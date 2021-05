Säntis Nach Lawinenunglück vor zwei Jahren: Neue Seilbahn soll auf den Säntis führen Zwischen Schwägalp und Säntis könnte sich einiges ändern: Die Schwebebahn soll künftig nur noch über einen Masten fahren. Zwei grössere Kabinen sind ebenfalls vorgesehen. Wann das Projekt realisiert wird, ist noch unklar. Rossella Blattmann 20.05.2021, 20.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue, stärkere und grössere Mast soll in umgekehrter V-Form über den Felsen hinweg gebaut werden.

Visualisierung: PD

Weiss, überall blendendes Weiss. Schneemassen, die durch kaputte Fensterscheiben ins Restaurant hinein drücken. Zerstörtes Inventar. Der 10. Januar 2019 hat sich in die Gedächtnisse zahlreicher Ostschweizerinnen und Ostschweizer eingebrannt. An jenem Donnerstagnachmittag donnerte eine Lawine die Säntisnordwand hinunter. Die Schneemassen erfassten das Säntis-Hotel auf der Schwägalp. Tote oder Verletzte gab es wie durch ein Wunder keine. Beschädigt wurde in jenem Winter vor zwei Jahren nicht nur das das Hotel, sondern auch der erste, untere Mast der Säntis-Schwebebahn.

Bald war klar, dass der inzwischen reparierte Mast in den nächsten Jahren ganz ersetzt werden soll. Geht es nach den Betreibern der Schwebebahn, soll es in Zukunft an der Säntis-Nordwand nicht nur eine neue Stütze, sondern eine neue Seilbahn geben.

Michael Wehrli, technischer Leiter der Säntis-Schwebebahn. Bild: Raphael Rohner

Künftig nur noch ein Mast

Momentan läuft die Säntis-Schwebebahn über zwei Stützen: Stütze 1, die durch die Lawine beschädigt wurde, und Stütze 2, welche sich weiter oben, näher an der Bergstation, befindet. Das Projekt einer neuen Säntis-Schwebebahn ist laut dem technischen Leiter Michael Wehrli nur noch mit einer Stütze konzipiert.

Wehrli sagt:

«Die erste Stütze würde es mit einer neuen Seilbahn nicht mehr brauchen. Stattdessen soll es nur noch eine neue, grössere und stärkere Stütze geben.»

Die neue Stütze solle weiter oben gebaut werden, unmittelbar neben dem aktuellen Standort der bestehenden Stütze zwei, welche dann später zurückgebaut werde, so Wehrli.

Der neue, stärkere und grössere Mast soll gemäss Wehrli nicht senkrecht, sondern in umgekehrter V-Form über den Felsen hinweg gebaut werden. Ein einziger senkrechter Mast würde deutlich höher als der aktuelle Mast zwei.

Warum nicht einfach, wie vom Bundesamt für Verkehr (BAV) vorgesehen, den beschädigten unteren ersetzen? Wehrli sagt: «Eine neue Stütze 1 würde viel mächtiger, und vier Betonfundamente, die an jener Stelle zum Lawinenschutz nötig wären, würden sich mehrere Meter aus dem Geröllgebiet an der Säntiswand erheben. Und das würde das Landschaftsbild stärker beeinträchtigen.»

Zwei neue Kabinen

Der neue Mast ist nicht die einzige geplante Änderung. «Auch neue Seile sowie zwei neue Gondeln sind geplant, da zum Beispiel die Tragseile in den nächsten Jahren sowieso erneuert werden müssen», sagt Wehrli. Die neuen Gondeln sollen etwas mehr Platz bieten, jedoch nach wie vor maximal 85 Personen transportieren, sagt Wehrli.

Zudem soll die neue Bahn links und nicht mehr wie bisher rechts in die Bergstation einfahren. Dazu soll die Einfahrt laut Wehrli um 26 Meter nach links verschoben werden, damit die grössten Bauarbeiten während des Betriebs der bestehenden Bahn parallel erfolgen könnten, sagt Wehrli.

Kosten unklar

Wann und ob die neue Säntisbahn in Betrieb geht, ist noch offen. Laut Wehrli braucht es in einem nächsten Schritt die Zustimmung des Säntis-Schwebebahn Verwaltungsrates sowie eine Baubewilligung des Bundesamtes für Verkehr. Die Baubewilligungseingabe werde man bis Ende dieses Jahres vornehmen, so Wehrli.

Und was ist mit den Kosten? Auch die Finanzen der Säntis-Schwebebahnen haben während der Pandemie gelitten. Wehrli sieht in der geplanten Investition in eine neue Bahn keinen Widerspruch. Die Finanzlage sei zwar schlecht, dennoch wolle man die neue Bahn bauen, Corona hin oder her. «Es handelt sich um eine langfristige Investition», sagt Wehrli. Und ergänzt:

«Geht ihr Auto kaputt, kaufen Sie irgendwann auch ein neues, anstatt immer wieder zum Mechaniker zu gehen.»

Wie viel die neue Säntisbahn kosten soll, will Wehrli nicht verraten.

Martin Zimmermann, Geschäftsführer WWF AI/AR. Bild: PD

Landschaftsbild nicht verschandelt

Umwelt- und Landschaftsschützer zeigen sich gegenüber den geplanten Veränderungen offen. Der WWF habe keine Einwände gegen das Projekt, sagt etwa Martin Zimmermann, Geschäftsführer des WWF beider Appenzell:

«Wir sind der Auffassung, dass sich der Verzicht auf die Stütze 1 und die Realisierung einer V-Stütze, anstelle der bisherigen Stütze 2, positiv auf die Landschaft auswirken dürften.»

Dies habe man so der Säntisbahn bereits im vergangenen Jahr mitgeteilt.

Eva Louis, Präsidentin Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Auch Eva Louis, Präsidentin des Ausserrhoder Heimatschutzes, ist optimistisch: Gemäss ihrer Erfahrung prüfe die Säntis-Schwebebahn ihre Bauvorhaben sorgfältig auf Umwelt- und Landschaftsverträglichkeit. Sie sagt:

«Beim aktuellen Projekt handelt es sich um einen Umbau der Bergstation und einen neuen Mast. Es erfolgt keine Volumenvergrösserung, dazu wird die Zahl der Masten reduziert.

Beide Massnahmen seien aus Sicht des Ausserrhoder Heimatschutzes erfreulich.