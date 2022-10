Salzkorn Ja heisst Nein und Nein bleibt Nein «Ja, ich will», sagt Esther Friedli. Und will doch nicht Bundesrätin werden. SVP-Parteikollege Roger Köppel verwechselt auch gern mal ein Nein mit einem Ja. Noemi Heule 17.10.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

«Ja, ich will.» Mit diesen Worten verkündete Esther Friedli am Freitag ihr Nein zu einer Bundesratskandidatur – indem sie anfügte: «Ja, ich will Ständerätin werden.» Die Nachricht wurde mit Spannung erwartet und mit Brimborium inszeniert. So lud die SVPlerin die Medien aus allen Landesteilen an den Rand des Kantons St. Gallen, wo sie am Rande einer Viehschau offenbarte, dass Bundesrätin nicht ihr Lebensziel sei.