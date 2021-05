Rücktritt CVP-Fraktionschef Andreas Widmer tritt nach 22 Jahren im Kantonsrat ab: Der Toggenburger gehört zu den prägendsten Figuren der St.Galler Politik Nach SVP und FDP muss auch die CVP-EVP ihr Fraktionspräsidium neu bestellen: Nach der Junisession tritt Andreas Widmer aus dem Kantonsrat zurück. Der Mühlrütner gehört dem Rat seit 1999 an und leitete die Fraktion seit 2016. Seine Nachfolge wird im Juni gewählt. Marcel Elsener 05.05.2021, 05.00 Uhr

CVP-Kantonsrat und Fraktionschef Andreas Widmer während der – maskenfreien - Septembersesson in der Olmahalle (neben CVP-Kantonalpräsident Patrick Dürr). Bild: Benjamin Manser

Von Abnützungserscheinungen keine Spur: Andreas Widmer, Jahrgang 1960, war als CVP-EVP-Fraktionschef und Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes an der vergangenen Aprilsession in Hochform. Mit dem notfallmässig vor der zweiten Lesung hinter den Kulissen eingefädelten «Stacheldraht-Kompromiss» zur «Stopp-Tierleid»-Initiative lieferte er ein Meisterstück in Sachen pragmatischer und konsensorientierter Politik ab.

Wenn Widmer nun nach 22 Jahren als amtsältestes Mitglied seiner Fraktion die Bühne der kantonalen Politik verlässt, geht er auf dem Gipfel seiner Wirkkraft. Der Kantonsrat sei ihm nicht verleidet, aber er sei jetzt lang genug dabei gewesen, er wolle «kein Sesselkleber» sein und «nicht zum Auslaufmodell werden», vielmehr den «neuen Kräften in der Partei und im Toggenburg Platz machen».

Freude über Finanzausgleich, Ärger über fehlende Professionalisierung

Mit Andreas Widmer verliert der Kantonsrat ein Schwergewicht mit grossem politischen Instinkt und einen gründlichen Schwerarbeiter, auch wenn es der bescheidene Toggenburger nie so formulieren würde. CVP-Präsident Patrick Dürr würdigt ihn als «prägende, einflussreiche Persönlichkeit, welche die Fraktion stets umsichtig, fokussiert und integrativ» geführt habe. Zudem wirkte er sechs Jahre lang in der Finanzkommission und drei Jahre in der Staatswirtschaftlichen Kommission.

Dabei stammt er aus einfachen Verhältnissen und «tiefster Provinz», wie er meint. «Ländlicher geht’s im Kanton nicht.» Als langjähriger Gemeinderat von Mosnang erfuhr er schon in jungen Jahren, was eine Randregion braucht. Entsprechend freut er sich über die von ihm mitbewirkte Umgestaltung des Finanzausgleichs, die den Gemeinden eine bessere Entwicklung ermögliche. Ebenso rasch nennt er das grösste Ärgernis seiner Amtszeit: dass der Vorstoss für mehr ständige Kommissionen und damit eine Professionalisierung des Kantonsrates und Stärkung gegenüber der Regierung nicht geglückt sei.

Konservativer mit sozialem Gewissen

Als bauernnaher und konservativer Landvertreter ist Widmer zuweilen falsch eingeschätzt worden. So gehörte er in der Energiepolitik zu den progressiven Bürgerlichen. Und die Gleichbehandlung aller Menschen und Fairness gegenüber sozial Schwächeren sind ihm ein echtes Anliegen. Als Fraktionschef scheute er sich nicht, für die Konzernverantwortungsinitiative einzustehen. Der Mitte-Politiker mit viel Gespür fürs Machbare und Mehrheitsfähige gilt er als Mann des Ausgleichs und freundlichen Umgangs. Nach einem von der erstarkten SVP in den Jahren 2004 bis 2012 bestimmten «rauen Ton» sei der Stil im Rat nun wieder besser geworden, sagt er.

Als Familienvater von einer Tochter und zwei Söhnen sowie seit Neustem zweifacher Grossvater wolle er sich künftig «mehr bewegen» und mehr Zeit für seine Frau haben. Mit ihr plant der begeisterte Läufer und Biker im nächsten Frühjahr eine Velotour nach Sizilien, nachdem er 2009 mit dem Velo bereits die Grenzen des Kantons St.Gallen abspulte – eine ebenso strapaziöse wie beglückende Tour, schwärmt er, «bei 34 Grad in Rorschach und zwei Tage später 2 Grad auf dem Ringelspitz».

Wer nachrückt, ist offen: Erster Ersatz im Wahlkreis ist Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Im Gegensatz zu den Fraktionswechseln in der SVP (diesen Winter) und in der FDP (ebenfalls im Juni) ist die Nachfolge in der CVP-EVP-Fraktion noch nicht bestimmt. Widmer hatte seinen Rücktritt vor einem Jahr intern angekündigt, in der Folge hat eine Findungsgruppe eine Auswahl für die Nachfolge getroffen. Die Fraktion wählt diese am 7. Juni, Amtsübergabe soll am 10. Juni sein.