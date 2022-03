Erfahrener Skitourengänger stürzt beim Chüemettler über Felswand in den Tod

Am Donnerstagvormittag ist unterhalb des Chüemettler ein 59-jähriger Skitourengänger tot aufgefunden worden. Er stürzte über eine Felswand. Der in der Gegend wohnhafte Schweizer wurde am Morgen von Angehörigen als vermisst gemeldet. Bei einem Suchflug der Rega wurde er tot aufgefunden.