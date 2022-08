Die Minions: Warum man sich in China im falschen Film wähnt

Salzkorn Von Supermächten und Superschurken Warum man sich in China manchmal im falschen Film wähnt. Noemi Heule 24.08.2022, 05.00 Uhr

The end. Wenn die letzte Szene über die Leinwand flimmert, ist der Spielfilm vorbei. Unwiderruflich, ob der Schluss gefällt oder nicht – ob James Bond stirbt oder weiterlebt. Nicht so in China, wo seit kurzem der neuste Spin-off von «Ich – Einfach unverbesserlich» angelaufen ist. Denn die dortige Zensurbehörde ortete offenbar Verbesserungspotenzial.