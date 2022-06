Salzmonopol «Verschleuderung von Steuergeldern»: St.Galler Parteien kritisieren die Salz-Reise von Marc Mächler und Benedikt Würth und fordern Bescheidenheit Zwei St.Galler Politiker haben es sich 2021 auf Kosten der Schweizer Salinen AG vier Tage lang in der Camargue gutgehen lassen. Die Reise mit Übernachtungen im Fünfsternehotel und Helikopterflug rechtfertigen beide damit, dass es um Weiterbildung gegangen sei. Die St.Galler Politik urteilt strenger – vor allem von Links gibt es Kritik. Stefan Marolf 1 Kommentar 23.06.2022, 17.57 Uhr

Die Meersalzgewinnungsanlage von Aigues-Mortes war der Schweizer Salinen AG einen Ausflug für über 100'000 Franken wert. Bild: Novarc Images

Für einmal sind sich SP, Grüne und die FDP einig: Bildungsreisen ja, aber nicht so, wie sie die Schweizer Salinen AG für ihren Verwaltungsrat organisiert. Am Donnerstag berichtete der «Tages-Anzeiger» über einen viertägigen Ausflug in die französische Camargue mit Übernachtungen im Fünfsternehotel, Helikopterflug und Besuch einer Stierzucht.

Im September 2021 mit dabei waren unter anderem der St.Galler Finanzdirektor Marc Mächler und sein Vorgänger Benedikt Würth, heute Ständerat. Beide rechtfertigten die Reise, wobei Würth ihren Umfang als «vertretbar» bezeichnete. Mächler räumte ein, Beherbergung und Rahmenprogramm hätten günstiger ausfallen können.

Mächlers Partei prescht vor

Am Donnerstagmorgen meldete sich die St.Galler FDP per Medienmitteilung zu Wort – und wurde deutlicher als ihr Regierungsrat Mächler. Der Zweck der Reise sei nachvollziehbar, schreibt sie, aber:

«Die entstandenen Kosten sind kritisch zu hinterfragen.»

Als monopolistischer Staatsbetrieb habe die Schweizer Salinen AG eine besondere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. «Sensibilität und Bescheidenheit sind in diesem Zusammenhang wichtige Werte.» Die FDP nimmt insbesondere den Kanton in die Pflicht, seine Beteiligungen neu zu beurteilen und begrüsst in diesem Zusammenhang die Verkleinerung des Schweizer-Salinen-Verwaltungsrats.

Grüne und SP kritisieren scharf

Noch deutlichere Worte als von der FDP kommen aus dem linken Lager. Andrea Scheck, Präsidentin der St.Galler SP, schreibt: «Die luxuriöse Beherbergung und das ausserordentliche Zusatzprogramm wären nicht nötig gewesen und brachten gewiss keinen Beitrag zur Weiterbildung!»

Andrea Scheck, St.Galler SP-Präsidentin. Bild: Donato Caspari

Scheck wünscht sich, dass der Staat die Schweizer Salinen AG künftig genauer überwacht und so einen «verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen» erwirken kann, denn: «Für die SP ist es besonders besorgniserregend, wenn ein Staatsbetrieb so das Vertrauen der Bevölkerung verspielt.»

Ganz ähnlich tönt es bei den St.Galler Grünen. Deren Präsident Daniel Bosshard schreibt, es seien letztlich die Steuerzahlenden, welche für die Luxusreisen und für die «unnötigen und umweltschädlichen» Helikopterflüge aufkämen.

«100’000 Franken für eine einzige Studienreise ist Verschleuderung von Steuergeldern.»

Er vermisst «Respekt und Vorbildcharakter», die ein Staatsunternehmen wie die Schweizer Salinen AG seiner Meinung nach zeigen müsste.

Jeder und jede entscheidet selbst

Im Gegensatz zur FDP sehen SP und Grüne nicht nur die Organisatoren, sondern auch die Teilnehmenden in der Verantwortung. Bosshard schreibt: «Politikerinnen und Politiker in solchen Gremien hätten die Möglichkeit, von sich aus auf solche Luxusreisen zu verzichten.»

Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen. Bild: Benjamin Manser

Andrea Scheck teilt diese Einschätzung: «Es wäre wünschenswert, dass alle Verwaltungsratsmitglieder den ungewöhnlichen Rahmen der Reise im Vorfeld kritisch reflektiert hätten.»

Weder Scheck noch Bosshard glauben, dass derart grosszügige Reisen in Verwaltungsräten von Staatsbetrieben üblich sind. Und selbst wenn es so sein sollte, schreibt Bosshard, sei das keine Rechtfertigung:

«Firmenanlässe mit Teambuilding sind schön und recht. Aber sie sollten mit einer gewissen Bescheidenheit stattfinden.»

Andrea Scheck erwartet, dass mit dem Reformprozess auch ein «angemessener Weg» für die Reisen gefunden wird.

Am Salzmonopol rüttelt die SP indes nicht: «Die Schweizer Salinen AG muss ein Staatsbetrieb mit Monopolstellung bleiben – umso wichtiger, dass sie transparent und verantwortungsvoll handelt.»

1 Kommentar daniel San vor einem Tag 1 Empfehlung Sauhäfeli, Saudeckeli.Man muss aber auch bedenken, dass die meisten Politiker relativ schwache Menschen sind. Sonst wären die in der Privatwirtschaft und in einer anderen Liga. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen