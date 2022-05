Russland Der Krieg hat seinen Alltag auf den Kopf gestellt: Ulrich Schmid ist der Russland-Erklärer der HSG Beinahe täglich kommentiert Professor Ulrich Schmid den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er tut es mit Geschick und Verve – und ohne ein einziges Fremdwort. Doch wer ist dieser Mann? Rolf App Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat seinen Alltag auf den Kopf gestellt, ihm aber auch eine Menge aufmerksamer Leser, Zuhörer und Zuschauer verschafft: Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der HSG. Bild: Ralph Ribi

St.Gallen, Müller-Friedberg-Strasse 8, 7. Etage, Büro 52-7100. Während der Fotograf Professor Ulrich Schmid draussen auf der Terrasse fotografiert, schaue ich mich in seinem Büro um. Im Büchergestell gleich bei der Tür finden sich Andrej Sinjawskis «Iwan der Dumme», Andrej Kurkows «Kartografie der Freiheit», Ljudmila Ulitzkajas «Das grüne Zelt», Gorbatschows «Über mein Land» und Anna Politkowskajas «Russisches Tagebuch», ausserdem ein Buch über die 2006 erschossene Journalistin: «Chronik eines angekündigten Mordes». Russische und ukrainische Autorinnen und Autoren leben hier in friedlicher Koexistenz nebeneinander, während wenige Flugstunden entfernt der von Wladimir Putin am 24. Februar entfesselte und auch von Ulrich Schmid nicht erwartete russische Angriffskrieg seinen blutigen Fortgang nimmt.

Ulrich Schmid aber, seit 2007 Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St.Gallen, ist in die Rolle dessen geschlüpft, der einer tief beunruhigten Schweizer Öffentlichkeit einen seit langem schwelenden, aber wenig beachteten Konflikt erklären soll. Er wird diese Rolle auch am Abend spielen, bei einer Veranstaltung der Radiosendung «Echo der Zeit» im neuen Lernzentrum Square an der HSG, in einer angesichts der Brutalität des Tötens unwirklich schönen und friedlichen Welt.

Über Gorbatschow zur Slawistik

Ulrich Schmid tut das gerne und auf vielen Kanälen. Man hört ihn am Radio, sieht ihn im Fernsehen, liest ihn in der Zeitung. Er tut es mit Verve und Geschick und ohne ein Fremdwort. Er verknüpft Aktualität mit Geschichte und bringt uns eine Welt nahe, die wir bestenfalls an der Oberfläche verstanden haben. «Wir sind als Wissenschafter dazu da, Zusammenhänge zu erklären und Hintergründe auszuleuchten», sagt er in aller Selbstverständlichkeit. Der berühmte Elfenbeinturm, in den andere sich gern verkriechen, ist seine Sache nicht. Stattdessen orientiert er sich über soziale Medien und persönliche Kontakte über das, was im Riesenreich vorgeht.

Die Politik hat ihn auch in sein Fach geführt. Geboren 1965 in Zürich, wuchs Ulrich Schmid als Sohn eines Schweizer Theologen in Bielefeld auf. Als sein Vater an die Universität Zürich berufen wurde, zog die Familie in die Schweiz zurück, was für den Fünftklässler «ein Schock» war. «In Bielefeld wurden wir nach den Methoden der allerneuesten Reformpädagogik unterrichtet, die Schweiz hinkte da ziemlich hinterher.»

Doch er fand seinen Weg und stellte sich schon bald die Frage, was er studieren sollte. Theologie wie der Vater? «Ausgeschlossen war das keineswegs», erzählt er, «mein Zwillingsbruder hat diesen Weg gewählt.» Andererseits herrschte in diesem Jahr 1985 die grosse Aufregung um Michail Gorbatschow, den neuen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, dessen Reformpolitik ein Ende des Kalten Kriegs versprach. «Ich liess mich anstecken von der Begeisterung, lernte Russisch und studierte Slawistik, Germanistik und Politologie zuerst in Zürich, dann in Heidelberg, zuletzt in Leningrad, dem heutigen St.Petersburg.»

Leningrad wurde für ihn, den verwöhnten jungen Schweizer, zur eindrücklichen Erfahrung. «Ich erlebte 1990/91 den letzten Winter der Sowjetunion. Viele Lebensmittel waren rationiert, was noch nicht hiess, dass man sie mit Rationierungskarten auch bekommen konnte.»

«Auf den Märkten wurden sogar kaputte Glühbirnen angeboten: Die Leute kauften sie und tauschten am Arbeitsplatz dann eine kaputte Birne gegen eine funktionierende.»

Die HSG als «Wunschort»

Während die Länder des Ostblocks sich loslösten, eine geschwächte Sowjetunion auseinanderbrach, Russland sich unter dem Präsidenten Boris Jelzin öffnete und wirtschaftlich liberalisierte und ab dem Jahr 2000 unter seinem Nachfolger Putin wirtschaftlich goldene Jahre erlebte, aber auch zu einer «gelenkten Demokratie» überging, absolvierte Ulrich Schmid weitere Stationen seiner Karriere. Er promovierte über den «zu Sowjetzeiten weitgehend tabuisierten» Dichter Fjodor Sologub, forschte und lehrte in Harvard, Basel, Bern und Bochum, veröffentlichte ein Buch über russische Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts und kehrte 2007 in die Schweiz zurück. An die HSG, einen «Wunschort mit sehr interessierten Studierenden», auf deren Bedürfnisse er eingehen kann. «Alles ist hier viel interdisziplinärer, als es an einer anderen Universität wäre. Und: Ich stehe in unserem Kontextstudium in Konkurrenz zu dem, was andere Kolleginnen und Kollegen anbieten. Das gefällt mir sehr.»

«Hier an der HSG ist alles viel interdisziplinärer, als es an einer anderen Universität wäre», sagt Ulrich Schmid, HSG-Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands. Bild: Ralph Ribi

Auch mit aktuellen Fragen beschäftigt er sich. 2012 startete Ulrich Schmid ein Forschungsprojekt zum Regionalismus in der Ukraine. Zwei grossangelegte Umfragen 2013 und 2015 zeigen auf, wie es um den inneren Zusammenhalt in diesem grossen Land steht, dessen Regionen teils auf eine österreichische und polnische, teils auf eine zaristische und sowjetische Vergangenheit zurückblicken. «Vor allem die postsowjetische Generation definiert sich nicht mehr in ethnischen, sondern in staatsbürgerlichen Kategorien», fasst er die Umfragen seines Projekts zusammen. «So bezeichnen sich etwa 90 Prozent der Jugendlichen in Donezk im Donbass als ‹Bürger der Ukraine›, während sich noch etwa 30 Prozent der Älteren als ‹sowjetisch› wahrnehmen.» Und «sogar auf der Krim sprachen sich knapp ein Jahr vor der Annexion nur 23 Prozent der Befragten für einen Anschluss an Russland aus».

Mit dieser Annexion im Jahr 2014 schliesst Wladimir Putin in Russland nach Protesten gegen seine Herrschaft die Reihen wieder hinter sich – und Ulrich Schmid kommt zu seinem ersten grossen Einsatz als Kommentator des östlichen Zeitgeschehens. Zugleich fasziniert und beunruhigt beobachtet er, wie die Ukraine sich in Richtung Demokratie entwickelt und mehr und mehr nach Westen schaut, während Russland einen ganz anderen Weg geht. Obwohl Präsident eines Staates, dessen Einwohner nur zu 77 Prozent ethnische Russen sind, beschwört Wladimir Putin die Einheit Russlands und meint damit ganz selbstverständlich auch Weissrussland und die Ukraine. Er erneuert die enge Bindung an die Russisch-orthodoxe Kirche und knüpft an zaristische Zeiten an. Das gilt auch für sein autokratisches Selbstverständnis.

«Es gibt Szenen des Protests und man sieht da, wie der Widerstand Putin Tränen in die Augen treibt.»

«Sein Demokratieverständnis ist deutlich leninistisch geprägt: Er selber, glaubt er, weiss am besten, was Russland braucht. Gelegentliche Plebiszite genügen, es braucht weder freie Medien noch eine in Parteien organisierte Opposition noch zivilgesellschaftliche Organisationen.»

Putin versteht sich als «Träger einer historischen Mission»

Dass er mit dieser Politik durchkommt, bestätigt die Schwäche einer Gesellschaft, die – anders als bei uns – einem übermächtigen Staat seit jeher nur wenig entgegenzusetzen hatte. Woran auch die Intelligenzija ihre Mitschuld trägt. Weil sie, sagt Ulrich Schmid, «Politik immer wieder als ein schmutziges Geschäft denunziert hat, mit dem sie sich nicht abgeben wollte». Wladimir Putin aber versteht sich als «Träger einer historischen Mission». Er hat geglaubt, dass er nur in die Ukraine einmarschieren müsse, um dieses «Brudervolk» zurückholen zu können in jenes «grosse Ganze», das schon seit dem 19. Jahrhundert immer wieder beschworen wurde.

Die nächsten Einsätze von Ulrich Schmid aber sind schon abzusehen: Wladimir Putin ist nämlich gerade dabei, überall in seiner Nachbarschaft «Nazis» zu orten und die Geschichte umzuschreiben. Da wird es den Fachmann brauchen, der seine Worte einordnet.

