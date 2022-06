Das sind die Massnahmen im Kampf gegen den Lehrkräftemangel

Schule «Schuldzuweisung bringt der Sache gar nichts»: Bildungschef Kölliker weist Vorwürfe zu Lehrkräftemangel zurück Die Pädagogische Hochschule St.Gallen sieht wenig Hinweise für einen Lehrpersonenmangel. Trotzdem präsentiert sie beim Mediengespräch ein Programm für Quereinsteigende. Derweil reagiert Regierungsrat Stefan Kölliker auf die Kritik von Berufsverband und Gemeinden. Renato Schatz Jetzt kommentieren 20.06.2022, 19.53 Uhr

Die Berichte von Schulen, die Schwierigkeiten haben, Lehrpersonal zu finden, häufen sich. Bild: Tobias Garcia

Wohl jeder sass schon einmal vor der Klasse und hielt einen Vortrag. Man verteilte dann jeweils Blätter und sagte auswendig auf, was auf dem Hellraumprojektor oder der Powerpoint-Präsentation im Rücken zu lesen war. Nach der obligaten Fragerunde lobten die Mitschülerinnen und Mitschüler mit einer Mischung aus Desinteresse und Solidarität die Darbietung artig als «gut».

Vielleicht hatten Stefan Kölliker, Vorsteher des kantonalen Bildungsdepartements, sowie Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG), am Montagmorgen einen Flashback. Im Hadwig-Schulhaus sassen sie vor ein paar Medienschaffenden und hielten einen Vortrag – samt ausgeteilten Blättern und Powerpoint-Präsentation. Sogar Gastreferenten traten auf: PHSG-Mitarbeitende, die ihre Projekte und Studien vorstellten. «Bildung und Partizipation» war einer der Programmpunkte. Ein anderer, etwas brisanterer: «Reaktionen der PHSG auf den steigenden Bedarf an Lehrpersonen: neue Studienangebote.»

Wobei: So neu ist etwa das «berufsintegrierte Studium», das im Herbst dieses Jahres startet, nicht. Die Pläne liegen schon länger vor. Der Pilotlauf richtet sich an angehende Lehrpersonen der Kindergarten- und Primarstufe. Ihre Ausbildung dauert zwar ein Jahr länger, dafür können sie ab dem fünften Semester arbeiten und zugleich die einjährige Berufseinführung abschliessen. Das Angebot kommt Quereinsteigenden entgegen.

Und nicht von ungefähr. Die Kantonsratsmitglieder Katrin Frick, Remo Maurer und Sandro Hess bezeichneten die Personalsituation an den Schulen in einem Vorstoss im Februar als «Notstand», Quereinsteigende sollten Abhilfe schaffen. So dramatisch schätzt die PHSG die Lage nicht ein. Im Communiqué zur Pilotdurchführung schreibt sie von «fehlenden Indikatoren für einen tatsächlichen Lehrpersonenmangel». Und doch gibt sie zu, dass die Situation teilweise «als akute Belastung wahrgenommen» werde. Also das «berufsintegrierte Studium».

«Schuldzuweisung bringt nichts»

Und Köllikers Vortrag? Der SVP-Regierungsrat verwies auf die bereits bekannte Gründung einer Arbeitsgruppe «mit Einbezug aller Beteiligten». Sie soll noch diesen Sommer zusammensitzen. Für den kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV) kommen solche Massnahmen zu spät. Er liess vergangene Woche per Medienmitteilung verlauten, dass sich zwar etwas täte, jedoch «zu spät für die aktuelle Situation». Bei der Fragerunde darauf angesprochen, sagte Kölliker: «Der Versuch der Schuldzuweisung bringt der Sache gar nichts.» Doch der KLV ist nicht allein mit seiner Kritik.

Vor einer Woche zeigte sich der Verband St.Galler Volksschulträger (SGV) «erstaunt und irritiert» ob der Regierungsantwort auf den «Notstand»-Vorwurf, der nur bedingt geteilt wurde. Der SGV schrieb: «Tatsache ist, dass der Lehrpersonenmangel ganz reell und die Sicht der Regierung eindeutig zu kurz gegriffen ist.»

Stefan Kölliker ist Vorsteher des Bildungsdepartements sowie Präsident des Hochschulrats. Bild: Donato Caspari

Kölliker nahm andere in die Pflicht. Etwa die Schulgemeinden. Diese würden in anderen Kantonen, «wo der Druck schon lange sehr viel grösser ist», «sehr professionell auftreten». Will heissen: Sie werben erfolgreich für ihre Schulen. «Das ist im Kanton St.Gallen nicht so», sagt Kölliker.

Die vielen Teilzeitpensen im Lehrerberuf führte er auch auf ein «gesellschaftliches Bedürfnis» zurück: «Wir können es uns leisten, weniger zu arbeiten und trotzdem ein gutes Leben zu führen.» Ein anderer Punkt sei die «zunehmende Heterogenisierung im Klassenzimmer», so Kölliker auf den Hinweis der Überforderung des Lehrpersonals.

Naturgemäss gab es nach diesem Mediengespräch weder Lob noch Kritik und auch kein artiges «gut». Mutmasslich wäre ein solches auch nicht zu erwarten gewesen, wenn der KLV und der SGV zugehört hätten. Es gibt viel zu bereden in der Gruppenarbeit.

