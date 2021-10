Olma: Armee reagiert auf umstrittene Flugshows

Schweizer Luftwaffe Ein Bruchteil aller Schweizer CO2-Emissionen: Was die Armee zur Kritik an den Olma-Flugshows sagt Die Flugvorführungen des PC-7-Teams der Schweizer Luftwaffe im Rahmen der diesjährigen Olma geben zu reden. Nun äussert sich die Armee. Derweil ziehen die Grünen in Erwägung, einen Vorstoss einzureichen. Rossella Blattmann 1 Kommentar 11.10.2021, 18.44 Uhr

Die PC-7-Fliegerstaffel präsentierte anlässlich der Olma ihre Flugkünste über der Gallusstadt. Bild: Sandro Büchler (St.Gallen, 8. Oktober 2021)

Ihr Lärm und Anblick liessen die Bevölkerung aufhorchen und in den Himmel schauen: Die neun roten Flugzeuge der PC-7-Flugstaffel der Luftwaffe, welche am Wochenende anlässlich der Olma in der Gallusstadt gut zu sehen und zu hören waren.

Das hat Kritik ausgelöst. Die Grünen und Jungen Grünen der Stadt und Region St.Gallen machten ihrem Ärger Luft und kritisierten den «unnötigen CO 2 -Ausstoss» und der «Lärmbelästigung» in einem Communiqué von Freitagabend. Und am Sonntag hängten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf dem Messegelände ein Plakat mit der Aufschrift «Stelled eu vor es isch Klimakrise und me macht no Flugshows» auf. Ein Foto machte in den sozialen Medien die Runde, das Transparent wurde inzwischen wieder entfernt.

Die Vorführungen des PC-7-Teams seien ein «Geschenk der Armee an die Olma-Besucher», sagte Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen der Olma Messen. Viele hätten Freude daran. Dass dies auch polarisieren könne, sei ihnen bewusst.

Ein schönes Geschenk oder unnötige CO 2 -Emission? Wie stark belasten Flugshows wie jene an der Olma die Umwelt tatsächlich?

Weniger als ein halbes Prozent

Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand. Bild: PD

Die Luftwaffe verbraucht gemäss Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand rund zwei Prozent des insgesamt in der Schweiz getankten Kerosins.

«Ihr Anteil an den CO 2 -Emissionen aller in der Schweiz energetisch genutzten Brenn- und Treibstoffe beträgt rund 0,3 Prozent.»

Umweltschutz sei dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) wichtig, so Schwab-Allemand. Bis 2030 würden CO 2 -Emissionen gegenüber 2001 um mindestens 40 Prozent reduziert. «Die restlichen Emissionen werden ab dem Jahr 2020 zusätzlich vollständig durch Zertifikate kompensiert.» Dies gelte auch für die Luftwaffe und die gesamte Armee und gehöre zu den Massnahmen, die der Bundesrat für die Verwaltung beschlossen habe.

Flugshows sind Teil des regulären Trainings

Schwab-Allemand sagt auch:

«Auftritte wie jener an der Olma generieren keine zusätzlichen Flugstunden, sondern sind Bestandteil des regulären Trainings der PC-7-Piloten.»

Die in St.Gallen geflogene Zeit – drei Auftritte à 13 Minuten – seien Teil der Flugstunden der Luftwaffe. «Das Fliegen in enger Formation ist anspruchsvoll und muss regelmässig trainiert werden», sagt Schwab-Allemand weiter. Nur so sei garantiert, dass die Flugvorführungen mit maximaler Sicherheit durchgeführt werden können.

Die Piloten des PC-7-Teams fliegen gemäss Schwab-Allemand jedes Jahr zirka 80 Flugstunden auf den PC-7-Propellerflugzeugen. Als normale Einsatzpiloten auf der F/A-18 Hornet seien die Piloten weitere zirka 100 Flugstunden pro Jahr in der Luft, «um für die Sicherheit im Schweizer Luftraum zu sorgen», hält die Armeesprecherin weiter fest.

VBS-Chefin Bundesrätin Viola Amherd (Die Mitte). Bild: Anthony Anex/Keystone

Das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe hat gemäss Schwab-Allemand zwölf bis 15 Auftritte pro Jahr im Inland und im Ausland, so auch jene von vergangener Woche an der Olma. «Diese Auftritte finden immer auf Anfrage der Veranstalter, in diesem Fall der Olma Messen, statt», sagt sie. Das VBS prüfe die Anfragen. «Bundesrätin Viola Amherd gibt schliesslich grünes Licht für das Jahresprogramm», sagt Schwab. Nebst dem PC-7-Team gebe es in der Schweizer Armee weitere Flugstaffeln, ergänzt die Armeesprecherin: «Die Patrouille Suisse, das Super-Puma-Display-Team, das F/A-18 Solo-Display-Team und die Swiss-Para-Wings.»

Grüne-Stadtparlamentarier will Vorstoss einreichen

Grüne-Kantonsrat Daniel Bosshard (St.Gallen).

Bild: Benjamin Manser

Dass die Olma-Flugshows Teil des Pilotentrainings sind, ist für den St.Galler Grüne-Kantonsrat und Umweltnaturwissenschaftler Daniel Bosshard kein Argument. «Auch Übungsflüge sollen nicht so nah über dicht besiedeltem Gebiet stattfinden», sagt Bosshard am Montagnachmittag auf Anfrage.

Er verurteilt die Lärmbelastung der drei PC-7-Flugshows vom Wochenende. «Der dröhnende Lärm war in der ganzen Stadt zu hören und dies während der geltenden Ruhezeiten», so Bosshard. Zudem bestehe ein gewisses Risiko, dass es zu Unfällen kommen könne, Bosshard.

Weiter sagt Bosshard:

«Auch wenn Flugshows einen tiefen Anteil am Gesamtausstoss ausmachen, handelt es sich um eine klimaschädliche Aktion, auf die gut verzichtet werden kann.»

Mit den Flugshows der Luftwaffe habe die Olma ein falsches Signal gesendet und ihre Bestrebungen für mehr Nachhaltigkeit ignoriert. Zudem würden Aktionen wie die Flugshows den Klimazielen der Stadt widersprechen, sagt Bosshard, der die Grünen auch im St.Galler Stadtparlament vertritt. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass die Stadt diesen Flugshows zugestimmt habe. Bosshard zieht daher in Erwägung, an der nächsten Stadtparlamentssitzung einen Vorstoss zu diesem Thema einzureichen.

