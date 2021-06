Schwerpunktplanung 38 Strategien für die nächsten zehn Jahre: Kanton St.Gallen will Innovation, Digitalisierung und Klimaschutz fördern Die Innovationskraft erhöhen, den digitalen Wandel gestalten, den Klimaschutz stärken, die Chancengerechtigkeit sicherstellen und die Strukturentwicklung fördern: Diese fünf Ziele hat sich die St.Galler Regierung in ihrer Schwerpunktplanung für die Jahre 2021 bis 2031 gesetzt. Marcel Elsener 02.06.2021, 19.35 Uhr

Zukunftsaussichten: Das ausgewählte Projekt für den Campus Platztor der Universität St.Gallen. Visualisierung: PD

Alle vier Jahre legt der Kanton St.Gallen seine strategische Schwerpunktplanung für die nächsten zehn Jahre fest. Die kürzlich an einer Klausurtagung am Walensee neu gesetzten fünf Hauptziele und entsprechenden Strategien, 38 an der Zahl, präsentierte der seit Dienstag amtierende Regierungspräsident Marc Mächler, Vorsteher des Finanzdepartements, den Medien. Getreu der 2013 formulierten Vision «Vielfalt leben – Akzente setzen» begreift die Regierung die Heterogenität des Kantons mit seinen «starken Regionen» als Stärke mit Entwicklungspotenzialen. Die Umsetzung orientiert sich an drei Handlungsprinzipien: Chancen nutzen, Zusammenarbeit fördern, Nachhaltigkeit leben.

Innovative Kräfte in Wirtschaft, Forschung und Bildung fördern und vernetzen; die Digitalisierung vorantreiben und den Cyberschutz verbessern; den Klimaschutz stärken und den CO 2 -Ausstoss reduzieren; die Chancengerechtigkeit für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellen; die Strukturen verbessern, auch mittels neuen regionalen, interkantonalen und internationalen Kooperationen.

Die grossen Linien und Weichenstellungen sind nicht neu, aber die Planung wurde nach dem Motto «Weniger ist mehr» (Mächler) gestrafft. Ausserdem sollen die Themen mit dem grössten Handlungsbedarf effizienter angepackt und die Umsetzung in zwei Jahren überprüft werden. Und der Kanton soll sich forcierter als «schweizweit führender und exportstarker Industriestandort und digital innovativer Dienstleister» positionieren.

Das Schimpfwort fiel an der Medienkonferenz mehrfach, aber eben mit Verneinung: Im Gegensatz zu früher sei der Papiertiger jedenfalls das Papier los, sprich die 30-seitige Broschüre, meinte Staatssekretär Benedikt van Spyck. Stattdessen könne man auf der neuen Website https://www.schwerpunktplanung.sg.ch aktuell und spannender darstellen, was wo geplant, umgesetzt und konkret erreicht werde. Laut Marc Mächler «soll etwas passieren» und die Schwerpunktplanung nicht «schönes Pamphlet» und «bebilderter Staatskalender» bleiben.

Zum einen mit der Website, wo die Regierung ihre Schwerpunkte in einem flotten Kurzvideo erklärt (allerdings mit etwas zu lauter Musik und übertrieben nah herangezoomten Gesichtern). Zum andern mit Besuchen von Regierungschef Mächler sowie weiteren Regierungsmitgliedern von Orten, die exemplarisch für die Ziele stehen. Dort soll die Planung «praxisnah veranschaulicht» und mit lokalen Akteuren besprochen werden.

Die grosse Flughöhe liegt in der Natur der Sache und gilt mehrheitlich auch für die 38 strategischen Ziele. Freilich wird da der vom Bundesrat endlich bekräftigte Innovationspark Ost an erster Stelle genannt und soll eine «attraktive Ansiedlungspolitik neue Arbeitsplätze in zukunftsträchtigen Branchen schaffen».

Nebst der E-Government-Strategie, um die der Kanton beneidet werde, nennt Mächler zwei konkrete Verwaltungsvorhaben zur Effizienzsteigerung: ein zentrales Personenregister und Ende 2021 neue IT-Applikationen für die Steuerverwaltung, die unter anderem eine automatische Steuerveranlagung ermöglichen. Für Letzteres werden 43 Millionen Franken benötigt – ein Hinweis darauf, dass das Budget für Informatik merklich erhöht wird.

Im Kantonshaushalt mit 5,5-Milliarden-Budget machen die geplanten Einsparungen von 40, 80 und 120 Millionen 1 bis 2 Prozent aus. Investitionen für neue Impulse müssten verkraftbar sein, meint Mächler: «Soviel müssen wir stemmen können.»

Nicht als Begriff, aber die Pandemiebekämpfung wird als Teil der Strategie für den umfassenden Bevölkerungsschutz erwähnt. Es ist eines von acht Strategiezielen im Schwerpunkt Chancengerechtigkeit, wie beispielsweise «Massnahmen zur Prävention vor der Radikalisierung von Personen mit extremem Gedankengut».

Mächler weiss um die kritischen Stimmen in der Stadt St.Gallen. Doch setze der Kanton starke Akzente in der Hauptstadt, allein die Bauinvestitionen fürs Kantonsspital (500 Millionen), den HSG-Campus Platztor (200 Millionen), die gemeinsame Bibliothek oder die dritte Röhre und Autobahnanschluss (1,2 Milliarden) belegten dies. «Wir sehen es anders als der Stadtrat», sagt Mächler und kündigt eine Aussprache von Kantons- und Stadtregierung nach den Sommerferien an.

Naja, irgendwie schon. «Wir verwenden ihn nicht mehr», sagt Staatskanzleileiter Van Spyck. Vielmehr erprobe man Filme und neue Vorschläge und werde diese noch in diesem Jahr vorstellen.

Die Bevölkerung kann sich unter https://www.schwerpunktplanung.sg.ch ein Zukunftsbild machen.