Schweizer Presserat Nach Berichterstattung über coronaskeptischen Amtsarzt: Presserat weist Beschwerde ab Rainer Schregel, ein mittlerweile freigestellter Amtsarzt aus Wattwil, hatte auf Facebook mit Nazi-Vergleichen und pseudowissenschaftlichen Argumenten über die Coronamassnahmen gepoltert. Nach der Berichterstattung ging eine Beschwerde gegen das «Tagblatt» beim Schweizer Presserat ein. Sie wurde vollumfänglich abgewiesen. 01.03.2021, 05.00 Uhr

Der umstrittene Arzt Rainer Schregel zu Gast bei Stricker.tv im Thurgau. Bild: Screenshot Youtube

(red) Am 12. August veröffentlichte diese Zeitung einen Artikel mit dem Titel «Amtsarzt, Skeptiker, Coronaleugner». Der Bericht thematisiert die Machenschaften des Wattwiler Amtsarztes Rainer Schregel, der auf einem öffentlich einsehbaren Facebook-Profil die Coronamassnahmen des Bundes kritisierte. Er griff dabei auf Nazivergleiche und eine martialische Wortwahl zurück. Zudem sprach er in Auftritten auf Youtube den Covid-Tests mit wissenschaftlich widerlegten Argumenten die Wirksamkeit ab und bezeichnete die Isolation positiv getesteter Personen als «Freiheitsberaubung». Nachdem er mit öffentlichen Beleidigungen gegen die Journalistin auf die Publikation reagiert hatte, wurde er vom Kanton von seinem Posten als Amtsarzt freigestellt. Ein Verfahren ist in Gang.

Noch am Tag der Publikation wurde beim Schweizer Presserat eine Beschwerde eingereicht. Die Beschwerdeführerin sah durch die Berichterstattung die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» in mehreren Punkten verletzt. Einen Verstoss gegen die Wahrheitspflicht begründete sie damit, dass Aussagen des Arztes aus dem Kontext gerissen und nicht korrekt wiedergegeben worden seien. Zudem störte sie sich an den Worten «Coronaleugner» und «Pseudowissenschaft» und warf der Journalistin mangelnde Recherche und eine Vermischung mit ihrer persönlichen Meinung vor.

Artikel bedient öffentliches Interesse

Der Presserat hat die Beschwerde nun vollumfänglich abgewiesen. Er sieht keinen Verstoss gegen die Wahrheitspflicht oder andere journalistische Richtlinien. Der Artikel befasse sich mit den öffentlichen Aussagen Rainer Schregels und gebe diese korrekt wieder, heisst es im Entscheid des Gremiums. «Seine Aussagen können ohne weiteres unter den Begriffen ‹Coronaleugner› und ‹Pseudowissenschaft› subsumiert werden.»

Und weiter: «Es entspricht zudem einem öffentlichen Interesse, einen Bericht über einen St.Galler Amtsarzt zu schreiben, der öffentliche Aussagen über die Coronapandemie macht.» Da der Artikel diverse Stellungnahmen enthalte – etwa jene des Kantons –, gebe er überdies nicht die persönliche Meinung der Journalistin wieder. Auch den Vorwurf einer lückenhaften Recherche weist der Presserat entschieden zurück.