifungen. Inzwischen habe ich nämlich den Verdacht, dass der Grund für diese in Graubünden selbst liegt. Im grossen Fern- und Heimweh der Engadinerinnen und Engadiner. In der Geografie, mit den vielen Pässen, die von Norden nach Süden, in und aus Graubünden und über die Landesgrenzen hinausführen. In den Geschichten und Liedern, die vom Wegziehen und Heimkehren berichten. Da versteckt sich mein Graubünden.

Mein Graubünden ist Rumantsch. Mein Graubünden sind die Dörfer, die während langer Wintermonate verschneit sind, wovon ich als Kind im Unterland zwar stolz berichtete, was ich aber zu Hause in Scuol verabscheute, die vielen Kleiderschichten, der nasse Schnee, der das braune plattgedrückte Gras an den Hängen einfach nicht freigeben wollte, Ende April noch nicht, der schwere Skihelm.

Und mein Graubünden sind eben die Lieder, auch diese fast ausschliesslich romanisch, manchmal italienisch und nur ganz selten deutsch, obwohl meine Mutter aus dem Olma-Kanton stammt, meine Grosstante in St.Gallen selber lebte und meine Schwester und ich die St.Galler Bratwurst der Engadinerwurst vorzogen.

In den Liedern mahnt die Schwalbe die junge Frau, keinen anderen zu heiraten, denn der Liebste würde bald aus der Fremde heimkehren, das eigene Herz wird befragt, warum es denn so traurig sei, warum es denn fliegen wolle, weit fort und die Ameise reist nach Übersee, um ihrem verunglückten Liebsten, dem Grashüpfer, Medizin zu besorgen.

Aus der Dorfgemeinschaft ausbrechen

Zugegeben, wenn ich das hier so schreibe, könnte man denken, ich sei eine hoffnungslos schmachtende Romantikerin. Aber wer mich kennt, weiss, dass ich das nicht bin. Das ist einfach Graubünden. Mein Graubünden ist ein Transit.

Diese Orte werden dann zur Heimat, wenn sie Ausgangspunkte sind für Wasserläufe, die in die Adria, ins Schwarze Meer und in die Nordsee münden. Ausgangspunkte für weitere Sprachen, zweite und dritte romanische Idiome, Pus’ciavin, oder Englisch. Ausgangspunkte, um über Lebensweisen nachzudenken, darüber, was wichtig ist für ein Dorf, einen Ort, einen Alltag, um ihn Heimat zu nennen.

Graubünden ist weit weg von den Bergen zu sein, an einem See, um auf Französisch studieren zu können und nicht in die Deutschschweiz ziehen zu müssen, Graubünden ist in Basel auf Romanisch zu lästern, nur um dann vom Sitznachbarn im Tram, auch auf Romanisch, ertappt zu werden. Graubünden ist aus der kleinräumigen Dorfgemeinschaft ausbrechen, sie trotzdem zu lieben, jedoch ohne sie zu vermissen.

Von Puntraschigna nach San Carlo

Bevor diese Abschweifungen und Überlegungen jetzt dann gleich ein Ende finden, doch noch dies: Den Berninapass kann man zu Fuss, per Kraftfahrzeug, mit dem Zug und sicher auch zu Pferd oder Bike überqueren. Er war, im Gegensatz zum Splügenpass oder dem Septimer, nie eine alpenquerende Transitroute mit europäischer Bedeutung. Dafür gehört er zu den höchsten ganzjährig offenen Pässen der Alpen und kann seit 1913 Sommer wie Winter mit der weltberühmten Berninabahn überwunden werden.

Er verbindet das Engadin mit dem Valposchiavo. Fährt man mit dem Auto, sind die Orte Puntraschigna und San Carlo die ersten, bzw. die letzten Orte. Der Zug hält nach Puntraschigna in Surovas, Morteratsch, Bernina Suot, Bernina Diavolezza, Bernina Lagalb, Ospizio Bernina, Alp Grüm, Cavaglia, Cadera und dann in Poschiavo. Wobei Puntraschigna und dann erst wieder Cavaglia als Orte bezeichnet werden können.

Auch das habe ich mir jetzt, beim Schreiben dieses Textes, zusammenrecherchiert. Aber das macht ja nichts, auch so lernt man den Heimatkanton besser kennen. Und würde ich jetzt an der Olma nach dem Berninapass gefragt werden, wüsste ich Bescheid.

