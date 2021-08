Lehrermangel in der Ostschweiz? Was Fachleute sagen

Schulstart Lehrermangel in der Ostschweiz? Was Fachleute zur Personalsituation an den Volksschulen sagen Am Montag hat in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden das neue Schuljahr begonnen. Auch wenn die Situation an der Volksschule weniger drastisch ist als in anderen Teilen des Landes: Der Lehrermangel bereitet den Ostschweizer Schulvertretern dennoch Sorgen. Rossella Blattmann 16.08.2021, 15.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pensionierte «Babyboomer»: Der Lehrermangel ist auch an den Ostschweizer Schulen Thema. Bild: Bruno Kissling

Kleine Menschen mit bunten (und viel zu grossen) Schultheks stapfen stolz durch die verregneten Quartierstrassen, Jugendliche mit Airpods in den Ohren und Smartphone in der Hand zwängen sich in den vollgestopften Bus: Am Montag ging in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, sowie den beiden Appenzell die Schule wieder los.

Pünktlich zum Schulstart stellt sich im ganzen Land auch die Frage des Lehrermangels in den Volksschulen. Im Kanton Aargau beispielsweise fehlten zum Schulstart vor einer Woche 130 Lehrerinnen und Lehrer, berichtete die «Aargauer Zeitung». Doch wie präsentiert sich die Situation in der Ostschweiz? Mangelt es auch in Ostschweizer Kindergärten, Primar- und Sekundarschulen an Lehrpersonen?

Jürg Raschle, Generalsekretär Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Zu wenig Lehrpersonen an St.Galler Volksschulen

An den Volksschulen im Kanton St.Gallen fehlen zum Schulstart 19 Lehrerinnen und Lehrer, drei mehr als vor einem Jahr (Stichtag 30. Juni). Eine nächste Umfrage lanciert der Kanton am 20. August. Daraus werde dann ersichtlich sein, wie viele Stellen letztendlich nicht besetzt werden konnten, sagt Jürg Raschle, Generalsekretär beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen. Er ergänzt:

«Offen gebliebene Stellen bedeuten nicht, dass Schulklassen ohne Lehrpersonen dastehen.»

Von einem eigentlichen Lehrermangel will Raschle nicht sprechen. Doch er sagt auch:

«Es ist einfach so, dass es gemäss Rückmeldungen der Schulträger im Vergleich zu Vorjahren schwieriger war, adäquates Lehrpersonal zu finden.»

Um die noch offenen Stellen zu besetzen oder die noch offenen Lektionen abzudecken, stehen den Schulträgern gemäss Raschle verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Einstellung von Stellvertretungen, der Einsatz von Teilzeit-Lehrpersonen oder die Verteilung der offenen Lektionen auf das bestehende Lehrerteam. «Gemäss Rückmeldungen der Schulträger mussten vermehrt Lehrpersonen mit nicht stufengerechten Lehrdiplomen angestellt werden», ergänzt Raschle.

Man gehe davon aus, dass die eine oder andere Stelle bis zum Schulstart noch mit entsprechendem qualifiziertem Lehrpersonal besetzt werden konnte, so Raschle.

Beat Brüllmann, Leiter des Thurgauer Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

Lehrermangel spürbar



Der Kanton Thurgau hingegen ist am Montag mit genügend Lehrerinnen und Lehrern gestartet, wie Beat Brüllmann, Leiter des Thurgauer Amtes für Volksschule, mitteilt. Dennoch manifestiert sich der Lehrermangel.

«Auch im Kanton Thurgau spüren wir, dass es schwieriger wird, die offenen Stellen zu besetzen.»

Warum ist der Lehrermangel im Thurgau weniger akut als zum Beispiel im Aargau? Die Mehrheit der Abgängerinnen und Abgänger der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen verbleibe im Kanton Thurgau, vermutet Brüllmann.

Dominik Schleich, Leiter Amt für Volksschule und Sport Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Ähnlich tönt es im Appenzellerland: Sowohl in Appenzell Ausserrhoden als auch in Innerrhoden fehlen keine Lehrpersonen, doch beide Volksschulämter melden Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Dominik Schleich, Leiter Amt für Volksschule und Sport Appenzell Ausserrhoden, sagt:

«Der Lehrpersonenmangel ist in Appenzell Ausserrhoden insofern spürbar, als dass sich weniger Interessierte auf eine ausgeschriebene Stelle beworben haben.»

Norbert Senn, Leiter Volksschulamt Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Die Knappheit könnte gemäss Schleich ohne die Nähe zu den Pädagogischen Hochschulen St.Gallen und Thurgau und ohne die die Anhebung der Einstiegslöhne in Appenzell Ausserrhoden möglicherweise noch akuter sein.

Norbert Senn, Leiter des Innerrhoder Volksschulamtes, sagt, dass vor allem auf der Sekundarstufe I – Sekundar- und Realschule – «grössere Anstrengungen der Verantwortlichen» nötig waren, um die Stellen zu besetzen.

Lösen mehr Studierende das Problem?

Anne Varenne, Präsidentin «Bildung Thurgau». Bild: PD

Die Suche nach Lehrpersonen gestaltet sich auch in der Ostschweiz schwierig: Warum? Bei den Lehrpersonen haben die sogenannten «Baby-Boomer-Jahrgänge» das Pensionsalter erreicht, was zu Lücken führt, heisst es unisono. Wie lässt sich das Problem Lehrermangel nun lösen? Die Pädagogischen Hochschulen, darunter auch die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) und die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG), melden konstant hohe Anmeldezahlen. Laut dem obersten Schulleiter, dem Thurgauer Thomas Minder, zu wenig, um das Problem Lehrermangel zu lösen.

Magnus Jung, Präsident Thurgauer Schulleiterverband. Bild: PD

Der Lehrermangel hängt nicht nur mit Pensionierungen und Studierendenzahlen zusammen. Gemäss den Ostschweizer Vertreterinnen und Vertretern der Lehrer- und Schulleiterverbände ist es wichtig, dass der Beruf attraktiv bleibt. «Die Schule hat sich massiv gewandelt und die Belastung von Lehrpersonen ist durch die vielfältigen Ansprüche enorm gestiegen», sagt etwa Anne Varenne, Präsidentin von «Bildung Thurgau», dem Verband der Thurgauer Lehrerinnen und Lehrer. Magnus Jung, Präsident des Thurgauer Schulleiterverbandes, nennt ein Beispiel:

«Je nach Zusammensetzung der Klassen sind Klassen oft zu gross oder das Betreuungsverhältnis zu klein».

Patrick Keller, Präsident KLV St.Gallen. Bild: PD

Patrick Keller, Präsident des Kantonalen Lehrerverbands St.Gallen sagt derweil, dass Teilzeitarbeit möglich bleiben müsse, aber nicht verbunden mit einer zu hohen zeitlichen Belastung sein dürfe, wie es aus Arbeitszeitstudien des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer hervorgehe. Die Politik – Regierung und Kantonsrat – sind gemäss Keller gefordert, dass die Rahmenbedingungen gut sind. Er ergänzt:

«So, dass die Lehrpersonen gesund bleiben, nicht frühzeitig abspringen, und den Lehrermangel noch verschärfen.»