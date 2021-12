Salenstein Die Villa von Opernsängerin Anneliese Rothenberger soll abgerissen werden Der Thurgauer Heimatschutz hat Einsprache gegen die Rodung der Parzelle eingereicht. Auf dem Grundstück soll ein Neubauprojekt entstehen. Konkrete Pläne dafür gebe es aber noch nicht. Ida Sandl Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Blick auf den Untersee von der Terrasse der Rothenberger Villa aus: Die Aufnahme stammt vom 29. März 2011. Bild: Reto Martin

Der Blick ist traumhaft: Das Grundstück mit der Villa der verstorbenen Opernsängerin Anneliese Rothenberger ist eines der schönsten am Untersee. Elf Jahre sind seit dem Tod der berühmten Einwohnerin von Salenstein vergangen. Jetzt tut sich etwas. Bis Ende November ist ein Gesuch um Abbruch der bestehenden Gebäude, sowie Rodungsarbeiten bei der Gemeinde Salenstein öffentlich aufgelegen.

Die Villa selber ist für den Heimatschutz kein Thema

Zwei Einsprachen sind eingegangen, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Eine davon hat der Thurgauer Heimatschutz eingereicht. Dabei gehe es nicht um die Gebäude, die aus den 1970er-Jahren stammen, sagt Geschäftsführer Gianni Christen.

«Die Villa steht unter keinerlei Schutz.»

Im Schwimmbad in ihrer Villa hat Anneliese Rothenberger auch gemalt. Bild: Reto Martin, (29. 03.2011)

Sollte allerdings alter Baumbestand gefällt werden, würden die Heimatschützer gerne ein Wort mitreden. So wie das Baugesuch formuliert sei, könne alles gerodet werden, was auf dem Grundstück steht, sagt Christen. «Das ist ein Freipass.» Es brauche zunächst einen Plan, wie die Parzelle neu genutzt werden soll und welche Ersatzpflanzungen vorgesehen seien.

Als wäre sie nur schnell mal in ein anderes Zimmer gegangen. Die Küche, so wie Anneliese Rothenberger sie verlassen hat. Bild: Reto Martin (29.03.2011)

Was auf dem Grundstück gebaut wird, sei noch nicht sicher. «Wir starten mit der Projektstudie erst nach dem Abbruch und den Rodungsarbeiten», sagt der Ermatinger Architekt Daniel Dalla Corte. Er hatte die Villa samt Grundstück einst erworben, später aber einen Käufer dafür gesucht. Als Grundbesitzer ist in der Bauauflage das Baukonsortium HSDC in Wil eingetragen.

Die einstige Projektstudie ist hinfällig

Eine ältere Projektstudie, in der mehrere Wohneinheiten mit Swimmingpools vorgesehen waren, sei mittlerweile hinfällig, sagt Dalla Corte. «Es wird ein komplett neues Konzept ausgearbeitet.»

In der Rothenberger Villa befinden sich auch asbesthaltige Bauteile. Das sei in Gebäuden aus den 1970er-Jahren sehr häufig der Fall, weiss Dalla Corte. Das Asbest werde derzeit von einem zertifizierten Fachbetrieb rückgebaut und entsorgt. Der Grund für den Abriss der Villa sei aber nicht das Asbest, sondern eine Neubebauung des Grundstücks.

Auf die Pläne für den Neubau wird der Heimatschutz ebenfalls ein kritisches Auge werfen: Präsident Uwe Moor sagt: «Das ist ein sensibler Standort, da darf man nicht etwas machen, was die Landschaft stören würde.»

