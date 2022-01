Schwingen «Um meine Töchter hätte ich Angst»: Domenic Schneider hat grosse Ziele fürs Schwingen, seinen Mädchen würde er den Sport aber nicht empfehlen Er steht ein wenig im Schatten von Samuel Giger. Aber der Thurgauer Schwinger Domenic Scheider hat daheim 56 Kränze an der Wand und braucht sich nicht zu verstecken. Er hegt nach wie vor grosse Ziele im Schwingen. Der Leidenschaft für den Sport: noch mehr Leidenschaft hat er für seine Rolle als Vater. Aylin Erol Jetzt kommentieren 22.01.2022, 12.00 Uhr

Zu einigen seiner Möbelstücke ist Domenic Schneider dank des Schwingens gekommen. Bild: Donato Caspari

Sie haben die beste Saison ihrer ganzen Karriere hinter sich. Wie fühlt sich das an?

Domenic Schneider: Ja, gut. Zehn Kränze in einer Saison, das war schon seit langem ein Ziel von mir. Die letzten paar Jahre habe ich das jeweils immer etwas knapp verpasst.

In Ihrem Treppenhaus sieht man eine ganze Reihe an Kränzen aufgehängt. Erinnern Sie sich noch an jeden?

Es sind insgesamt 56 Kränze. Da wird es schon schwierig, sich an jeden einzelnen im Detail zu erinnern. Aber ich denke, ich könnte sicher bei jedem Kranz drei meiner damaligen Gegner aufzählen. An der Wand hat es aber noch genügen Platz für weitere Kränze. Das nächste Ziel wäre nun einen Kranz an einem Eidgenössischen zu holen.

Das klingt ambitioniert.

Ja, mein Motto in allem, nicht nur beim Schwingen, ist: «Geht nicht, gibt’s nicht». Vielleicht ist das auch ein wenig meine Schwäche. Ich nehme mir immer viel zu viel vor und logisch klappt das nicht immer.

Schön über dem Treppenhaus aufgereiht und von zwei Kuhglocken umrandet hängen Schneiders 56 Kränze im Treppenhaus in Friltschen. Bild: Donato Caspari

Gibt es auch etwas, das Sie am Schwingen nicht mögen?

Nein, eigentlich nicht. Auch die ganze Schwingergemeinschaft ist super. Man kann sich nach einem strengen Kampf immer am Schluss noch die Hand geben, zusammen spassen und eins zusammen trinken gehen. Es gibt kein böses Blut. Im Gegenteil. Gerade im Thurgau haben wir eine sehr gute Kameradschaft.

Wie macht sich diese Kameradschaft bemerkbar?

Die Schwinger von meinem Verein sehe ich ja sicher fünf Mal in der Woche im Training. Man verbringt viel Zeit miteinander und kennt sich irgendwann in- und auswendig. Dass man an einem Schwingfest auch mal gegeneinander antreten muss, ändert an dieser Kameradschaft nichts.

Schlussendlich freuen wir uns über jeden Kranz, der in den Thurgau kommt.

Ganz besonders für die Jungschwinger, die ihren ersten Kranz machen. Das ist immer etwas Besonderes und wird ordentlich zusammen gefeiert.

Am Thurgauer Kantonalschwingfest in Amriswil 2021 trat Schneider im Schlussgang gegen Samuel Giger an - mit dem er auch fünf Mal in der Woche in Weinfelden trainiert. Bild: Benjamin Manser

Das klingt nach vielen Emotionen. Liegen bei Ihnen auch manchmal die Nerven blank?

Eigentlich kann ich meistens sehr ruhig bleiben. Aber das Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer 2016 ging mir schon nahe. Die Wettkämpfe liefen für mich nur so mittelmässig. Schliesslich musste ich bis zur Bekanntgabe der Rangliste bangen. Als ich dann endlich erfuhr, dass ich den Kranz ergattert habe, kamen mir wirklich Freudentränen.

Haben Sie noch andere Ziele? Abgesehen jetzt vom Schwingen?

Momentan nimmt mich der Sport und der Hof sehr in Anspruch. Den habe ich ja Anfang Jahr von meinen Eltern übernommen. Einmal in der Woche arbeite ich auch noch als Zimmermann. Neben dieser Anstellung, dem Hof, dem Schwingen und meiner Familie bleibt nicht mehr viel Zeit für anderes übrig. Aber es war immer mein Ziel, einmal eine eigene Familie zu gründen. Das habe ich jetzt schon geschafft.

Sie sind ja – für heutige Verhältnisse – relativ jung zum ersten Mal Vater geworden, mit vierundzwanzig. Weshalb wussten Sie schon so früh, dass Sie eine Familie gründen wollen?

Ich weiss nicht. Familie ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Ich bin sehr gerne Papa, mache gerne mit der ganzen Familie Ausflüge, gehe Skifahren, Schlitteln. Und wenn ich am Abend nach einem Wettkampf, der nicht so gut gelaufen ist, nach Hause komme und noch etwas niedergeschlagen bin, ändert sich das sofort, wenn ich von meinen Töchtern empfangen werde. Dann sind plötzlich alle Sorgen wieder weg.

Das klingt schön.

Ja, ich geniesse es sehr. Der jeweils schönste Moment in meinem Alltag ist es immer, wenn ich mit meinen beiden Töchtern und meiner Frau Zmittag essen kann.

Mit den Kindern wird es auch nie langweilig am Tisch. Ich bin sehr dankbar, dass ich solche Momente täglich miterleben kann. Das geht auch nur so gut, weil ich Bauer bin.

Würden Sie sagen, Sie sind ein politischer Mensch?

Nein, eher nicht. Ich gehe schon immer abstimmen und informiere mich vorher. Das ist mir wichtig. Aber das einzige Thema, für das ich mich wirklich aktiv politisch einsetzen würde, wäre die Landwirtschaft. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es nach wie vor ist, dass die Schweiz sich auch selbst versorgen kann. Die Preise für regionale Produkte, etwa für Milch, sind allerdings so tief, dass der Beruf für viele unattraktiv geworden ist. Das ist schade.

Anfang Jahr hat Schneider den Hof seines Vaters übernommen. Er sagt von sich selbst, er sei kein Katzen- oder Hundemensch, sondern «ein Kuhmensch». Bild: Reto Martin

Sie haben trotzdem den Hof vom Vater übernommen.

Ja, ich bin gerne Bauer. Ich mag es selbstständig zu sein, meine Zeit selbst einteilen zu können und eben auch zu Hause bei der Familie sein zu können. Aber es hat ja auch einen Grund, dass ich einmal in der Woche noch als Zimmermann tätig bin.

Ihre beiden Töchter kennen sich bestimmt auch schon mit dem Schwingen aus. Vielleicht werden sie ja auch eines Tages schwingen?

Wenn sie eines Tages auch in den Sägemehlring wollen, werde ich sie sicher unterstützen. Aber ich werde es ihnen sicher nicht vorschlagen. Beim Schwingen bekommt man schon einige Schläge ab. Ich hätte ein wenig Angst um die beiden.

Einer von Thurgaus Top-Schwinger Einer der Top-Schwinger Den ersten Kranz gewann Domenic Schneider 2011, als 17-Jähriger. Heute wird er als Zweitbester Thurgauer Schwinger, direkt hinter Samuel Giger, gehandhabt. Bekannt ist er für sein Wettkampf-Ritual: Vor jedem Gang geht er zum Brunnen und klatscht sich drei Mal Wasser ins Gesicht. «Dann werde ich nochmals richtig wach», sagt Schneider. Neben dem Sport ist der 27-Jährige Landwirt in Friltschen. Er hat zwei 1,5- und 3-jährige Töchter und ist seit 2020 mit Olivia verheiratet. (aye)

