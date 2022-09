Ostschweiz wehrt sich gegen die Bahnpolitik des Bundes

Schienenverkehr «Gravierende Auswirkungen auf die ganze Ostschweiz»: Sieben Kantone wehren sich gemeinsam gegen die Bahnpolitik des Bundes Die Ostschweizer Kantone sehen ihre Bedürfnisse in den Plänen des Bundes zum weiteren Bahnausbau nicht ausreichend berücksichtigt. Mehreren grossen ÖV-Projekten in der Region sollen die Mittel gestrichen werden. Sieben Kantone haben sich zusammengetan und eine gemeinsame Vernehmlassungsantwort unterzeichnet. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.50 Uhr

Medienorientierung «Mehr Zug für eine Million Menschen»: (von links) Regierender Landammann Roland Dähler, Kanton Appenzell Innerrhoden; Landammann Dölf Biasotto, Kanton Appenzell Ausserrhoden; Regierungsrat Walter Schönholzer, Kanton Thurgau und Vorsitzender der Planungsregion Ostschweiz; Regierungsrat Beat Tinner, St.Gallen; Landesstatthalter Kaspar Becker, Kanton Glarus. Bild: Ralph Ribi

Es sei nicht alltäglich, dass Regierungsräte aus sieben Kantonen zusammenkämen, um sich für ein gemeinsames Thema einzusetzen. So eröffnet der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer die Medienorientierung «Mehr Zug für eine Million Menschen» am Montagmorgen. Dies zeige, wie wichtig die Angelegenheit sei. Vor Ort im Historischen Saal der Migros Klubschule am Bahnhof St.Gallen sind die ÖV-Direktoren der Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Glarus. Jene von Graubünden und Schaffhausen sind via Bildschirm zugeschaltet.

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat diesen Sommer seinen Bericht zu den Ausbauprogrammen für die Bahninfrastruktur vorgestellt. Die anwesenden Verkehrsdirektoren sind alle gänzlich unzufrieden mit den Plänen des Bundes zum weiteren Bahnausbau in der Schweiz.

Es eint sie die Ansicht, dass die Bedürfnisse ihrer Kantone respektive der gesamten Ostschweiz, nicht ausreichend berücksichtigt werden. In einer gemeinsamen Stellungnahme fordern sie daher «Verbesserungen für den über eine Million Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Landesteil».

Schüttelzug ist Schuld

Auslöser der Entrüstung ist in erster Linie ein SBB-Entscheid vom vergangenen Juli, der fast zeitgleich mit dem Erscheinen des Berichts des Bundes bekanntgegeben wurde. Wegen technischer Probleme zog diese bei den neuen Fernverkehrs-Doppelstockzügen (FV-Dosto) die Reissleine.

Die Züge des Herstellers Alstom sollten dank moderner Neigetechnik fähig sein, Kurven schneller zu fahren. Doch die sogenannte Wankkompensation (Wako) funktioniert nicht richtig. Wegen ungemütlicher Kurvenfahrten machen die neuen Doppelstockzüge seit der Inbetriebnahme immer wieder als «Schüttelzüge» Negativschlagzeilen. Die unvorhersehbaren ruckartigen Stösse während der Fahrt führten gar dazu, dass das Personal sich dafür einsetzte, den Einsatz auf den Zügen zu begrenzen.

Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer, Vorsitzender der Planungsregion Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Millionenschwere Investitionen halfen nicht, so gab die SBB im Sommer bekannt, fortan auf die Neigetechnik zu verzichten – und somit auch auf die versprochenen schnelleren Kurvenfahrten. Walter Schönholzer sagt dazu an der Pressekonferenz:

«Dieser Entscheid technischer Natur hat gravierende negative Auswirkungen auf die ganze Ostschweiz.»

Dieser Entscheid sei für die Ostschweizer Kantone weder nachvollziehbar noch akzeptabel.

Vollknoten St.Gallen in Gefahr

Das vielleicht wichtigste Opfer dieses Entscheids ist laut dem St.Galler Regierungsrat Beat Tinner, der dem Volkswirtschaftsdepartement vorsteht, der sogenannte Vollknoten St.Gallen. Im Bahnausbauschritt 2035 ist eine Fahrzeitverkürzung der Schnellzüge auf deutlich unter eine Stunde vorgesehen, was in St.Gallen den Vollknoten mit regelmässigen schlanken Anschlüssen auf den Regionalverkehr ermöglichen sollte.

St.Galler Regierungsrat Beat Tinner, Vorsteher Volkswirtschaftsdepartement. Ralph Ribi

Doch mit dem Wegfallen der Wako sei der Vollknoten nicht mehr wie geplant umsetzbar, denn die herkömmlichen Züge seien nicht schnell genug, so Tinner. Dies wirke sich negativ auf die Anschlüsse der S-Bahnen in St.Gallen, auf die Durchbindung des Interregio ins Rheintal und auf das Netz der Appenzeller Bahnen aus. Somit werde das Bahnnetz in der gesamten Ostschweiz beeinträchtigt. Tinner sagt:

«Wir wollen unbedingt, dass der Vollknoten St.Gallen endlich realisiert wird.»

Dieser sei bereits seit langem ein Anliegen der Ostschweiz. Ausserdem sei er notwendig, wenn man die Menschen dazu bewegen wolle, vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

Ostschweizer Kantone unterzeichnen Vernehmlassung

SBB und Bund wollten sich den zeitaufwendigen und teuren Bau neuer Zugstrecken dank der Doppelstockzüge des Typs FV-Dosto eigentlich ersparen. Doch es kam anders. Nun schlägt der Bund dem Parlament eine Aufstockung der Mittel für Projekte in anderen Landesteilen vor. Die Ostschweiz werde in den Plänen des Bundes jedoch vernachlässigt, finden die ÖV-Direktoren der sieben Kantone.

Wichtige Ostschweizer Projekte fehlten oder würden zur Streichung vorgeschlagen. Darunter die Einführung des Viertelstundentaktes bei der Bahnverbindung zwischen Frauenfeld und Wil, der Ausbau des Vollknotens St.Gallen, der Erhalt des Knotens Schaffhausen sowie die Umsetzung der künftigen Angebotskonzepte auf den Netzen der Appenzeller Bahnen und der Rhätischen Bahn.

Der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer fasst zusammen:

«Ohne Gegenwehr würde einem Lebens- und Wirtschaftsraum mit über 1,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und fast 700’000 Beschäftigten die Verbesserung des ÖV-Angebots verwehrt bleiben.»

Das wollen die Ostschweizer Kantone so nicht auf sich sitzen lassen. Medienwirksam unterzeichnen die sieben ÖV-Direktoren vor laufenden Kameras eine gemeinsame Vernehmlassungsantwort. Diese wird nun dem Uvek zugestellt.

Die Ostschweizer ÖV-Direktoren unterzeichnen gemeinsame Vernehmlassungsantwort. Ralph Ribi

Darin fordern die Kantone einen Verzicht auf die Streichung der Mittel für den Ausbau zum Viertelstundentakt auf der Strecke Frauenfeld–Wil und die Leistungssteigerung auf der Strecke Winterthur–St.Gallen. Ausserdem sollen Vorinvestitionen für eine zweite Röhre im Zimmerbergtunnel aufgenommen werden. Die stark befahrene, teilweise einspurige Strecke zwischen Zürich und Sargans stellt einen Engpass im Eisenbahnnetz dar.

Für die nächste Botschaft zum öffentlichen Verkehr, die der Bund dem Parlament im Jahr 2026 vorlegen wird, haben die Regierungen der Ostschweizer Kantone in der Vernehmlassungsantwort ebenfalls bereits Forderungen gestellt.

Unter anderem verlangen sie Massnahmen zur Kompensation des Verzichts auf das schnelle Fahren in Kurven auf der Strecke Zürich–St.Gallen–München. Es sollen Infrastrukturmassnahmen für die stündlichen Schnellzugsdirektverbindungen Basel–Konstanz–Kreuzlingen–St.Gallen getätigt werden: Ausserdem soll die Direktverbindung Zürich–Linthal wieder eingeführt werden.

