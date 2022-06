Salzmonopol Luxusreise auf Kosten eines Staatsbetriebs: So rechtfertigen Benedikt Würth und Marc Mächler ihre Salz-Exkursion nach Südfrankreich Der St.Galler Finanzdirektor Marc Mächler ist aktuelles, der Mitte-Ständerat Benedikt Würth ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Schweizer Salinen AG. Beide liessen sich vom Staatsbetrieb mit Monopolstellung für vier Tage in die Camargue einladen. Was Würth als «Studienreise» bezeichnet, kommt einem Luxusurlaub gleich. Stefan Marolf 1 Kommentar 22.06.2022, 17.56 Uhr

500'000 Tonnen Meersalz werden in Aigues-Mortes jedes Jahr geerntet – fast gleich viel wie in den drei Schweizer Salinen zusammen. Bild: Getty

Drei Übernachtungen im Fünfsternehotel und Museumsbesuch in Arles, Helikopterflug über die Meersalzsaline und Stadtrundgang in Aigues-Mortes, ornithologische Führung und Besuch einer Stierzucht: So sah das Programm der viertägigen Reise des Schweizer Salinenverwaltungsrats im September 2021 aus.

Der «Tages-Anzeiger» hat herausgefunden, dass die Reise nach Frankreich kein Einzelfall war. Offenbar organisiert die Schweizer Salinen AG, die in der Schweiz eine Monopolstellung in Salzherstellung und -handel hat und den Kantonen gehört, alle zwei Jahre einen Ausflug für ihren Verwaltungsrat.

Teil dieses Verwaltungsrats sind je ein Regierungsrat oder eine Regierungsrätin aus 25 der 26 Kantone, ein VR-Präsident und eine Ministerin aus Liechtenstein. An der Reise nach Frankreich teilgenommen haben 15 der 27 Mitglieder – darunter Marc Mächler in seiner Funktion als St.Galler Finanzdirektor. Ebenfalls eingeladen: der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth als ehemaliges VR-Mitglied.

Wer ausscheidet, wird würdig verabschiedet

Würth schied bereits 2020 aus dem Verwaltungsrat der Schweizer Salinen aus und checkte am 16. September 2021 trotzdem mit seinen Ex-Kolleginnen und -Kollegen im Boutiquehotel L'Arlatan in Arles ein. Auf Anfrage sagt er: «Die Ehemaligen werden verdankt und verabschiedet und deshalb nach ihrem Austritt nochmals eingeladen. Das erlebe ich auch in anderen Gremien.»

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Die viertägigen Ausflüge, Würth nennt sie «Studienreisen», gehörten zum Weiterbildungsauftrag des Verwaltungsrats. Bei seiner ersten Reise 2018 nach Österreich und Deutschland habe man sich angeschaut, wie eine Salzgewinnungsanlage erfolgreich touristisch vermarktet werde.

Weil ein ähnliches Projekt für die Saline im waadtländischen Bex geplant ist, habe es Sinn gemacht, mit den Verantwortlichen vor Ort die gemachten Erfahrungen zu teilen. Würth sagt:

«Verwaltungsratsmitglieder müssen aktuelle Fragestellungen verstehen. Andere Werke mit alternativen Technologien zur Salzgewinnung liegen nun mal im Ausland.»

Kollegialität gehört dazu

Was während vier Tagen in der französischen Camargue passiert ist, geht allerdings weit über das Verstehen aktueller Fragestellungen und den Weiterbildungsauftrag hinaus. Würth sagt: «Über den Rahmen der Reisen kann man geteilter Auffassung sein. Aus meiner Sicht ist er vertretbar.»

Natürlich stehe nicht nur Weiterbildung, sondern auch einmal ein gemeinsames Nachtessen auf dem Programm. Würth formuliert es so:

«Ich sehe nichts Falsches daran, die Kollegialität in einem Gremium zu pflegen.»

Der «Tages-Anzeiger» schätzt, dass pro Reise deutlich über 100'000 Franken an Kosten für die Schweizer Salinen AG anfallen. Es bleibt der Eindruck, dass eine «Bildungsreise» nach Südfrankreich für den Verwaltungsrat eines Staatsbetriebs nicht zwingend vier Tage dauern müsste. Würth sieht das anders: «Die Anreise war am Donnerstagabend, am Sonntag reisten wir wieder ab. Die Besichtigungen waren am Freitag und am Samstag. Eine Verkürzung wäre nicht sinnvoll.»

Der Finanzdirektor sieht Sparpotenzial

Der zweite St.Galler, der die Salz-Exkursion ans Mittelmeer mitmachte, ist Marc Mächler – allerdings unter anderen Voraussetzungen als Benedikt Würth. Mächler ersetzte Würth Mitte 2020 als St.Galler Finanzdirektor und übernahm auch dessen Posten im Verwaltungsrat der Schweizer Salinen AG. Er schreibt: «Da ich erstmals an dieser Studienreise teilnehmen konnte, war aus meiner Sicht eine Teilnahme wichtig und die Weiterbildung nützlich.»

Marc Mächler, St.Galler Finanzdirektor. Bild: PD

Seine erste Teilnahme dürfte zugleich seine letzte gewesen sein, vermutet Mächler, denn: «Ich werde dem Verwaltungsrat ab 2023 nicht mehr angehören.» Der «Tages-Anzeiger» schreibt, das Gremium werde auf maximal neun Mitglieder verkleinert, wobei die ausscheidenden Verwaltungsräte in einem neuen Konkordatsrat unterkommen dürften.

Führen die Schweizer Salinen die Tradition des Abschiednehmens fort, kann Mächler trotzdem hoffen, 2024 noch einmal dabei zu sein. Zu den Salz-Ausflügen schreibt er: «Vor dem Hintergrund, dass man ein Verwaltungsrats-Mandat nur mit dem nötigen Wissen ausführen will, sollte eine Reise mit klarem Ausbildungsziel möglich sein.»

Seiner Rolle als Finanzdirektor entsprechend und mit Blick auf die hohen Auslagen der üppigen Reisen gibt er aber zu bedenken:

«Die kulturellen Nebenaspekte und Beherbergungen könnten günstiger ausfallen.»

1 Kommentar Eduard R. ITH vor 16 Minuten 1 Empfehlung Das passt exakt zu dieser Politelite. Dem Bürger dauernd Wasser predigen und selbst den besten Wein saufen. Politische Glaubwürdigkeit sieht anders aus, aber das wissen wir ja längst. Nur wahrhaben wollen es die Wenigsten. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen