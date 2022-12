Einbürgerungen: Warum die Zahl in St.Gallen stark steigt

Schweizer Pass Einbürgerungen: Warum die Zahlen in St.Gallen stark steigen – und die Thurgauer Bürgerversammlungen mehr Macht haben In Rickenbach wird über die Einbürgerung einer nordmazedonischen Familie gestritten. Für Personen aus den Nachbarländern der Schweiz ist die Einbürgerung hingegen einfacher geworden – das zeigt sich jetzt auch in den Statistiken. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kantone und Gemeinden handhaben die Einbürgerungsverfahren unterschiedlich. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

In der Thurgauer Gemeinde Rickenbach bei Wil gibt eine verweigerte Einbürgerung zu reden: Der betroffene Nordmazedonier wehrt sich gegen den Entscheid. Der Gemeinderat ist der Ansicht, der Mann habe sich zu wenig darum bemüht, dass seine Frau besser Deutsch lernt. Gegen diesen Entscheid hat der Mann Beschwerde beim Kanton erhoben. Dieser gab ihm recht: Die Gemeinde dürfe sich bei der Beurteilung des Einbürgerungsgesuchs nicht auf ein einzelnes Kriterium fokussieren.

Der Gemeinderat wandte dann aber ein, es seien keine Stärken zu erkennen, die das erwähnte Manko ausbügeln würden – so seien der Mann und seine Ehefrau beispielsweise nicht in örtlichen Vereinen oder Organisationen aktiv. Die Gemeindeversammlung bestätigte die Ablehnung. Jetzt liegt der Ball wieder beim Kanton.

Vereinsleben ist nicht vorgeschrieben

Dass Einbürgerungswillige sich um die Integration ihrer Familienmitglieder bemühen müssen, ist vom Bund explizit vorgeschrieben. Die Mitgliedschaft in örtlichen Vereinen oder Organisationen ist hingegen nicht Pflicht. Wann das Einbürgerungskriterium «Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Schweiz» erfüllt ist, darüber wird hierzulande immer wieder gestritten – auch vor Gericht.

Sicher ist: Der Kanton Thurgau gewährt den Gemeinden beim Einbürgerungsverfahren grössere rechtliche Freiheit als andere Kantone. So ist es den Gemeinden überlassen, welches Gremium über die Gesuche entscheidet – das kann von vornherein die Bürgerversammlung sein. Das Thurgauer Gesetz erlaubt auch, dass Stimmberechtigte an Versammlungen unbegründete Anträge gegen Einbürgerungen stellen, um eine Diskussion darüber anzustossen.

St.Gallen betont das Diskriminierungsverbot

Anders ist es im Kanton St.Gallen: Hier sind per Gesetz sogenannte Einbürgerungsräte vorgeschrieben, die über die Vergabe des Schweizer Passes entscheiden. Rekurse gegen Einbürgerungen müssen schriftlich und hinreichend begründet sein. Und: Sie dürfen nicht gegen das Diskriminierungsverbot verstossen, wie es im Gesetz explizit heisst. Dass Gemeindeversammlungen über Einbürgerungen entscheiden, ist in St.Gallen nur noch im Rekursfall vorgesehen.

So oder so: Erst wenn die Gemeinde zugestimmt hat, schickt der Kanton dem Bund die Einbürgerungsempfehlung. Wenn Bern seinen Segen gegeben hat, erteilt ein kantonales Gremium der Person das Bürgerrecht – in St.Gallen ist es die Regierung, im Thurgau der Grosse Rat.

Der Kanton St.Gallen verzeichnete im Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg bei den Einbürgerungen, von 1500 auf 2200 – vor allem aus administrativen Gründen, wie das Innendepartement auf Anfrage mitteilt: Die Behörden hätten einen grossen Teil der Pendenzen abbauen können, die mit Gesetzesänderungen im Jahr 2018 zusammenhingen. In den anderen Ostschweizer Kantonen stieg die Zahl der Einbürgerungen 2021 nur leicht.

Viel mehr Eingebürgerte aus Deutschland

Mit dem neuen Schweizer Bürgerrechtsgesetz von 2018 wurden die Kriterien geändert. Die Wohnsitzfrist für Einbürgerungswillige in der Schweiz sank von zwölf auf zehn Jahre. Auch manche Kantone mussten auf Geheiss des Bundes ihre Wohnsitzfristen verkürzen. In St.Gallen gilt neu, dass Einbürgerungswillige mindestens fünf Jahre im Kanton gelebt haben müssen, und zwar in derselben Gemeinde. Im Thurgau gilt: Fünf Jahre im Kanton, zwei Jahre in der Gemeinde.

Verschärft hat der Bund hingegen andere Kriterien: Neu ist die Niederlassungsbewilligung zwingend – eine Aufenthaltsbewilligung reicht nicht mehr. Auch müssen die einbürgerungswilligen Personen schon ausreichende Kenntnisse in einer Landessprache vorweisen können, bevor das Verfahren überhaupt beginnt.

Nach Einführung des neuen Gesetzes sanken die Einbürgerungszahlen zunächst. Manche Experten kamen zum Schluss, dass das System die Einbürgerung von Hochqualifizierten insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum begünstigt, während die Hürde für Fremdsprachige und Menschen mit wenig Bildung jetzt noch höher sei. Die Statistik des Bundes scheint das zu bestätigen: Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Einbürgerungen in der Schweiz wieder. Den Anstieg machen vor allem Personen aus EU-Staaten aus, etwa aus Deutschland. Knapp 7000 Deutsche wurden eingebürgert, doppelt so viele wie vor zehn Jahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen