Salzkorn Feuergeplagte Rockstars Immer wieder coronabedingte Konzertabsagen – und jetzt auch noch Buschbrände vor der Bühne: Als Musiker auf Tournee zu gehen, wird immer riskanter. Adrian Vögele 25.07.2022, 05.00 Uhr

Rockstars haben es nicht leicht: Tourneen sind in der aktuellen Weltlage zu einem Risikospiel geworden. Manche trifft es gleich doppelt: Die amerikanische Band Pearl Jam musste erst vor kurzem Auftritte in den USA streichen, der Bassist hatte Corona. Jetzt unterbrechen die Grunge-Urväter ihre Tour erneut: Sänger Eddie Vedder hat sich bei einem Outdoor-Konzert die Stimmbänder ruiniert. Der Grund: Hitze und rauchgeschwängerte Luft wegen Buschbränden. Nein, nicht in Südafrika, sondern in Frankreich, in der Nähe von Paris.

Wenn also bei uns am 1. August ein Feuerverbot herrscht, sehen Sie es positiv: Da kann man eher die Nationalhymne anstimmen, ohne am nächsten Tag heiser zu sein. Wenn es so weiter geht, dürfen vielleicht dann auch nur Nichtraucher ans Summerdays-Festival in Arbon. Nicht, dass die gestandenen Herren von Toto noch ins Keuchen kommen. Auch Stephan Eicher ist sicher froh um frische Luft am Bodensee: Er hat nämlich nachher noch Auftritte im feuergeplagten Frankreich.