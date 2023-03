Ostschweizer Skigebiete sehen Saisonabschluss nicht gefährdet

Ostschweiz 14 Grad im Flachland – die Skigebiete geben trotzdem Entwarnung: Der Abschluss der Saison ist nicht in Gefahr Der Winter hat für die Skigebiete katastrophal begonnen. Nach einem versöhnlichen Februar versichern die Bergbahn-Betreiber nun, dass die Saison trotz hoher Temperaturen zu Ostern ihr planmässiges Ende findet. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 09.03.2023, 18.32 Uhr

Skifahrerinnen und Skifahrer im Skigebiet Flumserberg am 10. Januar 2023: Kurz zuvor hatten kräftige Schneefälle die Skigebiete erlöst. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Die Wetterkapriolen dieser Woche künden vom baldigen Frühlingsbeginn. In den tieferen Lagen der Ostschweiz kletterten die Temperaturen am Donnerstagnachmittag verbreitet auf über 10 Grad Celsius, im Unterrheintal und am Bodensee gar auf über 14 Grad. Zum warmen Wetter gesellen sich kräftiger Wind und in den kommenden Tagen verbreiteter, wenn auch nicht überall ergiebiger Niederschlag.

Für die Skigebiete war das Wetter der vergangenen Monate eine grosse Herausforderung: Den ganzen Winter fiel zu wenig Niederschlag, zum Jahreswechsel war es ähnlich warm wie in den vergangenen Tagen. Angesichts der aktuellen Temperaturen geben die Skigebiete jedoch Entwarnung: Sie versprechen weiterhin gute Pistenverhältnisse.

«Die Branche hat sich gut gehalten»

Angesichts der angespannten Wettersituation zieht Jürg Schustereit, Leiter Marketing und Kommunikation bei den Bergbahnen Wildhaus, ein positives Zwischenfazit. «Dort, wo man technisch beschneien konnte, gibt es weiterhin genügend Schnee.» Naturschnee sei überall sehr wenig gefallen – daran ändern auch die kommenden Tage nicht viel: In der Nacht auf Samstag komme wohl noch etwas Neuschnee dazu, sagt Schustereit, aber: «Das grosse Schneeereignis wird auch jetzt nicht kommen.»

Nachdem das Geschäft bis Mitte Januar harzig lief, habe der Februar die bis dahin schwächelnden Verkäufe ordentlich aufgebessert: «Die Branche hat sich gut gehalten.» Gemäss Medienmitteilung der Seilbahnen Schweiz vom Dienstag lagen die Gästezahlen der Ostschweizer Skigebiete im Februar gleichauf mit den Zahlen des letzten Jahres – und die seien ausgesprochen gut gewesen, sagt Schustereit: «Dank guter Schneeverhältnisse und der Nachholeffekte nach Corona war die vorherige Saison eine der besten aller Zeiten.»

Die meisten Pisten bleiben offen

Katja Wildhaber, Mitglied der Geschäftsleitung bei den Bergbahnen Flumserberg, bestätigt, dass der Februar ein erfolgreicher Monat war: «Das Wetter war sonnig und schön.» Auch oberhalb vom Walensee liegt seit Mitte Januar genügend natürlicher und technischer Schnee, sodass die Talabfahrten offen sind, und vor dem Wochenende dürfte sogar noch etwas Neuschnee fallen. Nur zwei kleine Bahnen und acht von insgesamt 65 Pistenkilometern sind geschlossen.

Im Obertoggenburg sind nicht ganz so viele Pisten geöffnet: Am Donnerstag waren in Unterwasser, Wildhaus und Alt St.Johann insgesamt 12 von 38 Pisten offen, fünf von 20 Bahnen fuhren nicht. Dem Gamserrugglift fehlte aber nicht etwa der Schnee. Aufgrund heftiger Windböen bleibe der Lift wohl auch heute, Freitag, wieder geschlossen, erklärt Jürg Schustereit.

Auf dem Pizol sind derzeit alle zwölf Lifte in Betrieb. Doch auch hier sind weiterhin nicht alle Pistenkilometer präpariert: 13 von 28 Pisten respektive 28 von 50 Pistenkilometern sind geöffnet. Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen, hofft, dass die Schneefälle der kommenden Tage die Pistenqualität noch einmal aufwerten: «Der Pizol hat durch seine Höhenlage und die beschneiten Pisten ausreichend Schnee bis Ende Saison.»

Saison-Abschluss Anfang April

Auch wenn sich der Frühling bereits ankündigt und nicht alle Pisten offen sind: Die Saison soll ihr normales Ende finden. Ein vorzeitiger Saisonabschluss steht bei den Bergbahnen nicht zur Diskussion. Am Flumserberg bedeutet das, dass die Pisten noch bis zum Ostermontag am 10. April offen bleiben. Normalerweise ende die Saison eine Woche früher, erklärt Katja Wildhaber, man wolle aber das Osterwochenende als Saisonabschluss mitnehmen. Auch am Pizol endet die Saison am Ostermontag.

In Wildhaus fahren die Bahnen am 2. April zum letzten Mal. «Wir werden unser Versprechen an die Abo-Gäste einhalten», sagt Jürg Schustereit. Schon deswegen sei ein frühzeitiges Saisonende keine Option. Einzig Schlittlerinnen und Schlittler, deren Pisten meist nicht technisch beschneit werden, gucken bereits in die Röhre. Die Kronberg-Seilbahn hat sich am 6. März in eine einmonatige Revisionspause verabschiedet. Auch der Schlittelweg am Pizol ist geschlossen.