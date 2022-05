St.Galler Spitäler erhalten deftige Finanzspritze von 163 Mio.

Sanierungspaket 163-Millionen-Finanzspritze für die St.Galler Spitäler – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Die St.Galler Spitäler stehen finanziell schlechter da als erwartet, eine rasche Erholung ist nicht in Sicht. Einzelne haben ihr Eigenkapital aufgebraucht und benötigen dringend Geld. Die Regierung ist bereit, für die notwendige Kapitalerhöhung tief in die Tasche zu greifen: Sie legt ein Sanierungspaket von 163 Millionen Franken vor. Regula Weik Jetzt kommentieren 11.05.2022, 17.15 Uhr

Das Spital Grabs soll ausgebaut, seine Kapazität um 50 Betten aufgestockt werden. Bild: PD

Die St.Galler Spitäler seuchen sich von Jahr zu Jahr durch. Um ihre Finanzen steht es nicht zum Besten. Und eine rasche Besserung ist nicht in Sicht. Schon länger ist klar: Aus eigener Kraft kommen die Spitäler nicht aus dem Finanzschlamassel heraus. Die Pandemie ist nur ein Teil ihrer Not. Ihre Situation hat sich grundsätzlich verschärft, die Zahlen mussten massiv nach unten korrigiert werden. Leodegar Kaufmann, Vize-Verwaltungsratspräsident der Spitalverbunde, hielt denn auch bei der Präsentation der Jahresbilanz Mitte März fest: «Wir tauchen tiefer und werden länger unter Wasser bleiben als angenommen.» Der Verwaltungsrat habe anfangs zwei bis drei Jahre mit Verlusten gerechnet – «nun dürfte dies ein bis zwei Jahre länger dauern».

2021 fuhren die St.Galler Spitäler ein Defizit von 102 Millionen ein. 2022 wird erneut mit einem Verlust von 36 Millionen gerechnet. Doch es sind nicht allein die budgetierten Verluste, die beunruhigen. 2021 war das Betriebsergebnis (das Ebitda) in drei Regionen – Ausnahme ist das Kantonsspital – negativ. Das heisst nichts anderes, als dass für den laufenden Betrieb Eigenkapital gebraucht wird. Geld, das teils gar nicht mehr vorhanden ist.

Allein das macht deutlich: Sollen die St.Galler Spitäler in absehbarer Zukunft auf sicheren Füssen stehen, tut ein Hilfspaket des Kantons bitter not. Bereits länger wird gemunkelt, es werde sich dabei wohl um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln. Nun hat die Regierung am Mittwoch die Vorlage zur Kapitalerhöhung vorgelegt – und: Sie plant eine 163-Millionen-Finanzspritze für die Spitäler. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Die stärkste Finanzspritze soll die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland erhalten, nämlich 64,5 Millionen Franken. Für das Spital Linth in Uznach sind 39,2 Millionen vorgesehen, für die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg 30,7 Millionen und für das Kantonsspital St.Gallen 28,5 Millionen.

Das Eigenkapital der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg war bereits Ende 2021 negativ. Sie ist somit eigentlich bankrott. Das kommt nicht von ungefähr: Im Zusammenhang mit dem Verkauf des Spitals Wattwil waren Wertberichtigungen von über 50 Millionen Franken nötig. Das Eigenkapital des Spitals Linth wird 2023 aufgebraucht sein, jenes der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland 2025.

Der Kanton möchte mit dieser Summe erreichen, dass die vier Spitalverbunde ab 2026 eine durchschnittliche Eigenkapitalquote von 23 Prozent ausweisen.

Finanzchef Marc Mächler wird nicht mit millionenschweren Koffern vor den Spitälern vorfahren. Die Kapitalerhöhung soll in erster Linie über die Umwandlung von Kontokorrent- oder Betriebsdarlehen in Eigenkapital erfolgen. Ergänzend werden auch Baudarlehen in Eigenkapital umgewandelt.

Das hängt von der Art und der Höhe der Finanzhilfe ab. Übersteigt die Umwandlung von Kontokorrent- oder Betriebsdarlehen in Eigenkapital die Höhe von 15 Millionen Franken, hat das Volk das letzte Wort; das ist bei der Hilfe an die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland (40 Mio.) und fürs Spital Linth (39 Mio.) der Fall. Der Beitrag an die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg liegt mit 9 Millionen darunter; er untersteht dem fakultativen Finanzreferendum. Die Volksabstimmungen finden voraussichtlich im Frühsommer 2023 statt.

Über die Umwandlung von Baudarlehen kann das Kantonsparlament abschliessend entscheiden. Es berät die Vorlage in der zweiten Jahreshälfte.

Für finanziell angeschlagene Spitäler stehen die Türen der Banken nicht sperrangelweit offen; die St.Galler Spitäler sind derzeit schlicht nicht kreditwürdig. So spielt der Kanton «Bank» – seine Vermögenslage lässt dies derzeit zu.

Die bisherigen Hilfen des Kantons für einzelne Spitalregionen – so hatte er wiederholt die Kontokorrentlimite erhöht – waren im Kantonsparlament auf Kritik gestossen. «Das war heikel», gibt Finanzchef Marc Mächler unumwunden zu. Doch mit der jetzt geplanten Überführung in Eigenkapital sei die Situation «transparent und in korrekte Bahnen überführt».

Die geplante Kapitalerhöhung ist nicht die erste Finanzspritze für die Spitäler. Vor gut einem Jahr hatte das Kantonsparlament für die Regionen Fürstenland-Toggenburg und Rheintal-Werdenberg-Sarganserland bereits Hilfen von 88 Millionen beschlossen. Geht das nun ewig so weiter? Er hoffe, dass dies «der letzte Sanierungsschritt» sei, antwortet Finanzchef Mächler. Es sei viel Geld – «ein stolzer Betrag», der den Spitälern etwas Spielraum lasse, sollte sich die Situation nochmals verschlechtern.

«Die Spitäler müssen mittelfristig selbsttragend sein und auch ihre Investitionen selber tätigen können», ergänzt Gesundheitschef Bruno Damann. Das müsse das «absolute Ziel» sein. Die St.Galler Spitäler sind ein Milliardenunternehmen. Für 2022 ist ein Umsatz von 1,3 Milliarden budgetiert. Die Spitalverbunde erwarten ab 2027 ein positives Gesamtergebnis.

Finanzchef Mächler muss nicht lange überlegen: «Die Strategie ist hundertprozentig richtig.» Es gebe nur ein Problem: «Wir sind zu spät dran. Wir hätten sie zehn Jahre früher aufgleisen müssen.» Nun seien die Finanzlöcher und der Sanierungsbedarf grösser. Gesundheitschef Damann ergänzt: «Die 9-Spitäler-Strategie wäre uns weit teurer zu stehen gekommen.»

Die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland soll zusätzlich ein rückzahlbares Darlehen von 100 Millionen Franken erhalten. Das Spital Grabs soll ausgebaut werden – da Altstätten 2027 geschlossen und Walenstadt auf Ende Jahr ans Kantonsspital Graubünden verkauft werden soll. Die Kapazitäten in Grabs sollen um 50 Betten aufgestockt, und es soll ein Neubau für Onkologie, Gefässheilkunde und Radiologie erstellt werden. Dadurch erhöhen sich die Baukosten von ursprünglich 159 auf 216 Millionen Franken.

