Schnupperstellen-Plattform gegen Ostschweizer Fachkräftemangel

Schnupperstellen Fachkräftemangel in der Ostschweiz: Eine neue Schnupperstellen-Plattform soll Abhilfe schaffen Seit Oktober 2022 bringt die Plattform www.schnupperstelle.ch Schnupperwillige und Unternehmen zusammen. Das Konzept ist in dieser Form schweizweit einmalig. Wie funktioniert die Plattform und was sagen Ostschweizer Unternehmen dazu? Nina Steiner Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Ostschweizer Unternehmen können ihre Lehr- und Schnupperstellen nicht besetzen. Bild: Getty

Es ist ein bekanntes Problem: Der Ostschweizer Wirtschaft fehlen die Fachkräfte. Firmen finden sie auf dem Arbeitsmarkt kaum noch und bilden ihre Arbeitskräfte deshalb bestenfalls selber aus. «Obwohl die Ausbildung von Lehrlingen deutlich zeitintensiver ist als die Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt, ist die Berufsbildung für Unternehmen lohnenswert», schrieb die IHK St.Gallen-Appenzell letztes Jahr in einem Bericht.

Gerade in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Branche) geht die Zahl der Lehrabschlüsse in der Ostschweiz aber stark zurück, wie es weiter im IHK-Bericht heisst. «Als problematisch erweist sich hier nicht das Lehrstellenangebot, sondern die Besetzung der angebotenen Stellen» – die Branche findet keinen Nachwuchs.

Parship für Unternehmen und Schnupperwillige

Raphael Frei, FDP-Parteipräsident. Bild: Tobias Garcia

IHK-Chefökonom Alessandro Sgro begründet dies im Bericht mit Digitalisierung, Demografie und dem Trend zum höheren Bildungswesen. Der FDP-Parteipräsident Raphael Frei sieht ein weiteres Problem. Er ist nicht nur Politiker, sondern auch Schulleiter und Oberstufenlehrer am OZ Bünt Waldkirch. Durch seine Tätigkeit bekommt er beide Seiten mit: jene der Schülerinnen und Schüler sowie jene der Unternehmen. «Schülerinnen und Schüler haben Mühe, eine passende Schnupperstelle zu finden. Unternehmen wiederum tun sich schwer, passende Schnupperis zu finden, die dann auch als Lernende bei ihnen bleiben», so Frei.

Auf dieser Erkenntnis beruht die Idee, eine Art Parship für Unternehmen und Schnupperwillige zu gründen. Frei führt aus: «Wir bringen zusammen, was zusammengehört. Die Plattform bietet einen zeitgemässen, digitalen Lösungsansatz, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.» Zuerst wollten Frei und sein dreiköpfiges Gründerteam eine Plattform zur Vermittlung von Lehrstellen ins Leben rufen. Allerdings habe es für sie mehr Sinn gemacht, das Ganze auf Schnupperstellen zu fokussieren. Denn das Gründerteam ist überzeugt: Schnuppertage sind eine wichtige Basis und sie resultieren oft in einem Lehrverhältnis.

«Matches» werden in Prozent angezeigt

Die Plattform ist seit Oktober 2022 unter www.schnupperstelle.ch zu finden. Schülerinnen und Schüler registrieren sich und füllen einen Fragebogen aus, welcher in Zusammenarbeit mit Fachpersonen erstellt worden sei. Er ist in Kategorien wie Interessen, Kommunikation oder Belastbarkeit aufgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler beantworten Fragen wie «Arbeitest du lieber draussen oder drinnen?» und «Erledigst du Aufgaben lieber im Team oder alleine?». Zudem werden die schulischen Leistungen abgefragt. Schummeln lohnt sich nicht, denn die Antworten der Jugendlichen können laut Frei von ihren Lehrpersonen jeweils überprüft werden.

Am Schluss wird der Fragebogen vom System ausgewertet und den Schülerinnen und Schülern werden passende Berufsfelder vorgeschlagen. Frei erklärt: «Die Jugendlichen kommen dadurch teils auf neue Berufsideen, die sie zuvor nicht berücksichtigt hatten.» Zudem können sie selbst weitere Berufsgruppen hinzufügen. Anschliessend werden ihnen die Unternehmen angezeigt, mit denen sie am besten «matchen» – dies in Prozent. Die Schülerinnen und Schüler können sich dann bewerben.

Auf der anderen Seite erstellen Unternehmen ein Firmenprofil und füllen ebenfalls einen Fragebogen aus, indem sie individuell festlegen, welche Eigenschaften sie bei einem Schnupperstift explizit erwarten. Danach werden ihnen jene Schnupperwilligen angezeigt, mit denen sie am besten zusammenpassen. Erstmalig schweizweit können die Unternehmen dann direkt Schülerinnen und Schüler anschreiben und für eine Schnupperlehre einladen.

Es braucht mehr registrierte Profile

Christoph Sigrist habe sein Unternehmen Fitzi Gartenbau in Goldach aus der Not heraus auf der Plattform angemeldet. Es gebe im handwerklichen Bereich von Jahr zu Jahr weniger Lernende. Sigrist sagt: «Mit der Registrierung auf der Plattform passen wir uns quasi den Jugendlichen an.» Die Jungen würden viel im Internet verkehren und man käme so vielleicht besser an sie heran.

Christoph Sigrist, Fitzi Gartenbau. Bild: PD

Viele Schulen seien aber noch nicht überzeugt: «Das ist schade», bedauert der Gärtnermeister. In der ländlicheren Region finde man derzeit nur wenig Schülerinnen oder Schüler auf der Schnupperstellen-Plattform. Vergrössere man den Radius hingegen, sodass etwa auch Städte wie St.Gallen angezeigt werden, gebe es genug. «Ich fände es aber besser, wenn ich einen Lernenden aus der näheren Umgebung hätte», so Sigrist. Damit liessen sich unter anderem lange Arbeitswege vermeiden. Insgesamt lobt er die einfache Handhabung der Plattform, auch für weniger Computeraffine.

Felix Kuster, Elektro-Kuster. Bild: PD

Auch Felix Kuster, Leiter Administration bei Elektro-Kuster, schätzt die neue Online-Schnupperstellen-Vermittlung. Das Elektrounternehmen mit vier Standorten in der Ostschweiz habe ebenfalls Schwierigkeiten, seine Lehr- und Schnupperstellen zu besetzen. «Die Plattform ist gut aufgebaut und übersichtlich, aber man muss schon Zeit investieren, um die passenden Profile zu finden», sagt Kuster. Bisher habe man noch keinen «Schnupperi» von dort gehabt, aber man bleibe dran.

Raphael Frei selbst ist überzeugt von der Plattform und kann nicht verstehen, weshalb vor ihnen noch keiner auf die Idee gekommen ist. «Sie merken, ich habe eine gewisse Begeisterung», lacht er. Für die Schülerinnen und Schüler sei das Ganze gratis, Firmen zahlen einen kleinen Beitrag.