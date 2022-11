Paul Rechsteiners Zugfahrt an seine letzte Session in Bern

Rücktritt «Und jetzt plant ihr die Revolution?»: Eine letzte Zugfahrt mit Paul Rechsteiner nach Bern Der St.Galler SP-Ständerat beendet gerade seine politische Karriere. Wie geht es ihm dabei? Wir haben ihn auf dem Weg an seine letzte Session begleitet. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

«Viele grosse Veränderungen sind nicht vorhersehbar»: Paul Rechsteiner am Bahnhof St.Gallen, vor der Fahrt an die Wintersession in Bern. Bild: Donato Caspari

Es wirkt, als würde der Zug auf Paul Rechsteiner warten. Am Gleis 3 im Bahnhof St.Gallen steht der Eurocity nach Zürich ausnahmsweise schon lange vor der Abfahrtszeit bereit – ein Streik in Österreich hat den Fahrplan durcheinandergewirbelt.

Um 11.29 reise er ab in Richtung Bern, hatte Rechsteiner am frühen Morgen mitgeteilt – zu seiner letzten Session im Bundesparlament, nach 36 Jahren. Der Terminplan des SP-Ständerats und Rechtsanwalts ist, wie meistens, eng getaktet, am Vormittag hat er noch im Büro in St.Gallen zu tun.

Doch er erscheint pünktlich auf dem Perron, ohne Zeremoniell oder Begleitung, mit seinem schwarzen Rucksack als einzigem Gepäck. Ein prüfender Blick in den Zweitklasswagen, Platz hat es für einmal mehr als genug – also: einsteigen.

Abschied im Bundeshaus: «Ich sehe, was sich ergibt»

Einsteigen in den Eurocity: Für die internationalen Zugverbindungen kämpft Rechsteiner seit Jahrzehnten. Bild: Donato Caspari

Zwei Wellen haben Rechsteiner in den letzten Wochen beschäftigt. Zuerst die Sympathiewelle, die ihm nach seiner Rücktrittsankündigung entgegenschlug und ihn an seinen Wahlsieg 2011 erinnerte. Damals jubelte ihm eine Verkäuferin in der St.Galler Altstadt zu: «Wir haben gewonnen!» – im Plural, nicht im Singular – «das Rührendste, was ich in dieser Hinsicht erlebt habe».

Jetzt, beim Rücktritt, sei das Ausmass der Reaktionen auf der Strasse noch grösser gewesen, sagt der 70-Jährige, bei weitem nicht nur Linke hätten sich gemeldet und sich bedankt, «obwohl die Ostschweizer ja eher brötig sind».

Die zweite Welle, die Rechsteiner erwischte, war dann eine «heavy Grippe», jetzt gehe es aber wieder bergauf. Gleichwohl, an der Fraktionssitzung am Wochenende habe er gezwungenermassen geschwiegen, sagt er schmunzelnd. «Ich hoffe, die Stimme hält jetzt durch», in der ersten Sessionswoche stehen einige zentrale Geschäfte an, die Reform der beruflichen Vorsorge zum Beispiel. Nachher lichtet sich die Agenda des SP-Politikers – der Abschied aus dem Parlament naht.

«Ich werde mir Zeit nehmen, noch verschiedene Gespräche zu führen.»

Eine Liste mit Personen hat er nicht im Kopf – «ich sehe, was sich ergibt».

Die Bundesratswahl werde vermutlich nicht die spannendste seit je, vermutet Rechsteiner, mit Eva Herzog und Albert Rösti in den Favoritenrollen – wobei: «Ein Schuss Unberechenbarkeit ist immer dabei.» Auf das Stelldichein im Bellevue Palace am Vorabend, in der «Nacht der langen Messer», verzichtet er, wie auch auf andere Anlässe während der Session. «Ich bin nicht unbedingt der grosse Gesellschaftstyp.» Sein Freundeskreis, das hat Rechsteiner schon früher gesagt, liegt ausserhalb der Politik.

Immer noch wollen viele mit ihm reden

Einstweilen rollt der Eurocity westwärts. Es ist gewissermassen Rechsteiners Lieblingszug. Schon in den 80er-Jahren setzte er sich für bessere Verbindungen nach München ein, als diese Züge noch bis Prag fuhren, «die Speisewagen hatten Vorhänge an den Fenstern und tschechisches Bier im Angebot». An seine erste Fahrt als Parlamentarier nach Bern hat er allerdings keine Erinnerungen, «das ist sehr weit weg». Rechsteiner nutzt die Reisezeit meist zum Lesen, damals wie heute. Politische Dossiers gibt es immer genug.

Und wenn er nicht liest, dann redet er – auch mit Fremden. Nach dem Halt in Winterthur dreht sich das Gespräch um Rechsteiners Arbeit als Anwalt, um die Veränderungen in der Arbeitswelt, missbräuchliche Entlassungen älterer Mitarbeitender – und prompt mischt sich ein junger Mann vom Abteil gegenüber ein: «Sorry, seid ihr von der Gewerkschaft oder so?» – «Ja!», antwortet Rechsteiner, «darf ich fragen wer Sie sind?» Der junge Mann stellt sich vor, und sogleich entwickelt sich eine Diskussion. Rechsteiner hört zu, fragt nach, gibt Antworten.

«Und jetzt plant ihr die Revolution?», fragt der junge Passagier und zeigt auf die Papiere im Abteil. Rechsteiner lacht. «Nein, ich fahre an meine letzte Session im Bundesparlament.» – «Eben, ich kenne Sie doch vom Fernsehen! Wie geht es voran mit der Politik?» Rechsteiner wiegt den Kopf hin und her. «Je nach Thema. Es ist einiges gelungen, aber auch mit viel Pflastern und viel Niederlagen. So gesehen ... » Der Zug hält in Zürich, das spontane Gespräch endet, Umsteigen auf den Anschluss nach Bern.

Und jetzt ein Buch? «Die Fragen kommen zu früh»

Der Fortschritt, auch der politische, komme nicht immer kontinuierlich, sagt Rechsteiner. Manchmal gehe es nach langem Stillstand plötzlich schnell voran.

«Ein Beispiel ist der UNO-Beitritt der Schweiz: Noch in meiner Anfangsphase in den 80er-Jahren war das absolut chancenlos, im Jahr 2002 klappte es.»

Viele grosse Veränderungen seien nicht vorhersehbar. Der Angriff Russlands auf die Ukraine sei eine Zäsur, die wohl fundamentale Umwälzungen zur Folge haben werde. «In der Klimapolitik etwa geht es nun plötzlich rasant voran.»

Einige Male hat Rechsteiner selber politische Erdbeben ausgelöst oder war daran beteiligt. Der Fall Grüninger beschäftigt ihn bis heute, überhaupt die Aufarbeitung der Rolle der Schweiz während der Nazizeit, der grosse Durchbruch damals in den 90er-Jahren. Vielleicht schreibt er demnächst ein Buch? «All diese Fragen kommen zu früh! Ich weiss es noch nicht. Ich muss mir erst einmal Rechenschaft ablegen über die letzten 45 Jahre. Bisher hatte ich dafür nie Zeit.»

Ankunft in Bern, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rechsteiners Gedanken sind wieder bei der Tagespolitik, er erzählt von den jüngsten Ereignissen beim Bahnausbau. Dabei nimmt er direkt Kurs aufs Bundeshaus, ohne Blick für den Zibelemärit und die vielen Konfetti am Boden. Abends wird er wieder ostwärts reisen – und künftig vielleicht des Öfteren mit dem Eurocity, auf Tagesausflügen nach Bayern statt Bern.

