Ostschweizer Identität: Schein oder Sein?

Salzkorn Die neue Ostschweizer Identität Seit dem Niedergang der Textilindustrie weiss die Ostschweiz nicht, was sie ausmacht. Jetzt gibt es Hoffnung. Dank der HSG und einem autonomen Kollektiv. Ruben Schönenberger 28.12.2022, 05.00 Uhr

Oft heisst es, der Ostschweiz und St.Gallen als grösster Stadt fehle eine eigene Identität. Etwas, was diese Region wirklich ausmache. Zum Grossraum Zürich will man nicht so wirklich gehören und der Metropolitanraum rund um den Bodensee hat etwas gar viele Grenzen – tatsächliche und in den Köpfen –, als dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner wirklich als zusammengehörend verstehen würden.