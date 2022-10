Reaktionen auf Paul Rechsteiners Rücktritt

Rücktritt «Wir haben für die Ostschweiz einige Erfolge erzielt»: Karin Keller-Sutter und weitere Politikgrössen reagieren auf Paul Rechsteiners Rücktritt Am Freitagmorgen überraschte Ständerat Paul Rechsteiner die ganze Schweiz: Noch vor Jahresende verlässt das SP-Schwergewicht die nationale Politik. Die Reaktionen neuer und alter Weggefährten. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 07.10.2022, 15.09 Uhr

FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Mitte-Ständerat Benedikt Würth arbeiteten mit Paul Rechsteiner in Bundesbern. Bilder: Benjamin Manser / Michel Canonica

«Danke für deine präzise Analyse dieser Welt und für dein politisches Geschick, Kompromisse zu machen und im richtigen Moment den Mächtigen die Stirn zu bieten. Vor allem aber: Ein riesiges Danke für dein Wirken für die Menschen, gerade für die Schwächeren.» Mit diesen Worten kommentiert die Co-Präsidentin der SP-Schweiz Mattea Meyer am Freitagmorgen auf Twitter den verkündeten Rücktritt Paul Rechsteiners aus der Politik.

Sie war eine der ersten, jedoch blieb Meyer mit ihrem Lob nicht lange allein. Die St.Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser dankt Rechsteiner «für 36 Jahre gradlinige, linke Politik in Bundesbern – für die Menschen in diesem Land, für die Ostschweiz». Mit Rechsteiner trete «ein grosses Vorbild» ab, schreibt Pascal Pfister, der für die SP im grossen Rat von Basel sitzt. Rechsteiner sei «DER Garant für gute Löhne, sichere Renten und gepflegte Schnäuze in der Schweiz» gewesen, schreibt Vizepräsident der SP-St.Gallen, Joel Müller. Zürcher SP-Grösse Jacqueline Badran twittert:

«Du gehst, Dein Wirken wird bleiben. Tausend Mal Danke dafür».

Bundesrätin betont gemeinsame Erfolge

Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, eine langjährige Ständeratskollegin Rechsteiners, meldete sich auf Anfrage zu Wort. Paul Rechsteiner und sie hätten im Ständerat «sehr gut zusammengearbeitet», sagt Keller-Sutter.

«Als überparteiliches Duo haben wir für den Kanton St. Gallen und für die Ostschweiz einige Erfolge erzielt.»

Gemeinsam hätten sie zum Beispiel den Doppelspur-Ausbau der Rheintallinie und die Aufwertung der Stiftsbibliothek zu einem Kompetenzzentrum für Schriftkultur vorangetrieben. «Auch die Idee einer Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee geht auf unsere Initiative zurück.»

Sein Gegenwärtiger Ratskollege Benedikt Würth, der für die Mitte seit 2019 den zweiten St.Galler Sitz im Ständerat besetzt, sagt:

«Über den Zeitpunkt war ich schon überrascht.»

Er spielt darauf an, dass Rechsteiners Rücktritt sehr kurzfristig kommt und die bürgerliche Konkurrenz somit überrumpelt. Bereits nach der kommenden Wintersession ist es so weit. Wegen ihrer unterschiedlichen politischen Herkunft waren die beiden inhaltlich oft anderer Meinung. Dennoch sei die Zusammenarbeit stets «sachlich, zielorientiert und in regionalen Fragen erfolgreich »abgelaufen, so Würth.

Was Rechsteiner als Politiker ausgezeichnet habe? «Er hatte immer einen klaren Plan». Er habe immer analytisch überlegt und versucht, seine Überzeugungen durchzusetzen und entsprechende Allianzen zu schmieden. Und ausserdem:

«Rechsteiner ist für die St.Gallerinnen und St.Galler 36 Jahre lang authentisch und fassbar geblieben.»

Paul Rechsteiner hat seine politische Karriere von 1977 bis 1984 als Gemeinderat der Stadt St. Gallen begonnen. Von 1984 bis 1986 gehörte er dem Grossen Rat des Kantons St. Gallen an. Von 1986 bis 2011 war er Nationalrat. Das Bild entstand in der Junisession 1986 im Nationalratssaal in Bern. Bild: Str/Keystone Die SP-Nationalräte Paul Rechsteiner, links, Moritz Leuenberger und SP-Nationalrätin Ursula Mauch diskutieren im März 1988 während der Frühlingssession anlässlich der Debatte über die international beschlossenen Sanktionen gegen Südafrika. Bild: Str/Keystone Nationalrat Paul Rechsteiner unterhält sich am 6. Juni 1989 im Nationalratssaal in Bern mit Bundesrat Arnold Koller. Bild: Str/Keystone Nationalrat Paul Rechsteiner spricht im September 1990 zur Grossen Kammer. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Eine Pressekonferenz der Gruppe «Für eine soziale Schweiz in einem sozialen Europa - Kritisch für den EWR» vor der Abstimmung zum EWR-Beitritt, aufgenommen im Oktober 1992. Von links: Werner Carrobio, Jean-Michel Doloivo, Susanne Leutenegger-Oberholzer, Paul Rechsteiner, Isabelle Pittet, Ruedi Baumann und Peter Bichsel. Bild: Str/Keystone Nationalrat und Rechtsanwalt Paul Rechsteiner am 30. November 1995 im Bezirksgericht St.Gallen beim Prozess zur Rehabilitierung des ehemaligen Polizeihauptmanns Paul Grüninger. Rechsteiner vertritt beim Prozess Grüningers Tochter Ruth Roduner und deren Söhne vor Gericht. Bild: Regina Kühne/Keystone Der neue Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Nationalrat Paul Rechsteiner, nimmt nach seiner Wahl am Samstag, 7. November 1998, in Davos die Glückwünsche der zurücktretenden Co-Präsidenten Christiane Brunner und Vasco Pedrina (hinten) entgegen. Bild: Arno Balzarini/Keystone Von links: Nationalrat und Rechtsanwalt Paul Rechsteiner, Ruth Roduner, Tochter von Paul Grüninger, Otmar Hersche, ehemaliger Direktor von Radio DRS, und Erich Billig, von Paul Grüninger geretteter Flüchtling, am 24. April 1998 bei der Medienkonferenz zum Thema «Paul Grüninger-Stiftung». Bild: Regina Kühne/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB), verkündet am Mittwoch, 28. April 1999, in Bern, dass in naher Zukunft die Vier-Tage-Woche kommen werde. Bild: Lukas Lehmann/Keystone Bundesrat Adolf Ogi diskutiert am Donnerstag, 9. Dezember 1999, im Nationalrat während der Debatte um die Umverteilungsinitiative mit Paul Rechsteiner. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, äussert sich am Samstag, 20. Oktober 2001, an einer Pressekonferenz in Bern zur Situation der «Sans Papiers» in der Schweiz. Bild: Edi Engeler/Keystone Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, Nationalrat Paul Rechsteiner, spricht am Samstag, 31. August 2002, auf dem Bundesplatz in Bern zu Demonstrierenden. Gut 12'000 Personen nahmen an der vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund organisierten Grossdemonstration teil, um gegen die vom Bundesrat vorgesehene Senkung des Mindestzinssatzes für Pensionskassen zu protestieren. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB, reicht am Dienstag, 28. März 2006, in Bern eine Volksinitiative für ein flexibles AHV Alter ab 62 Jahren ein. Bild: Peter Schneider/Keystone Alterspräsident Paul Rechsteiner läutet am Montag, 3. Dezember 2007, am ersten Tag der Wintersession der eidgenössischen Räte in Bern, die 48. Legislatur ein. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Bundesrat Pascal Couchepin diskutiert mit Paul Rechsteiner während der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte am Donnerstag, 19. März 2009, im Nationalrat in Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Paul Rechsteiner spricht neben Claudia Friedl, Präsidentin SP Kanton St.Gallen, anlässlich einer Medienkonferenz zu den Ständeratswahlen am Mittwoch, 23. Februar 2011, im Restaurant Dufour in St.Gallen. Der St.Galler SP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds kandidiert bei den Eidgenössischen Wahlen im Herbst für den Ständerat. Bild: Ennio Leanza/Keystone Paul Rechsteiner läuft neben Thomas Wepf, Regio-Sekretär Unia Ostschweiz, am 1.-Mai-Umzug am Samstag, 30. April 2011, durch die St.Galler Innenstadt. Bild: Ennio Leanza/Keystone Paul Rechsteiner jubelt mit SP-Kantonalpräsidentin Claudia Friedl, rechts, und Regierungsrätin Heidi Hanselmann, links, nach der Nachwahl für den Ständerat im Hofkeller des St.Galler Regierungsgebäudes am Sonntag, 27. November 2011. Bild: Ralph Ribi Wintersession, 12. Dezember 2011: Vereidigung von Ständerat Paul Rechsteiner im Ständerat. Bild: Christian Pfander/EQ Images Karin Keller-Sutter, damals Ständerätin, diskutiert mit Paul Rechsteiner im Ständerat am Freitag, 28. September 2012. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Der St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner mit der St.Galler SP-Regierungsrätin Heidi Hanselmann auf dem Weg zur Wahlfeier am Sonntag, 15. November 2015, in St.Gallen. Paul Rechsteiner (SP, bisher) konnte die Wahl vor Thomas Müller (SVP) für sich entscheiden. Karin Keller-Sutter (FDP) wurde bereits im ersten Wahlgang bestätigt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone Standing Ovation für SGB-Präsident Paul Rechsteiner nach seiner Abschiedsrede anlässlich der SGB-Delegiertenversammlung am Samstag, 1. Dezember 2018, in Bern. Bild: Marcel Bieri/Keystone Wahlplakat für Ständerat Paul Rechsteiner für die Wahlen vom 20. Oktober 2019. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone Die wiedergewählten Ständeräte Benedikt Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) beim zweiten Wahlgang für die beiden St.Galler Ständeratssitze am Sonntag, 17. November 2019, in St. Gallen. Bild: Urs Bucher Paul Rechsteiner diskutiert mit Jakob Stark, SVP Thurgau, während der Debatte um das Bundesgesetz für die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien während der Herbstsession der Eidgenössischen Räte am Donnerstag, 22. September 2022. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Nach 36 Jahren im Bundesparlament verkündet Paul Rechsteiner seinen Rücktritt per Ende Jahr. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Oktober 2022)

Kritik an neuer SP-Führungsriege

Auch abseits von Bundesbern fielen die Reaktionen auf Rechsteiners Rücktritt generell sehr positiv aus: Von «Merci für Dein unvergleichliches Engagement“, über «Bedauerlich aber sehr nachvollziehbar», bis hin zu einem einfachen «schade», schreiben die Leute auf Twitter. Nur ein gelegentliches «wird auch langsam Zeit», schleicht sich in die sonst fast ausschliesslich positiven Kommentare ein.

Doch unter der vielen Anerkennung für Rechsteiner schwingt in einigen Kommentaren auch ein gewisser Unmut über die neue Generation der Linken mit. So könne sich bei Rechsteiner «die unwählbare junge SP-Generation einiges abschauen», schreibt eine Person, dieser habe «im Gegensatz zur Führungsdelegation noch Klasse und Anstand» eine andere.

