Sanierungsarbeiten Weil der Boden auf dem Areal des Regionalgefängnisses mit Schadstoffen belastet ist: Altlastensanierung in Altstätten startet Der Boden, auf dem das Regionalgefängnis Altstätten erweitert werden soll, ist mit Schadstoffen belastet. Ende August beginnt der Kanton St.Gallen mit der Sanierung des belasteten Baugrundes. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund sechs Monate. Viviana Troccoli 25.08.2022, 17.59 Uhr

Die Altlastensanierung in Altstätten startet in wenigen Tagen. Bild: Ralph Ribi

Das Regionalgefängnis in Altstätten soll erweitert und erneuert werden, schreibt das Bau- und Umweltdepartement in einer Medienmitteilung. Für den Anbau ist das angrenzende Grundstück Händler vorgesehen. Das Areal ist jedoch mit per- und polyfluorierten Akrylverbindungen (PFAS) belastet. Diese Schadstoffe wirken sich negativ auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen aus und sind biologisch nur schwer abbaubar. Bevor also die Bauarbeiten für das Gefängnis beginnen können, wird mit der Sanierung des Baugrundes am 29. August gestartet.

Die zusätzlichen Kosten von rund 17 Millionen Franken genehmigte der St.Galler Kantonsrat bereits im Februar dieses Jahres. Der Baustart für die Gefängniserweiterung verschiebt sich nun ins Jahr 2023, heisst es in der Mitteilung weiter.

Schadstoffbelastetes Material kann nicht in der Schweiz entsorgt werden

Da es sich beim Gelände des Gefängnisses um ein ehemaliges Zivilschutz- und Feuerwehrübungsgelände handelt, geht man davon aus, dass die Schadstoffe in den Löschschäumen, welche bei Feuerlöschübungen genutzt wurden, den Boden belasteten. Mittlerweile ist die Verwendung bestimmter PFAS in Schaumlöschmitteln verboten. Die Untersuchung weise darauf hin, dass die Schadstoffe über die Drainageleitungen in die Rietaach gelangen, schreibt der Kanton. Momentan können keine PFAS im Grundwasser nachgewiesen werden.

Bei der Altlastensanierung wird der Boden schichtweise abgetragen, und es werden regelmässig Proben entnommen. Rund 40'000 Tonnen Material werden ausgehoben. Da das schadstoffbelastete Material wegen fehlender Anlagen nicht in der Schweiz entsorgt werden kann, wird es im Ausland beseitigt. Es wird in geschlossenen Containern mit Lastwagen von Altstätten nach St.Margrethen und anschliessend per Bahn ins österreichische Linz transportiert. Das schadstoffreiche Material wird dort in einer Bodenwaschanlage aufbereitet und das anfallende Gemisch schliesslich in einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Wien thermisch entsorgt.

Weitere Flächen mit Schadstoffen belastet

Der Kanton teilt weiter mit, dass neben dem Baugrund, der für die Erweiterung des Gefängnisses benötigt wird, weitere Flächen auf dem Grundstück mit den Schadstoffen belastet sind. Mit der Sanierung dieser Flächen wird jedoch noch gewartet. Denn es fehle momentan an Erfahrung, wie mit PFAS-belasteten Materialien am besten umgegangen wird. Gemäss Kanton könne deren Entsorgung möglicherweise künftig effizienter, umweltschonender und kostengünstiger erfolgen.

Die Untersuchung weiterer Sanierungsmassnahmen werden einige Jahre beanspruchen. In dieser Zeit wird das Bau- und Umweltdepartement das Drainage- und Grundwasser überwachen.

Baustart ist auf Frühling 2023 geplant

Der Baustart für die Erweiterung und Erneuerung des Regionalgefängnisses wird voraussichtlich im Frühling 2023 erfolgen. In einem ersten Schritt wird die Luchsstrasse verlegt. Im Jahr 2028 soll der Bau schliesslich beendet sein.

Da der geplante Bau des Bundesasylzentrums im Gebiet «Händler» vom Erweiterungsbau des Regionalgefängnisses betroffen ist, verzögert dieser sich um rund zwei Jahre. Er dürfte in der zweiten Jahreshälfte von 2023 starten.