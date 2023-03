Enthüllt: Poetry Slam im Ständerat

Salzkorn Poetry Slam im Ständerat In der «chambre de réflexion» gibt es gewisse Spielchen, von denen die Öffentlichkeit bisher nichts weiss. Höchste Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Im Ständerat, auch bekannt als «chambre de réflexion», soll es, von der Öffentlichkeit bisher weitgehend unbemerkt, ein lustiges Spielchen geben.

Unsere Standesvertreterinnen und -vertreter schliessen untereinander Wetten ab, wer es schafft, gewisse Wörter oder Begriffe in ihre Reden vor dem Rat einzubauen. Natürlich so, dass es niemandem auffällt. Das wäre, wie wenn ich als Journalist in diesem Salzkorn ganz beiläufig von den Eskapaden von Kater Garfield oder den Abenteuern der Addams Family schreiben würde.

Einige haben es in dieser Disziplin zu einer richtigen Meisterschaft gebracht. So war diese Woche in einer Debatte zur Umsetzung des Verhüllungsverbots plötzlich vom eisigen Wind beim «Blauschnee» die Rede. Der betreffende Standesherr hat es geschafft, den kleinen Gletscher am Säntis unverfänglich in seine staatsrechtliche Rede einzubauen. So wird jede trockene Debatte über Gesetze zum Poetry Slam umfunktioniert – und kaum jemand merkt es.

Hören Sie also das nächste Mal gut hin: Sollte ihnen die Rede eines Appenzeller Ständerats oder einer Thurgauer Ständerätin blumig und fantasievoll vorkommen, dann hat das nichts mit Drogen zu tun. Die hohe Politik ist auch bloss ein Spiel.