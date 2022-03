Schule Achtung, fertig, Kanti: Immer mehr Ostschweizer Jugendliche wollen ans Gymnasium Am Montag starten für viele Jugendliche die Gymnasium-Aufnahmeprüfungen im Kanton St.Gallen sowie den beiden Appenzell. Während der Coronapandemie ist das Interesse an einer gymnasialen Matura in der Ostschweiz gestiegen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Hat sich das wochenlange Büffeln gelohnt? Heute starten in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden für zahlreiche Jugendliche die Aufnahmeprüfungen fürs Gymnasium. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Deutsch, Französisch oder Mathematik: Im März spriessen nicht nur die Schneeglöckchen aus der noch kalten Erde. Sondern vielerorts rauchen auch die Köpfe. Nach monatelanger Vorbereitung finden diese Woche für Tausende Ostschweizer Jugendliche die Aufnahmeprüfungen fürs Gymnasium statt.

An den diesjährigen Zürcher Prüfungen für Gymnasium kristallisierte sich ein markanter Unterschied zwischen den Gemeinden heraus, berichtete die «Neue Zürcher Zeitung». So gehen an der Goldküste viermal mehr Kinder ans Gymnasium als in der Zürcher Agglomeration.

Gibt es auch in der Ostschweiz regionale Unterschiede bei den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten? Und wie hat sich in das Interesse an der gymnasialen Matura in den drei Pandemiejahren entwickelt?

Steigende Anmeldezahlen

Tina Cassidy leitet das Amt für Mittelschule des Kantons St.Gallen. Zur gymnasialen Ausbildung sagt sie:

«Das Interesse ist zunehmend.»

Insgesamt haben sich im Kanton St.Gallen für die heute Montag beginnenden Gymnasium-Aufnahmeprüfungen insgesamt 1242 Sekschülerinnen und -schüler angemeldet. 2021 waren es 1168, im Jahr zuvor 1105 Jugendliche. «Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass auch die Bevölkerungszahl der 14-Jährigen zunehmend ist – prozentual allerdings etwas weniger stark als die Anmeldezahlen ins Gymnasium», sagt Cassidy.

Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St.Gallen. Bild: PD

Fast die Hälfte der diesjährigen St.Galler Prüflinge – 437 – absolvieren die Prüfung für die gymnasiale Matura an der Kantonsschule am Burggraben in der Kantonshauptstadt. 215 respektive 207 an den Kantonsschulen Wattwil und Sargans, 196 in Heerbrugg und 187 in Wil. Die Kantonsschule am Brühl in St.Gallen führt kein Gymnasium.

Anders sieht es am Untergymnasium, das im Kanton St.Gallen einzig am Burggraben angeboten wird, aus. «Hier war das Interesse in diesem Jahr stark rückläufig», sagt Cassidy zu den Eintrittsexamen, die bereits stattgefunden haben. 97 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler wollten ans Untergymnasium. In den Vorjahren waren es 133 (2021) und 113 (2020) Kinder. Die aktuelle Anmeldezahl liege jedoch im Rahmen der Erwartungen aus dem langjährigen Mittel, so Cassidy.

Ein Untergymnasium gibt es im Thurgau und Appenzell Ausserrhoden keines, dort ist die gymnasiale Matura nur ab der zweiten oder dritten Sekundarklasse möglich. Auch in diesen Kantonen wollen viele Jugendliche ans Gymnasium, wie die Zahlen zeigen. Für die Prüfungen vom Montag und Dienstag sind an der Kantonsschule Trogen 130, fast gleich viele Prüflinge (131) wie im Jahr zuvor angemeldet. Im ersten Pandemiejahr waren es noch 106 Teenager gewesen. An den Kantonsschulen Frauenfeld, Kreuzlingen und Romanshorn sowie der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen haben sich für die Aufnahmeprüfungen, die bereits stattgefunden haben, 863 Sekundarschülerinnen und -schüler angemeldet. Das sind 77 beziehungsweise 98 mehr als in den Jahren 2021 und 2020.

Variierende Übertrittsquote

Harry Wolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter Amt für Mittel- und Hochschulen Kanton Thurgau. Bild: PD

Die Übertrittsquote – also der prozentuale Anteil jener, die ans Gymnasium gehen – variiert. So gingen 2020 19 Prozent der Romanshorner und Salmsacher Jugendlichen ans Gymnasium, in Affeltrangen knapp acht Prozent.

Harry Wolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Thurgauer Amt für Mittel- und Hochschulen, nennt den Stadt-Land-Unterschied, Wohnort und Bildungsniveau der Eltern, die Höhe des Ausländeranteils und die Nähe einer Gemeinde zur Mittelschule als beeinflussende Faktoren.

Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Gemäss Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden, verzeichnet die Kantonsschule Trogen Anmeldungen aus Sekundarschulen aus dem ganzen Kanton. «Das Hinterland ist etwas weniger stark vertreten», so Bleisch. Die Gründe dafür seien unklar.

Aus welchen Gemeinden die St.Galler Gymnasiastinnen und Gymnasiasten kommen, bleibt ungewiss. Eine Statistik zum Übertritt ins Gymnasium nach Gemeinde werde im Kanton St.Gallen nicht geführt, teilt Tina Cassidy mit. Doch sie hält auch fest, dass der Grossteil der Schülerinnen und Schüler aus den einwohnerstarken Gemeinden komme. «Im Untergymnasium stammt der überwiegende Teil der angemeldeten Schülerinnen und Schüler aus der Stadt und Agglomeration St.Gallen», sagt Cassidy. Und ergänzt:

«Dies dürfte daran liegen, dass Eltern und Schülerinnen und Schüler, die einen längeren Schulweg haben, diesen nicht auf sich nehmen beziehungsweise ihrem Kind nicht zumuten wollen.»

Ohne Prüfung ans Innerrhoder Untergymnasium

Und in Appenzell Innerrhoden? Das Gymnasium St.Antonius in Appenzell Innerrhoden bietet ein Langzeitgymnasium an. Der Übertritt ins Untergymnasium führt laut Silvio Breitenmoser, Leiter des Amtes für Mittel- und Hochschulen, nicht über eine Prüfung sondern erfolgt aufgrund der schulischen Leistung in der Primarschule und der Lehrerempfehlung, zudem ist ein Entscheid der Aufnahmekommission nötig. Wer jedoch nach der zweiten oder dritten Sekundarklasse ans Gymnasium will, muss auch in Appenzell eine Aufnahmeprüfung ablegen. Laut Breitenmoser legen durchschnittlich fünf bis zehn Schülerinnen und Schüler diese Prüfung ab. Darin seien auch ausserkantonale Schülerinnen und Schüler enthalten.

