Hagelschäden in St.Gallen brachen alle Rekorde

Abfahrt in Wengen Norweger Kilde in Führung – Odermatt auf Zwischenrang 2, Feuz auf 3

Am Freitag steigt die erste von zwei Abfahrten am Lauberhorn auf verkürzter Strecke. Schlagen die Schweizer nach dem Super-G auch in der Königsdisziplin zu? Verfolgen Sie das Rennen im Ticker und im Stream.