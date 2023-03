Esther Friedli und ihre vielen Steigbügelhalter

salzkorn Wer der SVP den Steigbügel hält Man könnte meinen, wir seien ein Volk von Pferdenarren, wenn man die aktuelle Politberichterstattung liest. Oder was der Steigbügelhalter mit den Ständeratswahlen zu tun hat. Noemi Heule 17.03.2023, 05.00 Uhr

Wissen Sie, was ein Steigbügelhalter ist? Die wenigsten können diese Frage wohl aus dem Stegreif beantworten. Und wenn wir schon dabei sind: Was ist eigentlich dieser Stegreif, der in Redewendungen um sich greift?