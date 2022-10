Kindsmord von Maseltrangen: Zwillingsbruder verarbeitet Trauma

Schicksalsschlag 1977 wurde seine Zwillingsschwester ermordet: Jetzt hat der Ostschweizer Benno Jud ein Buch über seine tragische Kindheit verfasst Ein grausamer Kindermord hat 1977 das idyllische Dorf Maseltrangen aufgewühlt. Benno Jud, Zwillingsbruder der ermordeten Achtjährigen, hat ein Buch über seine Lebensgeschichte geschrieben. Es wird bald veröffentlicht. Caroline Mohnke 26.10.2022, 05.00 Uhr

Benno Jud (53), Zwillingsbruder der 1977 ermordeten Lisabeth, vor ihrem Denkmal am Tatort. Bild: PD

Die Glocken der Kirchenuhr läuten, die Schafe weiden friedlich. Als wäre nie etwas geschehen in diesem 400-Seelen-Dorf, eingebettet zwischen Schänis und Kaltbrunn. Doch für Benno Jud nahm das Leben als Bub hier einen jähen Richtungswechsel. Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr, wie es einmal war. Er zeigt auf die Stelle vor der Kirche, wo einst das Grab seiner Zwillingsschwester Lisabeth lag, die vor 45 Jahren von einem «Jüngling», wie er in seinem Buch beschreibt, auf ihrem Schulweg brutal ermordet wurde. Jud erinnert sich an die Beerdigung seiner Schwester:

«Ich höre noch heute die Geräusche der Schaufel des Totengräbers.»

Schulweg durch den Wald

«Wir leben auf dem Bauernhof ‹Bergli›, 700 Meter über Meer, von dem es auf allen Seiten entweder hinauf- oder hinuntergeht», beschreibt Benno Jud den Ort, an dem er aufgewachsen ist, in seinem Buch. Das «Bergli» ist von vielen Bäumen umgeben, die zusammen einen dichten Wald bilden und die Grenze zum nächsten Nachbarn markieren. Da eine rentable Landwirtschaft unmöglich gewesen sei, habe sich sein Vater für das Verpachten entschieden. Ein Bauer habe die Wiese für das Gras und Heu genutzt, ein weiterer für eine Herde Schafe und der auswärtige Pächter für Rinder und einen Esel.

«Wir mussten einen abschüssigen und steinigen Waldweg hinunter in die Dorfschule nach Maseltrangen gehen», erzählt Benno Jud während des steilen Aufstiegs durch den Wald ins «Bergli». Eine Strasse in die andere Richtung habe ins Dorf Kaltbrunn geführt. An einer Stelle im Waldaufstieg bleibt er stehen. «Hier hat der Mörder meine Zwillingsschwester zum ersten Mal gesehen, als sie auf dem Waldweg hinunter ins Dorf gelaufen ist.» Kurze Zeit später gelangt er zum Tatort und der Gedenktafel seiner Schwester: «Lisbethli Jud 12.5.69 – 18.6.77».

Der Mörder kam mit dem Töffli

In seinem Buch beschreibt der 53-jährige Benno Jud die Begegnung zwischen Lisabeth und ihrem Mörder. Während des Schreibprozesses durfte er die Gerichtsakten studieren und sich mit dem Polizisten unterhalten, der damals für diesen tragischen Fall zuständig gewesen war.

Unverblümt berichtet Jud von den Aussagen des Täters im Polizeirapport und in den Gerichtsakten. Der knapp 17 Jahre alte Mörder war Sohn des auswärtigen Pächters, der sein Vieh beim «Bergli» untergebracht hatte. An diesem verhängnisvollen Samstagmorgen bekam der Täter den Auftrag von seinem Vater, auf die Tiere im «Bergli» aufzupassen. Mit dem Töffli fuhr er über eine Stunde von Eschenbach nach Maseltrangen, wo er das letzte Wegstück im Wald zu Fuss in Angriff nahm und die kleine Lisabeth auf ihrem Schulweg auf brutalste Art und Weise umbrachte und verscharrte.

Das geschah, obwohl die Eltern des jungen Mannes von den Behörden den Auftrag bekommen hatten, ihren Sohn zu beaufsichtigen, da er nur wenige Wochen vor der Tat ein ebenfalls achtjähriges Schulmädchen aus Eschenbach an seinem Wohnort vergewaltigt hatte.

«An diesem 18. Juni hatte ich eine Sommergrippe und musste das Bett hüten», erzählt Jud. Der Vater bot Lisabeth an, sie ins Dorf zu fahren, doch sie lehnte ab und machte sich allein auf den Weg. Das Grauen nahm seinen Lauf. Nachts um halb zwei überbrachten der Pfarrer und der Dorfpolizist die Todesnachricht ins «Bergli».

Benno Jud verlor seine Zwillingsschwester und wurde als Kind missbraucht. Bild: Caroline Mohnke

Eine letzte Umarmung

In seinem Buch beschreibt Benno Jud das letzte Wiedersehen, die letzte Umarmung mit seiner Zwillingsschwester im Spital Uznach: «Wir ziehen die Sonntagskleider an: für mich ein Hemd, gebügelte Hosen und die Halbschuhe. Die Schwestern tragen einen Faltenrock und eine Bluse.» Benno Jud hat nebst der verlorenen Schwester noch zwei ältere: Patricia und Monika.

«Plötzlich schrillt ein Mark und Bein durchdringender Aufschrei durch das Untergeschoss. Dies anzuhören und sich vorzustellen, dass die Eltern gerade vor ihrem toten Kind stehen, treibt mir Tränen in die Augen.»

Jud lebt heute mit seiner Frau in Luzern und ist Vater zweier erwachsener Kinder und eines Grosskindes. Nach dem Tod seiner geliebten Zwillingsschwester verlor die Mutter ein Kind in der zwölften Schwangerschaftswoche und hatte den innigsten Wunsch nach einem weiteren. Schliesslich entschlossen sich die Eltern für ein Pflegekind: Sebastian, der von seinem gewalttätigen Vater missbraucht und gezüchtigt worden war. Zu allem Leid vergriff sich dessen Vater auch noch an Benno Jud. Nach 44 Jahren fiel dieser in ein grosses Loch und fand im Schreiben eines Buches eine Möglichkeit, sein tragisches Schicksal zu verarbeiten.

Die Buchvernissage findet am 6. Januar 2023 um 19.30 im Kulturzentrum Schänis statt. Reservation: www.kultur-schaenis.ch.