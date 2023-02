Sargans: Hoher Sachschaden nach Selbstunfall mit einem Anhänger

Sargans Rückstau und hoher Sachschaden nach Selbstunfall mit einem Anhänger Am Samstag, kurz vor dem Mittag, kam es auf der Autobahn A3, Fahrtrichtung Zürich, zu einem Verkehrsunfall eines Autos mit Anhänger. Dabei wurden beide Fahrspuren blockiert. Der Verkehr staute sich in der Folge für die Dauer von über einer Stunde. 04.02.2023, 15.33 Uhr

Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Bild: Kapo SG

Ein 28-jähriger Mann war mit seinem Auto mit Anhänger auf der Normalspur in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Auf dem Anhänger führte er ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Auflieger mit. Kurz nach der Autobahneinfahrt Mels kam der Anhänger gemäss Polizeimeldung aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern.

Der 28-Jährige versuchte erfolglos, die Fahrzeugkombination zu stabilisieren. In der Folge drehte sich das Auto mit dem Anhänger und kam quer über beide Fahrspuren zum Stillstand. Der Auflieger des landwirtschaftlichen Fahrzeuges kippte daraufhin zur Seite auf die Fahrbahn.

Der Anhänger kam ins Schlingern und der Fahrzeuglenker verlor die Kontrolle. Bild: Kapo SG

Beim Unfall entstand Sachschaden am Auto und am mitgeführten landwirtschaftlichen Fahrzeug sowie an der Strasseneinrichtung in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es während über einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Teilweise konnte der Verkehr durch die örtliche Feuerwehr umgeleitet werden. (kapo/chs)