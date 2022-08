Salzkorn: Nur Berset wäre ein Partyvideo zuzutrauen

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Malin geht mit einem privaten Partyvideo viral. Wäre so etwas in der Schweiz auch möglich? Simonetta Sommaruga, die in einer Berner Altstadtwohnung zu Loco Escrito tanzt? Kaum. Höchstens Alain Berset käme in Frage.

David Grob 19.08.2022, 15.15 Uhr