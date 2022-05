Schule Vermittlungsprämie von 1000 Franken und Personalsuche im Ausland: Fachkräftemangel an Ostschweizer Schulen spitzt sich zu Der Lehrermangel in der Ostschweiz verschärft sich. Die Schule Heiden setzt dabei auf eine Vermittlungsprämie von 1000 Franken. Die Lage hat sich nicht nur in Heiden verschärft. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steigende Schülerzahlen, pensionierte Babyboomer: Der Fachkräftemangel hat die Ostschweizer Schulen erreicht. Bild: Christian Beutler/Keystone

Hans-Peter Hotz ist auf der Suche. «Das ist eine neue Situation», sagt der Leiter der Schule Heiden. «Erstmals ist dieses Jahr auf gewisse ausgeschriebene Stellen keine einzige Bewerbung eingegangen», sagt Hotz.

Hans-Peter Hotz, Leiter Schule Heiden. Bild: PD

Darum setzt die Schule Heiden auf eine Vermittlungsprämie von 1000 Franken. Hotz sagt:

«Die Prämie haben wir jeder Lehrperson für eine erfolgreiche Vermittlung versprochen.»

Es gehe der Schulleitung nicht darum, Lehrpersonen andernorts abzuwerben, so der Heidler Schulleiter. Die Erfahrung zeige aber, dass Vermittlungen durch persönliche Kontakte häufig zu sehr guten Lösungen führten. «Abgesehen davon muss die Prämie im Verhältnis zu den Kosten eines erfolglosen Inserates gesehen werden», hält Hotz weiter fest.

Die Strategie scheint aufzugehen. Laut Hotz konnte eine Heidler Lehrerin erfolgreich eine Lehrperson vermitteln und bekommt nun die 1000 Franken. Doch das scheint nicht zu reichen, eine Vollzeitstelle an der Ausserrhoder Schule ist nach wie vor unbesetzt. Was, wenn dies bis August so bleibt? Hotz sagt:

«Wir haben den Suchradius nun auf das nahe Ausland erweitert.»

Zudem prüfe man verschiedene Optionen für Notlösungen. Warum die beschwerliche Personalsuche? Die Gründe für die aktuellen Schwierigkeiten seien nicht offensichtlich, so Hotz.

«Angespannte Situation»

Martin Annen, Leiter Dienststelle Schule und Musik Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Nicht nur im ausserrhodischen Heiden, auch in der Stadt St.Gallen ist die Lage prekär. Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik, sagt:

«Wir haben es mit einer angespannten Situation zu tun, die den gesamten Fachkräftemangel widerspiegelt.»

In der Kantonshauptstadt sind noch nicht alle Stellen zum Schulstart im August besetzt. Dies bestätigt ein Blick auf die kantonale Stellenplattform für Lehrpersonen: Auf Volksschulstufe sind in St.Gallen aktuell rund 22 Stellen offen. Insbesondere die Suche nach Logopädinnen und Logopäden sowie Fachpersonen für Heilpädagogik gestaltet sich laut Annen als schwierig.

Beim Lehrpersonenmangel handele es sich nicht nur um ein städtisches Problem, hält Annen weiter fest. Er sagt:

«Der Fachkräftemangel im Schulbereich ist definitiv auch in der Ostschweiz angekommen.»

Als Gründe nennt Annen etwa die steigenden Schülerzahlen und die Pensionierungswelle der Babyboomer.

«Zudem wissen wir schon länger, dass die Pädagogischen Hochschulen nur etwa die Hälfte des prognostizierten Mehrbedarfs an Lehrpersonen durch neu diplomierte Lehrpersonen abdecken können.»

Was unternimmt die Stadt St.Gallen? Man habe dieses Jahr die Stellen früher als gewöhnlich ausgeschrieben und viele Lehrpersonen hätten ihre Teilzeitpensen aufgestockt. Doch der Leiter der Dienststelle Schule und Musik sagt auch, dass der Handlungsspielraum für die Schulträger bescheiden sei.

Die beruflichen Rahmenbedingungen wie Besoldung und Berufsauftrag seien kantonal geregelt. «Noch profitiert die Stadt davon, dass für viele Berufseinsteigende das urbane Umfeld attraktiv und anregend ist», sagt Annen.

Der Markt ist ausgetrocknet

Der Frauenfelder Schulpräsident Andreas Wirth. Bild: Kevin Roth

In der Thurgauer Kantonshauptstadt präsentiert sich ein ähnliches Bild. Noch nicht alle Stellen an der Schule Frauenfeld sind besetzt. Der Frauenfelder Schulpräsident Andreas Wirth sagt:

«In den letzten Jahren hat die Anzahl von Bewerbenden kontinuierlich abgenommen.»

Dieses Jahr sei die Stellenbesetzung auch für die Primarschule« zäh», so Wirth. «Für den Kindergarten und die Sekundarschule war es bereits in den Vorjahren nicht einfach», sagt er und ergänzt:

«Der Markt an ausgebildeten Lehrpersonen ist ausgetrocknet.»

Mit dem Anstellen ehemaliger oder pensionierter Lehrpersonen sowie befristeten Anstellungen will die Schule Frauenfeld gegen den verschärften Lehrermangel vorgehen.

Nationale Unterschiede

Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Kanton St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Was sagen die Kantone zur prekären Personalsituation? Alexander Kummer, Leiter des St.Galler Amtes für Volksschule, teilt mit, dass Stand Mitte April 2022 mehr Stellen ausgeschrieben waren als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr. Kummer:

«Aus Rückmeldungen von Schulträgern wissen wir, dass sich die Stellenbesetzung schwieriger und aufwendiger gestaltet.»

Und Kummers Thurgauer Kollege Beat Brüllmann stellt fest, «dass sich die Personalsituation bei den Lehrpersonen verschärft hat».

Die Rekrutierung ziehe sich über eine längere Zeit hin und sei «sehr ressourcenintensiv», äussert sich derweil Dominik Schleich, Leiter Amt für Volksschule und Sport Appenzell Ausserrhoden, zur Lage in seinem Kanton. Er ergänzt:

«Der Lehrpersonenmangel ist in den Kantonen unterschiedlich ausgeprägt.»

Vergleiche seien deshalb schwierig. Doch gemäss Schleich sind die Ostschweizer Kantone noch weniger stark vom Lehrermangel betroffen als die West- und Zentralschweiz. Warum, sei schwierig einzuschätzen.

Lehrermangel schon vor Ukraine-Krise ein Problem

Beat Brüllmann, Leiter Amt für Volksschule Kanton Thurgau. Bild: Reto Martin

Inwiefern hängt die zugespitzte Personalsituation an den Ostschweizer Schulen mit der steigenden Anzahl an Flüchtlingskindern zusammen? Beat Brüllmann sagt:

«Steigende Schülerzahlen führen zu einem grösseren Bedarf an Lehrpersonen.»

Die Beschulung der Flüchtlingskinder aus der Ukraine bezeichnet der Thurgauer Amtsleiter in diesem Kontext als «zusätzliche Herausforderung».

Bis jetzt bestehe noch kein Zusammenhang zwischen der steigenden Zahl an Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine und der schwierigen Personalsuche, sagt indes Martin Annen, Leiter Dienststelle Schule und Musik Stadt St.Gallen. Ähnlich sieht es Alexander Kummer, Leiter des Amtes für Volksschule des Kantons St.Gallen. Und der Innerrhoder Volksschulleiter Norbert Senn betont, dass das Problem Lehrermangel losgelöst von der aktuellen Situation mit den Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine betrachtet werden müsse.

Problem hat St.Galler Politik erreicht Im Kanton St.Gallen ist auch ein Vorstoss zum Lehrermangel hängig. In der überparteilichen Interpellation verweisen Remo Maurer (SP/Altstätten), Katrin Frick (FDP/Buchs) und Sandro Hess (Die Mitte/Rebstein) – alle drei üben eine Leitungsfunktion im Schulbereich aus – auf eine aktuelle Umfrage des Verbandes der St.Galler Volksschulträger (SGV). Diese ergab, dass im Kanton St.Gallen Lehrpersonenknappheit herrscht. Eine Antwort der Regierung steht noch aus. (bro)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen