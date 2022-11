Schutz «Es geht ums Überleben und nicht um ein Leben im Schutzraum»: Wie gut die Ostschweiz auf einen Krieg vorbereitet wäre Rund 40'000 Schutzräume gibt es in der Ostschweiz. Im Thurgau müsste bei Krieg allerdings etwa ein Prozent der Bevölkerung in Schutzräumen von anderen Kantonen Asyl suchen. Ein Blick in die Schutzraumsituation der Ostschweiz und ein mögliches (Über)Leben unter der Erde. Aylin Erol Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Blick in einen Schutzraum unterhalb der Stadt St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Die Sirenen heulen. Warn-SMS gehen auf den Handys ein. Die Alert-Swiss-App schlägt Alarm. Bald hagelt es womöglich Bomben. Auch atomare Waffen könnten eingesetzt werden. Im Radio und im Fernsehen verkündet eine Stimme:

«Bitte begeben Sie sich unverzüglich in Ihren zugewiesenen Schutzraum.»

Dann geht’s für die ganze Bevölkerung unter die Erde. Ab jetzt heisst es: Panzertür zu und warten. Zusammen mit der Familie. Vielleicht aber auch zusammen mit 10, 50 oder 900 Fremden auf engem Raum.

So oder so ähnlich würde es im ganzen Land aussehen, wenn die Schweiz heute angegriffen würde. Die Angst vor einem Krieg im eigenen Land ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Frühling auch in der Ostschweiz gestiegen. Dabei versichert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs), dass im Falle eines «bewaffneten Konflikts» den 8,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz rund 370’000 betriebsbereite private und öffentliche Schutzräume zur Verfügung stünden.

Ostschweizerinnen und Ostschweizer kennen ihren Schutzplatz nicht

Über 40’000 dieser Schutzräume befinden sich in der Ostschweiz. Aber wüssten die Ostschweizerinnen und Ostschweizer heute bei einem plötzlichen Angriff, wo sie hinmüssten? «Ein Krieg kommt nie plötzlich. Es gibt immer eine gewisse Vorlaufzeit», heisst es auf diese Frage seitens der Kantone St.Gallen, Thurgau und der beiden Appenzell. Während dieser «Vorlaufzeit» würden die Gemeinden ihre Anwohnenden darüber informieren, wem welcher Schutzraum zugewiesen ist.

Markus Frauenfelder, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz des St.Galler Amts für Militär und Zivilschutz. Bild: Arthur Gamsa

Das bedeutet im Umkehrschluss: Derzeit weiss niemand in der Ostschweiz, wo sie oder er heute Schutz fände. Dies hat rein praktische Gründe, wie Markus Frauenfelder, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz des St.Galler Amts für Militär und Zivilschutz, erklärt:

«Die Wohnbevölkerung in den Gemeinden ändert sich mit Zu- und Wegzügen, Geburten und Todesfällen stetig.»

Gemäss Thomas Ribi, Fachspezialist Schutzinfrastruktur beim Thurgauer Amt für Bevölkerungsschutz und Armee, wächst im Kanton Thurgau die Bevölkerung sogar besonders stark an. Das Amt verzeichnet einen jährlichen Zuwachs von 2500 bis 3000 Personen. «Dem wird mit dem Neubau von Schutzplätzen Rechnung getragen», sagt Ribi.

Der Thurgau hat zu wenige Schutzplätze

Ein Blick in die Zahlen des Babs zeigt, dass diese Massnahme durchaus notwendig ist, wenn die Schweiz ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und allen Einwohnenden einen Schutzplatz zusichern möchte. Während der Kanton Appenzell Ausserrhoden gerade für alle Einwohnerinnen und Einwohner einen Platz in einem Schutzraum zusichern kann, müsste im Kanton Thurgau derzeit ein Prozent der Bevölkerung vor der Panzertür verharren, da es nicht genügend Schutzplätze gibt.

Vielleicht würde dieses eine Prozent aber auch Asyl in einem Nachbarkanton finden. Deutlich mehr Plätze als Einwohnende haben nämlich die Kantone Appenzell Innerrhoden, mit einem Deckungsgrad von 126 Prozent, und St.Gallen, mit einem Deckungsgrad von 120 Prozent (Stand: Sommer 2022).

Einblick ins Leben unter der Erde

Doch wie sähe das Leben im Kriegsfall im Schutzraum tatsächlich aus? Beat Menzi gibt Einblicke. Er ist im Kanton St.Gallen beim Amt für Bevölkerungsschutz für die Schutzräume zuständig und zeigt einen modernen Schutzraum unterhalb eines Mehrfamilienhauses in der Stadt St.Gallen.

Beat Menzi, Zuständiger für Schutzräume beim St.Galler Amt für Bevölkerungsschutz. Bild: Arthur Gamsa

Über die Tiefgarage gelangt man in den Schutzraum, der heute als Veloräumli zwischengenutzt wird. Im 62 Quadratmeter grossen Raum sollten 57 Personen unterkommen können. Einer Person steht damit gut ein Quadratmeter zu. Zwei Quadratmeter gehen für die Toilette drauf. Es ist eine «Trockenklosetteinrichtung». Was das genau bedeutet? Menzi erklärt:

«In dieser Kabine würde man sein Geschäft in eine Plastiktüte verrichten und das Ganze dann verschliessen.»

Von Zeit zu Zeit müsste die Panzertür also geöffnet werden, um zumindest die Fäkalien vor dem Eingang zu platzieren.

Bilder: Arthur Gamsa Neben dem Ventilationssystem befinden sich zwei Kabinen. Hier müsste im Kriegsfall in Plastiktüten gepinkelt werden. Das Material befindet sich bereits abgepackt in den Kabinen. Bilder: Arthur Gamsa

Eine unangenehme Vorstellung, sein Geschäft mit 56 weiteren anwesenden Personen in einer Kabine zu verrichten, die lediglich Sichtschutz bietet. Aber im Kriegsfall hat man wohl andere Probleme. Etwa genügend Nahrung zu bekommen.

«Die beste Vorbereitung für den Ernstfall ist ein Notvorrat», sagt Markus Frauenfelder. Zum Notvorrat gehören nicht nur neun Liter Wasser pro Person und jede Menge Konserven, sondern auch Hygieneartikel, eine Zahnbürste zum Beispiel. Dies, obwohl es im Schutzraum kein fliessendes Wasser gibt, ergo auch keine Duschen. Im Kriegsfall wird die Schweizer Bevölkerung stinken.

Das gehört in den Notvorrat Getränke Mindestens 9 Liter Wasser pro Person, weitere Getränke Lebensmittel für eine Woche Reis, Teigwaren, Konserven, Fertiggerichte, Öl, Salz, Zucker, Kaffee, Tee, Dörrfrüchte, Müesli, Zwieback, Schokolade, UHT-Milch, Hartkäse, Trockenfleisch Verbrauchsgüter Batteriebetriebenes Radio (mit UKW-Empfang), Taschenlampe, Ersatzbatterien, Kerzen, Streichhölzer/ Feuerzeug, Gaskocher Sonstiges Regelmässig benötigte Hygieneartikel und Arzneimittel, etwas Bargeld, Futter für Haustiere Quelle: Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

Auf nukleare Waffen gewappnet

Das Herzstück des Schutzraums ist schliesslich die Belüftung über den Luftfilter. Dieser sorgt selbst, wenn die Aussenwelt radioaktiv kontaminiert ist, für saubere, unschädliche Luft. Das Ventilationssystem funktioniert automatisch und kann via Steckdose ans Stromnetz angeschlossen werden. Bei Stromausfall müsste eine Person stetig kurbeln.

Nichtsdestotrotz fühlt man sich im Schutzraum sicher. Eine schwere Panzertür verriegelt den Eingang. Sie zu schliessen, braucht einige Kraft und Geschick. Menzi gibt Anweisungen:

«Am besten mit Schwung und dann schnell den Hebel ziehen.»

Die Panzertür ist aber nicht der einzige Weg nach draussen. Menzi zeigt in einen etwa zehn Meter langen Tunnel, der aus dem Schutzraum hinausführt. An dessen Ende befindet sich eine Leiter. Wohin sie führt, ist nicht zu erkennen. Dumpfes Licht fällt von oben herein. «Falls der Ausgang versperrt wäre, könnte man auf diese Weise flüchten.» Die Fluchtröhre ist mit einem Panzerdeckel verschlossen.

So sieht eine Fluchtröhre aus. Bild: Arthur Gamsa

Was nachher kommt, bleibt ungewiss

Wie lange man hier unten ausharren könnte? «Das hängt vom Nahrungsmittelvorrat ab. Aber grundsätzlich gewährt ein Schutzraum unbegrenzten Schutz», sagt Frauenfelder. Der Bund aber gehe von einem Aufenthalt von einigen Stunden bis Tagen aus.

«Es geht ums Überleben und nicht um ein Leben im Schutzraum.»

Selbst wenn über der Schweiz eine Atombombe fallen gelassen würde, müssten die Überlebenden früher oder später aus ihrem Versteck heraus. Und was dann? Dazu meint Frauenfelder: «Was dann an der Oberfläche los sein wird, darauf kann man sich schwerlich vorbereiten. Wir sollten also trotz genügend Schutzräumen hoffen, dass wir sie nie benutzen müssen.»

