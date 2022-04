SG, TG: Dubiose russische Firmen, aber noch keine Sanktionsfälle

Sanktionen Kohlekonzern, Drohnenbauer, unfreiwilliger Honorarkonsul: Russische Spuren, aber noch keine Sperrungen in den Kantonen St.Gallen und Thurgau Die St.Galler und Thurgauer Kantonsbehörden haben bisher noch keine Vermögenswerte von Russen auf der Sanktionsliste festgestellt. Einige der heiklen Verbindungen wurden inzwischen gekappt, haben sich durch Wegzug entschärft oder werden nicht angesprochen. Marcel Elsener und Silvan Meile Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von 2004 bis 2020 Sitz des vom russischen Oligarchen Andrei Melnitschenko beherrschten Kohlekonzerns Suek: das Geschäftshaus an der Vadianstrasse 59 in St. Gallen. Bild: Urs Bucher

Die Kantone tun sich mit der Suche nach sanktionierten russischen Vermögenswerten noch immer schwer, obwohl sich seit dem pitoyablen Auftritt des Zuger Finanzdirektors Heinz Tännler vor zwei Wochen in der SRF-Sendung «Reporter» einiges getan hat. Und obwohl das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Bern inzwischen eine Merkliste für das Vorgehen der kantonalen Behörden erstellt hat. Grundsätzlich müssen nicht nur Kantone, sondern alle «Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen», die unter die Sperrung fallen, diese dem Bund unverzüglich melden.

Wie zum Beleg, wie unangenehm den Amtsstellen die Sache der Sanktionen infolge des Vernichtungskriegs von Russland in der Ukraine ist, braucht unsere Anfrage beim Kanton St.Gallen mehrere Anläufe. Die Fragen zum Thema, was der Kanton bisher unternommen hat, um den Sanktionen gerecht zu werden, werden vom Finanz- und vom Volksdepartement zunächst nur ausweichend und kompliziert beantwortet.

St.Gallen hat noch keine Fälle entdeckt, aber die Suche läuft weiter

Die Meldepflicht gilt für das Handelsregisteramt, das Grundbuchamt und – ungeachtet des Steuergeheimnisses – auch für das Steueramt. Die Ämter hätten bis jetzt noch keine Fälle entdeckt und gemeldet, lässt der Kanton St.Gallen verlauten. «Die Suche läuft aber weiter.» Dies gilt besonders auch für Immobilien: Die kantonale Grundbuchaufsicht erhalte eine Meldung, wenn eines der 64 kommunalen Grundbuchämter eine Sperrung eintrage und diese wie verlangt sofort und direkt dem Seco melde. Bis dato seien bei der Grundbuchaufsicht noch keine solchen Meldungen seitens der Gemeinden eingegangen, teilt die Kommunikationsabteilung mit.

Das St.Galler Steueramt prüfe seit Erhalt des Seco-Merkblatts, also 1. April, bei sämtlichen sanktionierten Personen und Firmen, ob es «Kenntnis hat von solchen Vermögenswerten». Auf Nachfrage nach dem Stichdatum der geklärten Anweisungen heisst es, dass die Suche nach möglichen Sanktionsobjekten im Kanton am 28. Februar begonnen habe. «Seither sind weitere Abklärungen initiiert worden und hinzugekommen.» Auf die Frage, ob der Kanton auch die Osteuropa zugewandten St.Galler Banken und Anwälte in die Pflicht genommen habe, winken die Behörden ab: Es sei nicht Aufgabe des kantonalen Steueramts, diese auf die bundesrätliche Verordnung hinzuweisen.

Thurgauer Finanzdirektor: «Die sind nicht bei uns»

Auch im Thurgau gab die Suche nach Vermögen sanktionierter Oligarchen keinen Treffer. Die Behörden hätten keine Hinweise auf Personen oder Firmen gefunden, die auf der Sanktionsliste auftauchen und im Kanton Verstrickungen aufweisen. Das sagt der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin. Von den knapp 900 Personen und mehr als 60 Unternehmen, deren Vermögen gemäss den Sanktionen gegen Russland eingefroren werden sollen, hat demnach niemand einen Bezug zum Thurgau. «Die sind nicht bei uns», sagt Martin. Weder das Handelsregister-, das Steueramt noch die Grundbuchämter seien auf entsprechende Hinweise gestossen.

Auch wenn in den beiden grösseren Ostschweizer Kantonen noch keine Sanktionsfälle gefunden wurden, so gab es zumindest in St.Gallen doch einige Firmen mit zweifelhaften russischen Verbindungen. So landete die ChimConnect AG in Buchs als einzige Schweizer Firma auf einer US-Sanktionsliste im März 2021: Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, russische Massenvernichtungswaffen-Programme unterstützt zu haben, doch erwies sich die St.Galler Adresse zu jenem Zeitpunkt nur noch als leere Hülle. Und im Sommer 2019 machte die Firma Argus Aviation Technologies AG Schlagzeilen, die auf dem Flughafen St.Gallen-Altenrhein Drohnen bauen sollte. Strippenzieher waren ein Israeli und ein Franzose, beide mit engen Beziehungen zu Russland.

Nimmt der Kanton seit Kriegsbeginn in der Ukraine Firmen mit fragwürdigen und allenfalls rufschädigenden Verbindungen zur derzeitigen russischen Regierung und deren Institutionen (wie der Armee) unter die Lupe? Man sei in diesem Bereich «sensibilisiert», lässt der Kanton verlauten und werde «bei Kenntnis von solchen Verbindungen mit dem Seco Kontakt aufnehmen».

Der russische Kohlekonzern neben der St.Galler Stadtpolizei

«Sensibilisiert» müssten die St.Galler Kantonsbehörden auch wegen der Rohstoffunternehmen mit russischen Verwaltungsräten sein, die 2004 und 2011 in der Hauptstadt angesiedelt wurden und mittlerweile in den Kanton Zug zogen. Nebst der Erdölfirma Transoil (heute Terraoil), die zeitweise die St.Galler und später die Zuger Staatsanwaltschaft beschäftigte, ist das der grösste russische Kohlekonzern Suek. Im Gegensatz zur Transoil vermeldete der Kanton den stillen Zuzug des Rohstoffhandelgiganten nur beiläufig. Dabei soll die Suek im Kopfbau des Stadtpolizeigebäudes, angeblich mit 50 Angestellten tätig gewesen sein. Das von der Rentenanstalt gebaute Geschäftshaus an der Vadianstrasse 59 ist im Besitz der Swiss Life Asset Managers Luxemburg.

So still die Suek zugezogen war, so still verschwand sie 2020 nach Baar in den Kanton Zug. Dort, im früheren Glashaus von Marc Rich, residiert auch die zweite grosse Firma im Mehrheitseigentum des Oligarchen Andrei Melnitschenko, der Düngemittelhersteller Eurochem. Melnitschenko, der in St.Moritz wohnt, landete nach Kriegsausbruch auf der EU-Sanktionsliste und hat seine Verwaltungsratssitze abgetreten. Weltweit Schlagzeilen machte er mit seiner weltgrössten Segelyacht, die von der italienischen Polizei beschlagnahmt wurde.

Mit Auskünften zum St.Galler Ableger des russischen Kohlekonzerns tat sich die St.Galler Regierung immer schwer. Auf eine Interpellation von Peter Hartmann (SP), der die Ansiedlungsbedingungen der Rohstoffunternehmen Transoil und Suek erhellen wollte, gab es 2013 kaum Informationen. Er müsse feststellen, dass die Regierung «äusserst schmallippig» antworte. Es gebe «keine Bereitschaft der staatlichen Organe, die Versprechen von solchen Unternehmen zu kontrollieren», dies im Gegensatz zur Unterstützung bei der Ansiedlung, bei der Liegenschaftssuche und «wahrscheinlich auch bei den Steuererleichterungen». Angesichts möglicher Reputationsschäden gerate die kantonale Standortförderung in ein schiefes Licht.

Die Fragen nach Steuererleichterungen und dem Reputationsrisiko durch solche Rohstofffirmen stellt die SP nun erneut in einem Vorstoss, der sich auf die Sanktionen bezieht. Auch die Grünen wollen von der Regierung wissen, wie die Ämter ihrer Meldepflicht nachkommen. Vorläufig macht der Kanton weiterhin ein Geheimnis um die Suek: Die Ansiedlung liege rund 20 Jahre zurück, heisst es, es sei «heute nicht mehr nachvollziehbar, ob Aktivitäten von Seiten der Standortförderung zur Ansiedlung des Unternehmens gemacht wurden». Die Frage, wie der Kanton involviert war und ob es – wie damals üblich - Steuererleichterungen für zehn Jahre gab, müssten die damaligen Verantwortlichen - Volkswirtschaftsdirektor Josef Keller, Wirtschaftsamtsleiter Nicolo Paganini, Standortförderungschef Remo Daguati – beantworten können.

Der letzte Hinweis auf die Suek in St.Gallen war ein Schild am Einsteingebäude an der Wassergasse, das erst in diesen Tagen abmontiert wurde. Ansonsten hat die Firma kaum Spuren hinterlassen. Kurioserweise taucht sie auf der Sponsorenliste des Begegnungsplatzes Kellen in Goldach auf, den der spätere Standortförderer Beat Ulrich initiiert hatte: Dort figuriert die Suek zwischen Stürm SFS, SVP Goldach und Turnverein Untereggen als Geldgeber. Ob Melnitschenko einmal auf dem Raketen-Spielplatz weilte, ist nicht anzunehmen.

Regionale Promotionsfirma kündigte Vertrag mit Russland-Vermittler

Der Kanton St.Gallen hatte noch mit zwei ganz anderen russischen Oligarchen und Milliardären zu tun: Oleg Deripaska verklagte 2012 vergeblich die KB-Tochter Hyposwiss im Kampf um die Kontrolle über den russischen Rohstoffkonzern Norilsk Nickel. Und der nach seiner Haftentlassung 2013 ins Schweizer Exil geflüchtete Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski lebte ein gutes Jahr in Rapperswil-Jona, bevor er 2015 nach London zog.

Wenn da und dort in der Ostschweiz in den letzten Jahren russische Unternehmer oder Investoren Interesse zeigten, wie angeblich am Kloster Scholastika in Tübach, war das meist nur eine Randnotiz. Laut Auskunft des St.Galler Amts für Wirtschaft gab es noch eine einzige Ansiedlung aus Russland – eine Firma im Medizinalbereich mit nicht einmal fünf Mitarbeitern. Jedoch setzten die vier Ostschweizer Kantone SG, TG, AI und AR in ihrer gemeinsamen Standortpromotion der St.Gallen-Bodensee-Area (SGBA) auf einen Mittler für den russischen und osteuropäischen Markt. Der Vertrag mit dem in Konstanz ansässigen Russen Yuri Oyseenko, Präsident von Swiss Engineering Ostschweiz, sei nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine «per sofort gekündigt und alle Aktivitäten in Zusammenhang mit Russland eingestellt worden», heisst es seitens der SGBA.

Der Thurgauer Berater russischer Firmen schweigt

Zumindest im Thurgau sind einige russische Firmen aktiv. Gemäss den Ansiedlungsreporten des Amts für Wirtschaft und Arbeit haben sich in den vergangenen zehn Jahren mindestens 20 Firmen aus Russland im Thurgau neu niedergelassen. Das dürfte zumindest teilweise der Verdienst von Jan Peter Huland sein. Der Unternehmensberater und Russlandexperte aus Tägerwilen hat es sich mit seiner Firma Ruswiss Huland AG zur Aufgabe gemacht, russische Firmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Ansiedelung in der Ostschweiz zu beraten. Dafür arbeitet er auch mit den Kantonen Thurgau, St.Gallen und den beiden Appenzell zusammen. «Ich betreue Ostschweizer und russische Unternehmen für den Markteintritt im jeweils anderen Land», erklärte er 2014 gegenüber dieser Zeitung.

Heute lehnt Huland Medienanfragen ab. Die aktuelle Situation veranlasst ihn zur Zurückhaltung. Er sagt:

«Ich versuche als Schweizer Bürger und als Schweizer Geschäftsmann - so gut wie möglich - weiterhin eine neutrale Position einzunehmen.»

Groteske Ernennung zum Honorarkonsul

Neutralität wahrte auch der Thurgauer Zughersteller und alt SVP-Nationalrat Peter Spuhler, nachdem er im November 2020 als Nachfolger des in Rorschach und Moskau tätigen Rechtsanwalts Karl Eckstein zum russischen Generalkonsul ernannt wurde. Diese Stelle hätte den Zughersteller verpflichtet, Russinnen und Russen in der Ostschweiz zu unterstützen, ihnen Kontakte zu vermitteln.

Die Meldung von Spuhler als Honorarkonsul Russlands in der Schweiz kam tatsächlich vom Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Der Bundesrat habe die russische Regierung ermächtigt, ihr Konsulat in Zürich wieder zu eröffnen, hiess es darin. Die unerwartete Ernennung kippte ins Groteske, als bekannt wurde, dass Spuhler offenbar ohne seine Einwilligung zu dieser Funktion kam. Die Kommunikationsabteilung seiner Firma Stadler Rail sagte auf Anfrage: «Peter Spuhler hat sich nie formell oder informell dazu bereit erklärt, das Amt des russischen Honorarkonsuls in Zürich zu übernehmen. Er steht für dieses Amt nicht zur Verfügung.» Und: Eine offizielle Anfrage habe es nie gegeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen