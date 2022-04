Foodfotografin Karin Goldinger: Neues Leben nach schwerem Unfall

Schicksal «Manchmal lächle ich über mein früheres Ich»: Die St.Gallerin Karin Goldinger erfindet sich nach einem Unfall neu und wird Foodfotografin Sie war eine erfolgreiche Werberin, die nächtelang arbeitete und ein glamouröses Leben führte. Doch nach einem schweren Verkehrsunfall war im Leben der St.Galler Fotografin Karin Goldinger nichts mehr, wie es war. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Karin Goldinger hat sich auf Foodfotografie spezialisiert. Bild: Ralph Ribi

Konzentriert schneidet Karin Goldinger eine goldbraune Focaccia in Dreiecke. Wie eine Chirurgin platziert sie mit der Pinzette einen Rosmarinzweig, streut Salzkörner und ein paar Krümel getrockneter Tomaten aufs Tablett. «Es soll lebendig wirken», sagt sie und tröpfelt Olivenöl neben die Focaccia, die sie selbst gebacken hat.

Karin Goldinger ist Foodfotografin. «Gut essen war mir schon immer wichtig», sagt die gertenschlanke Frau, richtet die Kamera von oben auf das sorgfältig arrangierte Stillleben und wählt einen Bildausschnitt. Eine Auftragsarbeit für die «Genusswerkstatt Herisau».

Manchmal dauert es ein paar Stunden, bis das perfekte Bild im Kasten ist. Manchmal pröbelt die Fotografin einen Tag, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden ist. Manchmal ist die Feinschmeckerin so vertieft in ihre Arbeit, dass sie paradoxerweise zu essen vergisst. «Ich möchte Emotionen transportieren», sagt die 45-Jährige, die auch im Auftrag von Spitzenköchin Bernadette Lisibach von der «Neuen Blumenau» in Lömmenschwil fotografiert.

Mozzarella mit Heidelbeeren und Waldmeister, fotografiert von Karin Goldinger. Bild: Karin Goldinger

Kunden in der ganzen Schweiz betreut

Wie bei vielen glücklichen Berufsmenschen war auch Karin Goldingers Weg zur Foodfotografin nicht geplant. Sie wächst in Wittenbach auf, lernt Typografin und arbeitet in einer St.Galler Grafikagentur. Die junge Frau steigt rasch auf, bildet sich zur Marketingassistentin weiter. Bald betreut sie Kundinnen und Kunden in Zürich und Basel. Oft arbeitet sie nächtelang durch. Sie verdient gut, geht aus, reist viel, hat einen grossen Freundeskreis.

«Ich war voll im Saft, führte ein glamouröses Leben.»

Bis an einem Sommertag im Jahr 2005, in den Ferien in Portugal. An einer Kreuzung fährt ein Mähdrescher in ihr Auto. Der alkoholisierte Fahrer hat das Rotlicht übersehen. Die Koffer im Auto sind verschnitten. Karin Goldinger und ihr Fahrer steigen aus. Wie durch ein Wunder scheinen sie unversehrt.

Karrierefrau vermisst ihre Superpower

Doch am nächsten Morgen kann die damals 29-Jährige den Kopf nicht mehr vom Kissen heben. Ihr Kopf dröhnt, der Nacken schmerzt. Noch ahnt sie nicht, dass sie ein schweres Schleudertrauma erlitten hat – und dass die Schmerzen von nun ihren Alltag bestimmen werden. Kaum sitzt sie vor dem Computer, wird ihr schwindlig. Sie fühlt sich abgeschnitten, als trenne ein dichter Nebel sie von ihren Mitmenschen. «Ich funktioniere nicht mehr», stellt sie fest. «Wo ist meine Superpower?»

Früher war sie eine Schnelldenkerin. Wenn alle todmüde waren in der Agentur, arbeitete sie noch ein paar Stunden weiter. Nun fühlt sie sich von Sinnesreizen überflutet und leidet unter Sprachstörungen. Ihr berufliches Umfeld reagiert verständnisvoll. Sie reduziert ihr Pensum und macht Fortschritte. Doch es gibt auch immer wieder Rückfälle, die ihr zeigen:

«Mit Fleiss komme ich nicht weiter.»

Geschätzte 25'000 Unfallopfer erleiden pro Jahr ein Schleudertrauma. Bei den meisten klingen die Beschwerden wieder ab. Doch zehn bis 20 Prozent der Patientinnen und Patienten leiden dauerhaft.

Unsichtbare Verletzungen

Karin Goldinger verliert Stelle und Einkommen. «Das Perfide ist, dass feine Nerven am Nacken verletzt sind, aber dass man auf den Röntgenbildern nichts davon sieht.» Nach einer Reha will sie um jeden Preis wieder arbeiten. «Eine IV-Rente kam nicht in Frage. Ich wollte nicht in diese Mühlen kommen.»

2010 nimmt sie ein Fotografiestudium in Zürich in Angriff. Ein Kraftakt, der ihr alles abfordert.

«Ich fühlte mich wie ein Akku, der sich nicht mehr auflädt.»

Trotzdem schafft sie nach vier Jahren erfolgreich den Abschluss. «Es war mir immer klar: Ich muss selbst besorgt sein, dass ich wieder auf die Beine komme.»

Karin Goldinger in ihrem Studio im St.Galler Haggen-Quartier. Bild: Ralph Ribi

Heute ist sie unter dem Namen «Goldani Fotografie» selbstständig in ihrem lichtdurchfluteten Fotostudio in einem alten Industriegebäude im Quartier Haggen in St.Gallen. Ihre fotografischen Arbeiten erstrecken sich vom Foodbereich über Interior bis hin zu Porträts. Sie erstellt Bild- und Farbkonzepte für Werbeagenturen und wird schon frühzeitig in den Gestaltungsprozess eingebunden.

Sie scrollt am Computer durch ihre Bilder: eine Tasse Tee, die im schummrigen Dämmerlicht dampft, oder ein Schwingbesen mit Schokomuffins, die so von Kakao durchtränkt wirken, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Karin Goldinger hat ein Gespür für die sinnliche Qualität schöner Dinge.

Die Fotografin kocht auch privat gern und experimentiert mit Essen. Bild: Karin Goldinger

Auf Tischen hat sie in ihrem Studio Besteck, Silberschalen, Schüsseln und Gläser bereitgestellt. Schönes Geschirr sei enorm wichtig. «Es ist die Bühne fürs Essen», sagt Karin Goldinger. Die Requisiten bezieht sie aus dem Fundus des «Brocki 55» und eines angegliederten Sammlerportals.

Sie schenkt Tee in eine hauchdünne Porzellantasse mit goldenem Muster ein. «Es ist mir wichtig, aus welcher Tasse ich Tee trinke», sagt die Ästhetin.

Gesundheitlich gehe es ihr wieder gut. Das ermutigt sie, ihre Geschichte zu erzählen: «Ich will den Leuten, die Ähnliches erlebt haben, ein Licht geben.» Manchmal lächelt sie liebevoll-nachsichtig über ihr früheres Ich. Sie glaubt, dass sie früher mit zu viel Tempo unterwegs war, zu viel arbeitete, Raubbau trieb mit ihrem Körper. «Nichts passiert ohne Grund. Daran glaube ich.»

Neue Prioritäten

Der Unfall habe sie gezwungen, auf die Bremse zu treten. Ihre Prioritäten hätten sich verschoben. Weg von Prestige, Karriere und der Welt des schönen Scheins. Hin zu Genuss, Gesundheit und einem guten Umfeld. «Das ist mir am wichtigsten.» Früher lebte sie in der Stadt St. Gallen, heute auf dem Land: In Egnach, nur ein paar Schritte vom Bodensee entfernt. War sie früher viel unterwegs und dauernd unter Menschen, geniesst sie heute lieber die Stille. Auch ein gutes Gespräch mit Freunden in ihrem Daheim weiss sie zu schätzen. Oder ein liebevoll zubereitetes Essen, das sie bewusst und achtsam zu sich nimmt. Sie mag die Sterneküche ebenso wie Hausmannskost. Wie einen Braten oder eine Pasta an einer Sauce, die stundenlang geköchelt hat. Sie atmet tief durch, lehnt sich zurück. «Ich nehme nicht mehr alles so furchtbar ernst.»

