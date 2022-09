Mutter angefahren: 22-Jähriger Postbote verurteilt

Schwere Körperverletzung 22-jähriger Postbote verurteilt, weil er eine Fussgängerin anfuhr – zuvor hatte er Marihuana und Kokain konsumiert Der Lenker eines Lieferwagens der Post übersah im Februar 2022 eine Mutter und ihren Sohn. Der bereits vorbestrafte Mann rammte die Frau, als sie einen Fussgängerstreifen überquerte. Nun wurde der Beschuldigte verurteilt. Christopher Hamburger 05.09.2022, 17.00 Uhr

Im Februar 2022 rammte ein Postbote eine Frau mit einem Lieferwagen. Bild: Christian Beutler

Es regnete leicht, als der Beschuldigte an jenem Dienstagmorgen im Februar 2022 einen Lieferwagen auf der nassen St.Gallerstrasse in Goldach in Richtung Rorschach lenkte. Der 22-Jährige übersah dabei eine vortrittsberechtigte Fussgängerin, die dabei war, den Zebrastreifen zu überqueren. Dabei schob sie den Kinderwagen mit ihrem Sohn vor sich her. Er nahm die Frau erst wahr, nachdem sie mehr als die Hälfte der Fahrbahn überquert hatte.

Daraufhin versuchte der Mann, ihr auszuweichen, erfasste den vorderen Inselpfosten einer Verkehrsinsel und rammte danach die Mutter. Nach der Kollision mit der Fahrzeugfront wurde sie zurück auf die Strasse geschleudert, wo sie ungefähr 25 Meter weiter vorne schwer verletzt liegen blieb. Sie erlitt verschiedene lebensgefährliche Verletzungen. Der Sohn der Frau blieb unverletzt, da sie den Kinderwagen über die Verkehrsinsel geschoben hatte.

Der Beschuldigte verursachte den Unfall zwar nicht absichtlich, jedoch mangelte es ihm an Aufmerksamkeit, wodurch er seinen Vorsichtspflichten nicht nachkommen konnte, heisst es im Strafbefehl. Am Nachmittag des vorherigen Tages habe er, in der Absicht, besser abschalten und später einschlafen zu können, Marihuana geraucht. Zudem habe er in den Tagen zuvor etwas Kokain konsumiert.

Beschuldigter erhält eine Geldstrafe

Am 22. August bestrafte die St.Galler Staatsanwaltschaft den Beschuldigten wegen der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, der fahrlässigen Körperverletzung und der groben Verletzung von Verkehrsregeln.

Der Beschuldigte erhält eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 90 Franken und muss zusätzlich eine Übertretungsbusse von 300 Franken bezahlen. Zudem werden dem 22-Jährigen auch die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Straftat während der Probezeit

Der Mann war schon zum Zeitpunkt des Unfalls mehrfach vorbestraft: im Jahr 2019 wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ungefähr ein Jahr später aufgrund einer groben Verkehrsregelverletzung. Er erhielt eine Probezeit von zwei Jahren, die nach der zweiten Strafe auf drei Jahre verlängert wurde. Die heute zu beurteilenden Taten wurden während der laufenden Probezeit begangen. Deshalb sei nun zu prüfen, ob die seinerzeit bedingt ausgesprochenen Geldstrafen zu vollziehen sind, heisst es im Strafbefehl weiter.