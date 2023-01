Ostschweizer Lehrer wird von Jugendlichen schikaniert

Schule Sticheleien, Drohmails und Gewalt: Ostschweizer Lehrer berichtet von massiven Problemen mit Jugendlichen und ihren Eltern Von Schülern, die Lehrpersonen bedrängen, ihnen vor die Füsse spucken und sie nur noch beim Vornamen rufen: Ein Ostschweizer Lehrer erzählt von Situationen, in denen er und seine Kolleginnen und Kollegen Opfer von Schikanen wurden. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Gewalt an Schulen: Eine Ostschweizer Schule scheint damit besonders zu kämpfen. Bild: Getty

Es ist ein gewöhnlicher Schultag an einer Ostschweizer Oberstufenschule: Die Lehrerkollegin von Andrin Hofmann (Name geändert) läuft den Gang entlang in Richtung Lehrerzimmer. Ihr kommen drei Schüler aus der Klasse entgegen, die sie kürzlich unterrichtet hat.

Auf halber Höhe des Ganges wird die Lehrerin von den drei Jugendlichen eingekreist und an die Wand gedrängt. «Warum haben Sie meine Eltern angerufen?», fragt der eine und kommt mit dem Gesicht immer näher. Die Lehrerin bekommt Angst, ist erleichtert, als eine andere Lehrperson dazustösst, um ihr zu helfen.

Solche Vorfälle sind in der Schule, in der Hofmann unterrichtet, schon mehrfach passiert. Die Ergebnisse aus der kürzlich veröffentlichten Studie des Sozialforschungsbüros Brägger überraschen ihn nicht. Dem Bericht zufolge erleben zwei Drittel aller Deutschschweizer Lehrkräfte Gewalt in ihrem Beruf.

Ein Chef versaut ganzen Jahrgang

Als Erstes wolle er darauf hinweisen, dass es nur eine tiefe Zahl an Eltern und Schulkindern sei, die die Lehrerschaft terrorisiere. Das gehe aus der Studie von Brägger nicht hervor. Diese Tatsache mache es aber keinesfalls leichter für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen, sagt Hofmann. In seiner Schule habe ein «Alpha-Tier» den gesamten Jahrgang im Griff und verleite seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu einem Verhalten, das die Autorität von Lehrpersonen untergrabe.

«Viele Schülerinnen und Schüler sind eigentlich anständig», erklärt Hofmann. Doch stünden sie unter dem Druck, sich vor der Klasse zu beweisen. Auch die sozialen Medien tragen nach seiner Ansicht dazu bei. «Es gibt Tiktok-Challenges, die die Jugendlichen dazu animieren, die Lehrer zu provozieren», sagt er.

So sei es als Lehrerin oder Lehrer inzwischen Standard, beim Vornamen gerufen zu werden, wenn man in der Pause über den Schulhof laufe. Perfiderweise komme der Ruf immer aus einer Gruppe, wodurch man den Urheber oder die Urheberin nicht sofort ausfindig machen könne. Andere seien direkter und spucken der Aufsichtsperson gleich vor die Füsse. Arbeiten auf Papier werden Lehrpersonen in zerknüllter Form übergeben. Ein Schüler von Hofmanns Kollegin gab eine Schreibarbeit kürzlich über Microsoft Teams ab, begleitet von einem «Hey Claudia Kolleg, do hesch min Ufsatz».

Tiktok-Trends verleiten Jugendliche laut Hofmann dazu, sich in der Schule unangemessen zu verhalten. Bild: Getty

Die Taktik macht eine Bestrafung unmöglich

Er sei Klassenlehrer von Schülerinnen und Schülern dieses Problemjahrgangs, erzählt Hofmann. Streiche, Beleidigungen und andere Respektlosigkeiten untereinander und gegen Lehrpersonen erlebe er oft genug. Innerhalb der letzten beiden Jahre hätten sich die Vorfälle gehäuft. Besonders seit der Rückkehr in den Präsenzunterricht nach der Pandemie. Hygienemasken hätten es den Schülern ermöglicht, unbemerkt Geräusche von sich zu geben. Wie reagiert man als Lehrer darauf? «Schwierig zu beantworten», sagt Hofmann. «Man verliert in jedem Fall.»

Es sei schwer, die Übeltäter zu ertappen. «Wenn mir jemand aus der Gruppe etwas zuruft und ich darauf eingehe, haben sie ihr Ziel erreicht.» Erwische er jemanden, fliehe dieser direkt in die Arme der Eltern.

Die Eltern seien für die Lehrpersonen in manchen Fällen keine Unterstützung, im Gegenteil. So habe er einem Schüler mehrere Einträge ins Klassenbuch gegeben, weil sich dieser im Unterricht respektlos verhalten habe. Die Einträge müssen die Jugendlichen alle zwei Wochen von den Eltern unterschreiben lassen. Am Stichtag habe Hofmann von besagtem Schüler dann eine Nachricht erhalten:

«Guten Tag Herr Hofmann, mein Vater hat keine Lust mehr, meine Einträge zu unterschreiben. Rufen Sie ihn an, wenn Sie was dagegen haben.»

Als er den Vater konfrontiert habe, übte dieser wiederum Kritik am Lehrer. «Mir wurde vorgeworfen, ich könne mich nicht durchsetzen und sei schuld am Verhalten des Sohnes», sagt er. «Der Vater lässt seine Hilflosigkeit an mir aus.» Im gleichen E-Mail liess sich die krude Aussage finden, Hofmann müsse akzeptieren, dass auch ein Vater mal Feierabend brauche.

Eltern schicken Drohmails

In einem anderen Fall seien im Vorfeld eines Klassenlagers Chats aufgetaucht, in denen ein Schüler von zwei Kameraden fertig gemacht wurde. Die Schule habe sich dann mit der Krisenintervention, der Sozialarbeitsstelle und den Eltern der Übeltäter getroffen und beraten. «Wir beschlossen, die beiden zu Hause zu lassen», erzählt Hofmann.

Der Entscheid habe die Eltern dazu veranlasst, den Klassenchat in ausgedruckter Form zu analysieren. «Dabei haben sie einige Mitläufer entdeckt und gefordert, dass ihre Kinder entweder mitdürfen oder auch die Mittäter ausgeschlossen werden», sagt er. Die Namen jener hätten sie allerdings nicht genannt. Auch seien der Schule keine Chatauszüge vorgelegt worden. Auf ihre Forderung sei man schlussendlich nicht eingegangen.

Dies habe dazu geführt, dass die Eltern Hofmann mit E-Mails förmlich bombardierten.

«Ich wurde persönlich angegangen, sie drohten mir sogar mit dem Anwalt und damit, mir auf diesem Weg meine Zulassung zu nehmen.»

In den folgenden Wochen und Monaten sammelten sich weitere Unanständigkeiten ihm gegenüber an, erzählt Hofmann. So etwas gehe nicht spurlos an ihm vorbei. Er sei sich sicher, dass die Schuld nicht bei ihm liege und er einen guten Job mache. «Doch auf emotionaler Ebene tut das weh und löst eine grosse Wut aus», sagt er. Ganze Nächte habe er deswegen wach gelegen.

Hofmann verkopfte sich in der Folge weiter bis über die Belastungsgrenze. Er, der sich in seiner Freizeit sportlich engagiert, habe vor einem Wettkampf ein weiteres E-Mail des Vaters geöffnet. Als er noch mehr massive Drohungen las, habe er einen Nervenzusammenbruch erlitten und den Wettkampf nicht bestreiten können. Von da an habe er sich psychologische Hilfe geholt. «Wahrscheinlich hätte es sonst in einem Burn-out geendet», sagt Hofmann.

Tabuthema unter Lehrpersonen

Leider unternehmen nur wenige Lehrpersonen den Schritt, den er gemacht hat. Auch im Team werde das Thema selten angesprochen. «Ich schäme mich nicht dafür. Für viele andere ist es aber ein Eingeständnis von Hilflosigkeit», sagt er.

«Wir sind schliesslich Pädagogen und sollten mit jedem Kind fertig werden.»

Anscheinend warten Lehrerinnen und Lehrer lange, bis sie sich psychische Hilfe holen. Das kann auch im Burn-out enden. Bild: Getty

Viele seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium hätten ihren Job bereits aufgegeben.

An der Ausbildung kann es nach Hofmanns Meinung nicht liegen. Die Pädagogische Hochschule bemühe sich redlich um eine angemessene Vorbereitung auf Konflikte. «Doch egal wie gut die Ausbildung ist, man kann sich damit nicht auf jede Situation einstellen», sagt er.

Die Verantwortung sehe er beim Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), der besagte Brägger-Studie vorgestellt hat. Er wünsche sich konkrete Forderungen vonseiten der Gewerkschaft, damit die Lehrpersonen bessere Unterstützung erhalten. Momentan sei es den Schulen überlassen, wie sie das Problem lösen. Doch ihre Möglichkeiten seien begrenzt.

Hofmann würde zu einem radikalen Mittel greifen: «Einzelnen Unruhestiftern sollte man einige Wochen Fernunterricht auferlegen können», sagt er. «Wir sahen während der Pandemie, dass dies problemlos möglich ist, ohne dass jemandem das Recht auf Bildung verwehrt wird.» So könnten durch die Distanz zum Rest der Klasse gewisse Dynamiken unterbrochen werden. Aus demselben Grund halte er eine Förderung von Time-out-Klassen für sinnvoll.

Licht am Horizont?

Die Schulleitung setze zum Glück alles daran, die Lehrpersonen zu unterstützen, sagt Hofmann. Auch der Zusammenhalt unter seinen Kolleginnen und Kollegen sei enorm. «Sonst wäre die Schule schon auseinandergebrochen», sagt er.

Die Tatsache, dass der Problemjahrgang diesen Sommer seinen Abschluss macht, lasse ihn noch weiter durchhalten. Auch seine Leidenschaft fürs Unterrichten haben ihn bisher von einer Kündigung abgehalten. Er sei sich sicher, dass sich die Lage bald entspannen werde. Wobei er etwas misstrauisch in die Zukunft blickt. «Bei einer unserer Primarklassen bahnt sich schon wieder etwas Ähnliches an», sagt Hofmann.

