Schicksal Die Mutter war Alkoholikerin und seine Kindheit ein Albtraum – 54-Jähriger aus dem Thurgau sagt: «Mein Trotz hat mich gerettet» Er hat erlebt, was man keinem Kind wünscht. Doch er hat es geschafft, sein Leben ist jetzt glücklich. Geholfen haben ihm die Menschen, die ihn gefordert haben. Ida Sandl 05.07.2021, 18.00 Uhr

Florian B. sitzt auf einer Bank in Weinfelden. Der lange Schatten seiner Vergangenheit wird ihn sein Leben lang begleiten, doch er hat gelernt, damit umzugehen. Bild: Kevin Roth

Heute kann Florian B.* sogar über den Suizid seiner Mutter sprechen. Er war damals 13, mitten in der Pubertät. Sie hatte ihn zum Spaziergang eingeladen, weil sie ihm etwas erzählen wollte. Wieder hatte sie getrunken, lallte nur noch. «Du kannst nicht einmal richtig reden», brach es in seinem Frust aus ihm heraus. Da drehte sie sich um und ging weg. Eine Woche später wurde ihr Leichnam aus dem Rhein geborgen.

Als ihm die Nachricht von ihrem Tod überbracht wurde, habe er Erleichterung verspürt: «Es ist endlich vorbei.» Gleichzeitig empfand er aber auch Trauer und das Gewissen plagte ihn wegen der vermeintlichen Mitschuld. Dass all diese Gefühle parallel da sein können und dies normal ist, wurde ihm erst viel später bewusst. Lange Zeit schwieg er und es dauerte Jahre, bis er sich verzeihen konnte.

Heute möchte Florian B. anderen Mut machen. Die Kampagne der Suchtberatung Perspektive Thurgau hat ihn animiert, seine Geschichte zu erzählen. Er sagt: «Wenn man es schafft, das Erlebte ins eigene Leben zu integrieren, kann man daraus sogar Kraft schöpfen.»

Manchmal kam die Polizei und brachte die Mutter in die Psychiatrie

Der Mann, der mit grossen Schritten vom Bahnhof Frauenfeld kommt, hat ein offenes Gesicht und warme Augen. Er ist 54 Jahre alt, lebt im Thurgau, er hat einen Beruf, der ihm Freude macht, und Menschen, die ihm nahestehen. «Es geht mir gut», sagt Florian B. Das war nicht immer so.

Florian B. ist aufgewachsen, wie man es keinem Kind wünscht. Die Mutter war alkoholkrank, sie und der Stiefvater stritten viel, oft nachts und so laut, dass er aufgewacht ist. Manchmal kam die Polizei und nahm die Mutter mit in die Psychiatrie. Es waren Erlebnisse, die er mit niemandem teilen konnte:

«Nach so einer Nacht gehst du am Morgen nicht in die Schule und erzählst deinen Freunden, was daheim los war.»

Ein Kind erlebe solche Szenen anders als ein Erwachsener, sagt Florian B. Er habe gebannt, gefesselt zugeschaut, das Herz klopfte und er spürte ein eigenartiges Gefühl der Beklemmung. Doch für die Eindrücke und Empfindungen fehlten ihm die Worte. So sei er im doppelten Sinne ohnmächtig gewesen.

Er wollte kein Mitleid, er wollte Normalität

In dem Dorf, in dem Florian B. aufgewachsen ist, wussten alle, was bei ihm zu Hause los war. Er spürte es daran, dass die Leute besonders freundlich zu ihm waren, wenn er als Kind im Laden Alkohol kaufen musste oder wenn die Mutter mal wieder auf Entzug war. «Das hat mich noch mehr aufgeregt.»

Er wollte kein Mitleid, er wollte Normalität. Die gab es zu Hause nicht. Dafür fand er sie bei der Mutter eines Freundes, die ihn behandelte wie ihre eigenen Kinder. Bei der er sich wie selbstverständlich mit an den Tisch setzen konnte. Oder beim Bauern, dem er in den Sommerferien beim Heuen half, bei den Wanderungen mit seinem Vormund.

Wenn die Welt um einen herum kaputt ist, baust man sich seine eigene

Als Kind habe er intuitiv Dinge gemacht, die ihm guttaten, und sich so seine eigene Welt erschaffen. Er tat, was Kinder so tun, Baumhütten bauen, Höhlen erkunden, sich mit anderen treffen. In der Zeit zwischen dem Verschwinden der Mutter und der Todesnachricht habe er in einer Art Zeit- und Raumkapsel gelebt und dabei ihr Vermisstsein total ausgeblendet. In der Schule bastelten sie gerade eine Fasnachtsmaske:

«Ich lebte dafür, diese Maske fertig zu machen.»

Als Florian B. etwa 17 war, entdeckte er die Literatur für sich und fand so langsam die Sprache für sein inneres Erleben. Im Nachhinein sieht er das Lesen als Schlüssel zur Befreiung, einen Weg, mit dem Erlebten konstruktiv umgehen zu können. Seine Mutter sei eine gute Frau gewesen, eine mit vielen Talenten. Doch der Alkohol entwürdige einen Menschen. Das spüre ein Kind und schäme sich deswegen für die betrunkenen Eltern. Die Rolle als Vorbild gehe verloren.

Der Griff zur Flasche schafft nur kurzfristig Erleichterung. Archivbild: Nana Do Carmo

Der Stiefvater habe ihn wie das eigene Kind angenommen. «Ein wirklich guter, bewundernswerter Mann.» Doch mit der Situation sei er wie die ganze Familie komplett überfordert gewesen. Weshalb seine Mutter trank, weiss Forian B. nicht, es interessiere ihn auch nicht.

«Ich bin mit einem gewissen Mass an Trotz auf die Welt gekommen. Das war meine Rettung.»

Er spricht aber auch von der Last auf der Seele, die man trägt, wenn man so aufwächst wie er. Florian B. traf immer wieder auf Menschen, die an ihn geglaubt, die ihn gefordert, ihm Mut gemacht haben. Das half ihm, nicht aufzugeben.

Er lernte, sein Leben aktiv zu gestalten, und weigerte sich, eine Opferrolle anzunehmen oder über das Geschehene zu klagen. Heute will er Menschen in einer ähnlichen Situation zeigen, dass man mit dem Erwachsenwerden die Verantwortung für sein Leben übernehmen und die Vergangenheit annehmen müsse.



«Als 40- oder 50-Jähriger kann man nicht mehr die Eltern für das eigene Leben verantwortlich machen.»

Auch wenn Florian B. heute ein glückliches Leben führt; die Vergangenheit wird ihn stets begleiten, obwohl sich der Blickwinkel mit jeder Lebensdekade verändere. Was bleibt, sei die eigenartige beklemmende Atmosphäre von damals. Und einzelne Szenen, die noch so lebhaft sind, dass sich ihm der Hals zusammenschnürt, wenn er daran denkt.

«Insgesamt ist es nur noch ein Hauch und dauert nur einen Lidschlag lang, dann taucht es wieder weg. »

*Name von der Redaktion geändert