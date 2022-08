Salzkorn: Autoscheue Rennfahrer und Piloten mit Höhenangst

Salzkorn Rennfahrer fährt nicht gern Auto – und andere berufliche Handicaps Die besten Berufsleute sind jene, die ihre eigenen Schwächen kennen. Formel-1-Star Lewis Hamilton macht es vor. Adrian Vögele 11.08.2022, 05.00 Uhr

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fährt nicht gerne Auto. Jedenfalls nicht im normalen Strassenverkehr. Zu stressig sei ihm das, sagt er in einem Interview. Auf den Strassen in Nizza etwa, «da kann alles passieren». Vermutlich droht ihm akuter Sekundenschlaf, bei derart langsamen Geschwindigkeiten. Aber so absurd es klingt: Der Brite ist mit dieser Art von Abneigung nicht allein. Schon seit grauer Vorzeit weiss man ja, dass manche Matrosen wasserscheu sind und nicht schwimmen können.