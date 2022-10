Salzkorn Eine Schnellstrasse für Deutschland und ein Autobahnanschluss für Ausserrhoden Wil West lehrt uns: Eine verlorene Abstimmung kann man mit dem Verkauf von Land umgehen. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Noemi Heule 28.10.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Nein, lautet das Verdikt des St. Galler Stimmvolks. Es will nichts von der Erschliessung des Wil-West-Areals wissen und schmetterte den Sonderkredit an der Urne ab. Ein Irrtum zu glauben, damit wäre das Grossprojekt begraben. Denn der unterlegene Finanzdirektor Marc Mächler hat einen Kniff parat: Er will die 12,4 Hektaren Land einfach dem Thurgau abtreten. Ohne fakultatives Referendum und damit ohne Mitsprache des störrischen Stimmvolks.